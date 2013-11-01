【J２採点】山口０-１岐阜｜鮮やかなバックヘッドで決勝点の難波がMOM！
カテゴリ：Jリーグ
2017年09月19日
岐阜は15位、山口は21位に。
9月16日／18:03／維新百年記念公園陸上競技場／3,646人
山口 ０-１ 岐阜
前半 ０-０
後半 ０-１
得点者／山口＝なし 岐阜＝難波（90分）
【採点理由】
試合終盤から出場しバックヘッドで鮮やかに決勝点を挙げた難波がMOM。岐阜は中盤の運動量が多くゲームを支配。山口はGK吉満の好セーブが光ったが、最後の難波の一撃は及ばなかった。
【チーム採点】
山口 5.5
岐阜 ６
【MAN OF THE MATCH】
難波宏明（岐阜）
【山口｜選手採点】
GK
42 吉満大介 6.5
DF
２ 宮城雅史 5.5
３ 渡辺広大 5.5
30 アベル・ルシアッティ ５
６ 前 貴之 ６
19 星 雄次 5.5（90＋２分OUT）
４ 福元洋平 5.5（79分OUT）
MF
40 小塚和季 ６
29 三幸秀稔 5.5
FW
９ 岸田和人 ６（72分OUT）
28 レオナルド・ラモス 4.5
交代出場
FW
27 大石治寿 5.5（72分IN）
MF
11 鳥養祐矢 －（79分IN）
MF
17 加藤大樹 －（90＋２分IN）
監督
カルロス・マジョール 5.5
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル ６
DF
17 大本祐槻 6.5
15 田森大己 ６
２ 阿部正紀 ６
16 福村貴幸 ６
MF
23 小野悠斗 6.5
10 庄司悦大 6.5
６ シシーニョ ６
FW
７ 田中パウロ淳一 ６（79分OUT）
14 風間宏矢 ６（88分OUT）
11 古橋亨梧 ６
交代出場
MF
28 永島悠史 ―（79分IN）
FW
24 難波宏明 ７（88分IN）
監督
大木 武 ６
取材・文：上田真之介（フリーライター）
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