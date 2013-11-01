【J２採点】岡山０-０松本｜両チームとも譲らずスコアレスドロー

J２リーグ・29節

８月20日／18：03／シティライトスタジアム／10,373人

岡山 ０-０ 松本

前半 ０-０

後半 ０-０

得点者／岡山=なし 松本＝なし



【採点理由】

お互いに集中力を切らすことなかった守備陣を高く評価し、情報のなかったオルシーニを抑えたしっかりと抑えた飯田をMOMに選んだ。一方で攻撃陣は力不足。途中出場した選手も含めて違いを見せる選手は現れなかった。



【チーム採点】

岡山 ６

松本 ６



【MAN OF THE MATCH】

飯田真輝（松本）



【岡山｜選手採点】

GK

22 一森 純 6.5



DF

19 片山瑛一 ６

６ 竹田忠嗣 6.5

14 喜山康平 6.5



MF

３ 久木田紳吾 6.5

27 塚川考輝 ６

16 関戸健二 5.5

２ 澤口雅彦 5.5



FW

７ 伊藤大介 5.5（81分OUT)

18 オルシーニ 5.5（78分OUT)

11 三村 真 5.5（62分OUT）



交代出場

FW

20 藤本佳希 5.5（62分IN）



MF

５ 渡邊一仁 ―（78分IN）



MF

10 大竹洋平 ―（81分IN）



監督

長澤 徹 ６





【松本｜選手採点】

GK

16 村山智彦 6.5



DF

３ 田中隼磨 ６

４ 飯田真輝 6.5

18 當間建文 ６

31 橋内優也 6.5

29 下川陽太 ６



MF

14 パウリーニョ ６

７ 武井択也 ６



FW

19 山本大貴 5.5（78分OUT）

９ 高崎寛之 5.5（86分OUT）

８ セルジーニョ 5.5（54分OUT）



交代出場

MF

10 工藤浩平 ６（54分IN）



FW

50 鈴木武蔵 ―（78分IN）



FW

11 三島康平 ―（86分IN）



監督

反町康治 ６