【J２採点】岡山０-０松本｜両チームとも譲らずスコアレスドロー
カテゴリ：Jリーグ
2017年08月23日
同勝点で対戦した両チームは勝点を一つ積み上げて43に。
J２リーグ・29節
８月20日／18：03／シティライトスタジアム／10,373人
岡山 ０-０ 松本
前半 ０-０
後半 ０-０
得点者／岡山=なし 松本＝なし
【採点理由】
お互いに集中力を切らすことなかった守備陣を高く評価し、情報のなかったオルシーニを抑えたしっかりと抑えた飯田をMOMに選んだ。一方で攻撃陣は力不足。途中出場した選手も含めて違いを見せる選手は現れなかった。
【チーム採点】
岡山 ６
松本 ６
【MAN OF THE MATCH】
飯田真輝（松本）
【岡山｜選手採点】
GK
22 一森 純 6.5
DF
19 片山瑛一 ６
６ 竹田忠嗣 6.5
14 喜山康平 6.5
MF
３ 久木田紳吾 6.5
27 塚川考輝 ６
16 関戸健二 5.5
２ 澤口雅彦 5.5
FW
７ 伊藤大介 5.5（81分OUT)
18 オルシーニ 5.5（78分OUT)
11 三村 真 5.5（62分OUT）
交代出場
FW
20 藤本佳希 5.5（62分IN）
MF
５ 渡邊一仁 ―（78分IN）
MF
10 大竹洋平 ―（81分IN）
監督
長澤 徹 ６
【松本｜選手採点】
GK
16 村山智彦 6.5
DF
３ 田中隼磨 ６
４ 飯田真輝 6.5
18 當間建文 ６
31 橋内優也 6.5
29 下川陽太 ６
MF
14 パウリーニョ ６
７ 武井択也 ６
FW
19 山本大貴 5.5（78分OUT）
９ 高崎寛之 5.5（86分OUT）
８ セルジーニョ 5.5（54分OUT）
交代出場
MF
10 工藤浩平 ６（54分IN）
FW
50 鈴木武蔵 ―（78分IN）
FW
11 三島康平 ―（86分IN）
監督
反町康治 ６
８月20日／18：03／シティライトスタジアム／10,373人
岡山 ０-０ 松本
前半 ０-０
後半 ０-０
得点者／岡山=なし 松本＝なし
【採点理由】
お互いに集中力を切らすことなかった守備陣を高く評価し、情報のなかったオルシーニを抑えたしっかりと抑えた飯田をMOMに選んだ。一方で攻撃陣は力不足。途中出場した選手も含めて違いを見せる選手は現れなかった。
【チーム採点】
岡山 ６
松本 ６
【MAN OF THE MATCH】
飯田真輝（松本）
【岡山｜選手採点】
GK
22 一森 純 6.5
DF
19 片山瑛一 ６
６ 竹田忠嗣 6.5
14 喜山康平 6.5
MF
３ 久木田紳吾 6.5
27 塚川考輝 ６
16 関戸健二 5.5
２ 澤口雅彦 5.5
FW
７ 伊藤大介 5.5（81分OUT)
18 オルシーニ 5.5（78分OUT)
11 三村 真 5.5（62分OUT）
交代出場
FW
20 藤本佳希 5.5（62分IN）
MF
５ 渡邊一仁 ―（78分IN）
MF
10 大竹洋平 ―（81分IN）
監督
長澤 徹 ６
【松本｜選手採点】
GK
16 村山智彦 6.5
DF
３ 田中隼磨 ６
４ 飯田真輝 6.5
18 當間建文 ６
31 橋内優也 6.5
29 下川陽太 ６
MF
14 パウリーニョ ６
７ 武井択也 ６
FW
19 山本大貴 5.5（78分OUT）
９ 高崎寛之 5.5（86分OUT）
８ セルジーニョ 5.5（54分OUT）
交代出場
MF
10 工藤浩平 ６（54分IN）
FW
50 鈴木武蔵 ―（78分IN）
FW
11 三島康平 ―（86分IN）
監督
反町康治 ６
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