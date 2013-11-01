【J２採点】岡山０-０松本｜両チームとも譲らずスコアレスドロー

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年08月23日

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同勝点で対戦した両チームは勝点を一つ積み上げて43に。

J２リーグ・29節
８月20日／18：03／シティライトスタジアム／10,373人
岡山　０-０　松本
前半 ０-０
後半 ０-０
得点者／岡山=なし　松本＝なし
 
【採点理由】
お互いに集中力を切らすことなかった守備陣を高く評価し、情報のなかったオルシーニを抑えたしっかりと抑えた飯田をMOMに選んだ。一方で攻撃陣は力不足。途中出場した選手も含めて違いを見せる選手は現れなかった。
 
【チーム採点】
岡山　６
松本　６
 
【MAN OF THE MATCH
飯田真輝（松本）

【岡山｜選手採点】 
GK
22　一森　純　6.5
 
DF
19　片山瑛一　６
６　竹田忠嗣　6.5
14　喜山康平　6.5

MF
３　久木田紳吾　6.5
27　塚川考輝　６
16　関戸健二　5.5
２　澤口雅彦　5.5
 
FW
７　伊藤大介　5.5（81分OUT)
18　オルシーニ　5.5（78分OUT)
11　三村　真　5.5（62分OUT）
 
交代出場
FW
20　藤本佳希 5.5（62分IN）
 
MF
５　渡邊一仁　―（78分IN）
 
MF　
10　大竹洋平　―（81分IN）

監督
長澤　徹　６
 
 
【松本｜選手採点】
GK
16　村山智彦　6.5
 
DF
３　田中隼磨　６
４　飯田真輝　6.5
18　當間建文　６
31　橋内優也　6.5
29　下川陽太　６
 
MF
14　パウリーニョ　６
７　武井択也　６
 
FW
19　山本大貴　5.5（78分OUT）
９　高崎寛之　5.5（86分OUT）
８　セルジーニョ　5.5（54分OUT）
 
交代出場
MF
10　工藤浩平　６（54分IN）
 
FW
50　鈴木武蔵　―（78分IN）
 
FW
11　三島康平　―（86分IN）
 
監督
反町康治　６

関連ワード
J2
岡山
松本

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