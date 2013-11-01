【J２採点】横浜FC２-１長崎｜守護神の活躍で横浜FCが２連勝！デビュー戦となったレアンドロ・ドミンゲスの採点は…

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年07月25日

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

横浜FCが５位、長崎が３位に。

J２リーグ・24節
７月22日／18：35／ニッパツ三ツ沢球技場／4,523人
横浜FC　２-１　長崎
前半　１-１
後半　１-０
得点者／横浜FC＝ジョン・チュングン(６分)、中里(49分)　長崎＝髙杉(41分)
 
【採点理由】
両チームが持ち味を発揮した好ゲームで、極端に評価の低い選手はいなかった。MOMは、OG気味の失点以外の決定機を防いだ高丘。両監督の戦術も甲乙つけがたかった。
 
【チーム採点】
横浜FC　6.5
長崎　６
 
【MAN OF THE MATCH
高丘陽平（横浜FC）
 
【横浜FC｜選手採点】
GK
１　高丘陽平　6.5
 
DF
30　小宮山尊信　６
５　西河翔吾　６
20　Ｃ・ヨンアピン　６　
３　田所　諒　６
 
MF
７　野村直輝　６(68分IN)
６　中里崇宏　6.5
８　佐藤謙介　６
 
FW
19　ジョン・チュングン　６(68分IN)
40　レアンドロ・ドミンゲス　６(85分IN)
14　イバ　６
 
途中出場
MF　
22　永田拓也　６(68分OUT)
 
FW
11　三浦知良　６(68分OUT)
 
FW
39　大久保哲哉　－(85分OUT)
 
監督
中田仁司　6.5
 
 
【長崎｜選手採点
GK
１　増田卓也　5.5
 
DF
13　乾　大知　5.5
４　髙杉亮太　６
23　北谷史孝　６(61分IN)
 
MF
２　田代真一　5.5(78分IN)
15　島田　譲　６
３　飯尾竜太朗　６
29　福田健介　６
19　澤田　崇　5.5
７　幸野志有人　６(78分IN)
 
FW
９　ファンマ　６
 
途中出場
DF
27　村上佑介　5.5(61分IN)
 
MF
６　前田悠佑　－(78分IN)
 
MF
20　中村慶太　－(78分IN)
 
監督
高木琢也　６

関連ワード
J2
横浜FC
長崎

Facebookでコメント

サッカーダイジェストの最新号

  • 27720_ext_01_0.jpg定価：580円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト サッカーダイジェスト７月27日号
    ７月13日発売     2017移籍マーケット
    今夏の注目銘柄３０
    セレッソ大阪ダイジェストに
    大迫の独占インタビューも！     詳細はこちら

  • 27949_ext_01_0.jpg定価：750円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェストVol.488
    ７月20日発売     欧州主要クラブ
    開幕フォーメーション大予想
    ピケ独占インタビュー！     詳細はこちら

  • 17429_ext_01_0.jpg定価：980円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト 2017年 J1&J2&J3選手名鑑
    ２月８日発売     サッカーダイジェスト責任編集
    NSK MOOK     詳細はこちら

  • 27686_ext_01_0.jpg定価：980円（税込）

    高校サッカーダイジェスト 高校サッカーダイジェストVol.21
    ７月12日発売     夏の決定版!!
    インターハイ選手名鑑
    男子出場全55チームを網羅
    1100選手の顔写真＆データ満載     詳細はこちら

  • 26612_ext_01_0.jpg定価：1300円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト増刊
    ６月８日発売     2016-2017 EUROPE SOCCER TODAY 完結編 詳細はこちら

>>広告掲載のお問合せ

ページトップへ

pixel?mid=00846a63b4c111422a673dd1fbdd898d24