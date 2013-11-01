【J２採点】横浜FC２-１長崎｜守護神の活躍で横浜FCが２連勝！デビュー戦となったレアンドロ・ドミンゲスの採点は…

J２リーグ・24節

７月22日／18：35／ニッパツ三ツ沢球技場／4,523人

横浜FC ２-１ 長崎

前半 １-１

後半 １-０

得点者／横浜FC＝ジョン・チュングン(６分)、中里(49分) 長崎＝髙杉(41分)



【採点理由】

両チームが持ち味を発揮した好ゲームで、極端に評価の低い選手はいなかった。MOMは、OG気味の失点以外の決定機を防いだ高丘。両監督の戦術も甲乙つけがたかった。



【チーム採点】

横浜FC 6.5

長崎 ６



【MAN OF THE MATCH】

高丘陽平（横浜FC）



【横浜FC｜選手採点】

GK

１ 高丘陽平 6.5



DF

30 小宮山尊信 ６

５ 西河翔吾 ６

20 Ｃ・ヨンアピン ６

３ 田所 諒 ６



MF

７ 野村直輝 ６(68分IN)

６ 中里崇宏 6.5

８ 佐藤謙介 ６



FW

19 ジョン・チュングン ６(68分IN)

40 レアンドロ・ドミンゲス ６(85分IN)

14 イバ ６



途中出場

MF

22 永田拓也 ６(68分OUT)



FW

11 三浦知良 ６(68分OUT)



FW

39 大久保哲哉 －(85分OUT)



監督

中田仁司 6.5





【長崎｜選手採点】

GK

１ 増田卓也 5.5



DF

13 乾 大知 5.5

４ 髙杉亮太 ６

23 北谷史孝 ６(61分IN)



MF

２ 田代真一 5.5(78分IN)

15 島田 譲 ６

３ 飯尾竜太朗 ６

29 福田健介 ６

19 澤田 崇 5.5

７ 幸野志有人 ６(78分IN)



FW

９ ファンマ ６



途中出場

DF

27 村上佑介 5.5(61分IN)



MF

６ 前田悠佑 －(78分IN)



MF

20 中村慶太 －(78分IN)



監督

高木琢也 ６