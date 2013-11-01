【J２採点】横浜FC２-１長崎｜守護神の活躍で横浜FCが２連勝！デビュー戦となったレアンドロ・ドミンゲスの採点は…
カテゴリ：Jリーグ
2017年07月25日
横浜FCが５位、長崎が３位に。
J２リーグ・24節
７月22日／18：35／ニッパツ三ツ沢球技場／4,523人
横浜FC ２-１ 長崎
前半 １-１
後半 １-０
得点者／横浜FC＝ジョン・チュングン(６分)、中里(49分) 長崎＝髙杉(41分)
【採点理由】
両チームが持ち味を発揮した好ゲームで、極端に評価の低い選手はいなかった。MOMは、OG気味の失点以外の決定機を防いだ高丘。両監督の戦術も甲乙つけがたかった。
【チーム採点】
横浜FC 6.5
長崎 ６
【MAN OF THE MATCH】
高丘陽平（横浜FC）
【横浜FC｜選手採点】
GK
１ 高丘陽平 6.5
DF
30 小宮山尊信 ６
５ 西河翔吾 ６
20 Ｃ・ヨンアピン ６
３ 田所 諒 ６
MF
７ 野村直輝 ６(68分IN)
６ 中里崇宏 6.5
８ 佐藤謙介 ６
FW
19 ジョン・チュングン ６(68分IN)
40 レアンドロ・ドミンゲス ６(85分IN)
14 イバ ６
途中出場
MF
22 永田拓也 ６(68分OUT)
FW
11 三浦知良 ６(68分OUT)
FW
39 大久保哲哉 －(85分OUT)
監督
中田仁司 6.5
【長崎｜選手採点】
GK
１ 増田卓也 5.5
DF
13 乾 大知 5.5
４ 髙杉亮太 ６
23 北谷史孝 ６(61分IN)
MF
２ 田代真一 5.5(78分IN)
15 島田 譲 ６
３ 飯尾竜太朗 ６
29 福田健介 ６
19 澤田 崇 5.5
７ 幸野志有人 ６(78分IN)
FW
９ ファンマ ６
途中出場
DF
27 村上佑介 5.5(61分IN)
MF
６ 前田悠佑 －(78分IN)
MF
20 中村慶太 －(78分IN)
監督
高木琢也 ６
７月22日／18：35／ニッパツ三ツ沢球技場／4,523人
横浜FC ２-１ 長崎
前半 １-１
後半 １-０
得点者／横浜FC＝ジョン・チュングン(６分)、中里(49分) 長崎＝髙杉(41分)
【採点理由】
両チームが持ち味を発揮した好ゲームで、極端に評価の低い選手はいなかった。MOMは、OG気味の失点以外の決定機を防いだ高丘。両監督の戦術も甲乙つけがたかった。
【チーム採点】
横浜FC 6.5
長崎 ６
【MAN OF THE MATCH】
高丘陽平（横浜FC）
【横浜FC｜選手採点】
GK
１ 高丘陽平 6.5
DF
30 小宮山尊信 ６
５ 西河翔吾 ６
20 Ｃ・ヨンアピン ６
３ 田所 諒 ６
MF
７ 野村直輝 ６(68分IN)
６ 中里崇宏 6.5
８ 佐藤謙介 ６
FW
19 ジョン・チュングン ６(68分IN)
40 レアンドロ・ドミンゲス ６(85分IN)
14 イバ ６
途中出場
MF
22 永田拓也 ６(68分OUT)
FW
11 三浦知良 ６(68分OUT)
FW
39 大久保哲哉 －(85分OUT)
監督
中田仁司 6.5
【長崎｜選手採点】
GK
１ 増田卓也 5.5
DF
13 乾 大知 5.5
４ 髙杉亮太 ６
23 北谷史孝 ６(61分IN)
MF
２ 田代真一 5.5(78分IN)
15 島田 譲 ６
３ 飯尾竜太朗 ６
29 福田健介 ６
19 澤田 崇 5.5
７ 幸野志有人 ６(78分IN)
FW
９ ファンマ ６
途中出場
DF
27 村上佑介 5.5(61分IN)
MF
６ 前田悠佑 －(78分IN)
MF
20 中村慶太 －(78分IN)
監督
高木琢也 ６
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