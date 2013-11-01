【J２採点】横浜FC１-０岐阜｜ジョン・チュングンの決勝弾で横浜FCが連敗ストップ

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年07月17日

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横浜FCは６位、岐阜は18位に。

J２リーグ・23節
７月15日／18：33／ニッパツ三ツ沢球技場／4,455人
横浜FC　１-０　岐阜
前半　０-０
後半　１-０
得点者／横浜FC＝ジョン・チュングン(62分)　岐阜＝なし
 
【採点理由】
勝利したが、試合内容は微妙な横浜FCは決勝ゴールのジョン・チュングンと、前半の決定機を防いだ高丘を高く採点。岐阜は中央突破の布石となったサイドの選手を中心に評価。
 
【チーム採点】
横浜FC　６
岐阜　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
ジョン・チュングン（横浜ＦＣ）
 
【横浜FC｜選手採点】
GK
１　高丘陽平　6.5
 
DF
16　新井純平　６
20　Ｃ・ヨンアピン　６
５　西河翔吾　６
３　田所　諒　６
 
MF
７　野村直輝　５(79分OUT)
６　中里崇宏　5.5
８　佐藤謙介　5.5
 
FW
19　ジョン・チュングン　6.5(90分OUT)
15　中山雄希　６(72分OUT)
14　イバ　６
 
途中出場
DF　
４　渡邉将基　６(72分IN)
 
FW
27　齋藤功佑　－(79分IN)
 
FW
39　大久保哲哉　－(90分IN)
 
監督
中田仁司　6.5
 
【岐阜｜選手採点
GK
25　ビクトル　６
 
DF
８　野澤英之　６(69分OUT)
２　阿部正紀　5.5
５　青木　翼　5.5
16　福村貴幸　６
 
MF
28　永島悠史　６(61分OUT)
10　庄司悦大　6.5
23　小野悠斗　６
 
FW
17　大本祐槻　６
24　難波宏明　６(75分OUT)
11　古橋亨梧　5.5
 
途中出場
MF
６　シシーニョ　６(61分IN)
 
MF
14　風間宏矢　５(69分IN)
 
FW
９　クリスチャン　5.5(75分IN)
 
監督
大木　武　６

関連ワード
J2
岐阜
横浜FC

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