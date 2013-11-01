【J２採点】横浜FC１-０岐阜｜ジョン・チュングンの決勝弾で横浜FCが連敗ストップ

J２リーグ・23節

７月15日／18：33／ニッパツ三ツ沢球技場／4,455人

横浜FC １-０ 岐阜

前半 ０-０

後半 １-０

得点者／横浜FC＝ジョン・チュングン(62分) 岐阜＝なし



【採点理由】

勝利したが、試合内容は微妙な横浜FCは決勝ゴールのジョン・チュングンと、前半の決定機を防いだ高丘を高く採点。岐阜は中央突破の布石となったサイドの選手を中心に評価。



【チーム採点】

横浜FC ６

岐阜 5.5



【MAN OF THE MATCH】

ジョン・チュングン（横浜ＦＣ）



【横浜FC｜選手採点】

GK

１ 高丘陽平 6.5



DF

16 新井純平 ６

20 Ｃ・ヨンアピン ６

５ 西河翔吾 ６

３ 田所 諒 ６



MF

７ 野村直輝 ５(79分OUT)

６ 中里崇宏 5.5

８ 佐藤謙介 5.5



FW

19 ジョン・チュングン 6.5(90分OUT)

15 中山雄希 ６(72分OUT)

14 イバ ６



途中出場

DF

４ 渡邉将基 ６(72分IN)



FW

27 齋藤功佑 －(79分IN)



FW

39 大久保哲哉 －(90分IN)



監督

中田仁司 6.5



【岐阜｜選手採点】

GK

25 ビクトル ６



DF

８ 野澤英之 ６(69分OUT)

２ 阿部正紀 5.5

５ 青木 翼 5.5

16 福村貴幸 ６



MF

28 永島悠史 ６(61分OUT)

10 庄司悦大 6.5

23 小野悠斗 ６



FW

17 大本祐槻 ６

24 難波宏明 ６(75分OUT)

11 古橋亨梧 5.5



途中出場

MF

６ シシーニョ ６(61分IN)



MF

14 風間宏矢 ５(69分IN)



FW

９ クリスチャン 5.5(75分IN)



監督

大木 武 ６