【J２採点】横浜FC１-０岐阜｜ジョン・チュングンの決勝弾で横浜FCが連敗ストップ
カテゴリ：Jリーグ
2017年07月17日
横浜FCは６位、岐阜は18位に。
J２リーグ・23節
７月15日／18：33／ニッパツ三ツ沢球技場／4,455人
横浜FC １-０ 岐阜
前半 ０-０
後半 １-０
得点者／横浜FC＝ジョン・チュングン(62分) 岐阜＝なし
【採点理由】
勝利したが、試合内容は微妙な横浜FCは決勝ゴールのジョン・チュングンと、前半の決定機を防いだ高丘を高く採点。岐阜は中央突破の布石となったサイドの選手を中心に評価。
【チーム採点】
横浜FC ６
岐阜 5.5
【MAN OF THE MATCH】
ジョン・チュングン（横浜ＦＣ）
【横浜FC｜選手採点】
GK
１ 高丘陽平 6.5
DF
16 新井純平 ６
20 Ｃ・ヨンアピン ６
５ 西河翔吾 ６
３ 田所 諒 ６
MF
７ 野村直輝 ５(79分OUT)
６ 中里崇宏 5.5
８ 佐藤謙介 5.5
FW
19 ジョン・チュングン 6.5(90分OUT)
15 中山雄希 ６(72分OUT)
14 イバ ６
途中出場
DF
４ 渡邉将基 ６(72分IN)
FW
27 齋藤功佑 －(79分IN)
FW
39 大久保哲哉 －(90分IN)
監督
中田仁司 6.5
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル ６
DF
８ 野澤英之 ６(69分OUT)
２ 阿部正紀 5.5
５ 青木 翼 5.5
16 福村貴幸 ６
MF
28 永島悠史 ６(61分OUT)
10 庄司悦大 6.5
23 小野悠斗 ６
FW
17 大本祐槻 ６
24 難波宏明 ６(75分OUT)
11 古橋亨梧 5.5
途中出場
MF
６ シシーニョ ６(61分IN)
MF
14 風間宏矢 ５(69分IN)
FW
９ クリスチャン 5.5(75分IN)
監督
大木 武 ６
７月15日／18：33／ニッパツ三ツ沢球技場／4,455人
横浜FC １-０ 岐阜
前半 ０-０
後半 １-０
得点者／横浜FC＝ジョン・チュングン(62分) 岐阜＝なし
【採点理由】
勝利したが、試合内容は微妙な横浜FCは決勝ゴールのジョン・チュングンと、前半の決定機を防いだ高丘を高く採点。岐阜は中央突破の布石となったサイドの選手を中心に評価。
【チーム採点】
横浜FC ６
岐阜 5.5
【MAN OF THE MATCH】
ジョン・チュングン（横浜ＦＣ）
【横浜FC｜選手採点】
GK
１ 高丘陽平 6.5
DF
16 新井純平 ６
20 Ｃ・ヨンアピン ６
５ 西河翔吾 ６
３ 田所 諒 ６
MF
７ 野村直輝 ５(79分OUT)
６ 中里崇宏 5.5
８ 佐藤謙介 5.5
FW
19 ジョン・チュングン 6.5(90分OUT)
15 中山雄希 ６(72分OUT)
14 イバ ６
途中出場
DF
４ 渡邉将基 ６(72分IN)
FW
27 齋藤功佑 －(79分IN)
FW
39 大久保哲哉 －(90分IN)
監督
中田仁司 6.5
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル ６
DF
８ 野澤英之 ６(69分OUT)
２ 阿部正紀 5.5
５ 青木 翼 5.5
16 福村貴幸 ６
MF
28 永島悠史 ６(61分OUT)
10 庄司悦大 6.5
23 小野悠斗 ６
FW
17 大本祐槻 ６
24 難波宏明 ６(75分OUT)
11 古橋亨梧 5.5
途中出場
MF
６ シシーニョ ６(61分IN)
MF
14 風間宏矢 ５(69分IN)
FW
９ クリスチャン 5.5(75分IN)
監督
大木 武 ６
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