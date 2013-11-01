【J２採点】岡山３-０水戸｜岡山が水戸に14試合ぶりの黒星をつける

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年07月04日

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連勝がストップした水戸は７位に、岡山は７試合負けなし。

J２リーグ・21節
７月１日／19：03／シティライトスタジアム／8,084人
岡山　３–０　水戸
前半　１-０
後半　２-０
得点者／岡山=赤嶺②（23分、90分＋1）、大竹（82分）水戸＝なし
 
【採点理由】
 身体を張って攻撃をけん引し、２ゴールを奪った赤嶺をMOMに選出。立ち上がりから勇気を持ってボールを動かしてペースを握った岡山は全体的に高めの採点。水戸はプレスが効果的にかからず、全体的にパフォーマンスが低かった。
 
【チーム採点】
岡山　6.5
水戸　５
 
【MAN OF THE MATCH
赤嶺真吾（岡山）
　
【岡山｜選手採点】 
GK
22　一森　純　６
 
DF
19　片山瑛一　6.5
39　篠原弘次郎　6.5
14　喜山康平　6.5

MF
21　加地　亮　６
16　関戸健二　6.5
27　塚川考輝　６（71分OUT）
17　パク・ヒョンジン　6.5
 
FW
８　石毛秀樹　6.5（78分OUT)
24　赤嶺真吾　７
30　豊川雄太　６（72分OUT)
 

交代出場
DF
２　澤口雅彦　６（71分IN）
 
MF
10　大竹洋平　6.5（72分IN）
 
DF　
３　久木田紳吾　-（78分IN）


監督
長澤　徹　6.5
 
【水戸｜選手採点】
GK
21　笠原昂史　5.5
 
DF
24　細川淳矢　5.5
33　福井諒司　5.5
20　今瀬淳也　５
 
MF
６　内田航平　５
10　佐藤和弘　５
25　浜崎拓磨　５（76分OUT）
11　橋本晃司　５（63分OUT）
30　外山　凌　５（57分OUT）
 
FW
８　林　陵平　５
38　前田大然　5.5
 
交代出場
MF
17　湯澤洋介　６（57分IN）
 
MF
18　白井永地 　5.5（63分IN）
 
DF
32　パウロン　-（76分IN）
 
監督
西ヶ谷隆之　５
 

関連ワード
J2
岡山
水戸

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