【J２採点】岡山３-０水戸｜岡山が水戸に14試合ぶりの黒星をつける
カテゴリ：Jリーグ
2017年07月04日
連勝がストップした水戸は７位に、岡山は７試合負けなし。
J２リーグ・21節
７月１日／19：03／シティライトスタジアム／8,084人
岡山 ３–０ 水戸
前半 １-０
後半 ２-０
得点者／岡山=赤嶺②（23分、90分＋1）、大竹（82分）水戸＝なし
【採点理由】
身体を張って攻撃をけん引し、２ゴールを奪った赤嶺をMOMに選出。立ち上がりから勇気を持ってボールを動かしてペースを握った岡山は全体的に高めの採点。水戸はプレスが効果的にかからず、全体的にパフォーマンスが低かった。
【チーム採点】
岡山 6.5
水戸 ５
【MAN OF THE MATCH】
赤嶺真吾（岡山）
【岡山｜選手採点】
GK
22 一森 純 ６
DF
19 片山瑛一 6.5
39 篠原弘次郎 6.5
14 喜山康平 6.5
MF
21 加地 亮 ６
16 関戸健二 6.5
27 塚川考輝 ６（71分OUT）
17 パク・ヒョンジン 6.5
FW
８ 石毛秀樹 6.5（78分OUT)
24 赤嶺真吾 ７
30 豊川雄太 ６（72分OUT)
交代出場
DF
２ 澤口雅彦 ６（71分IN）
MF
10 大竹洋平 6.5（72分IN）
DF
３ 久木田紳吾 -（78分IN）
監督
長澤 徹 6.5
【水戸｜選手採点】
GK
21 笠原昂史 5.5
DF
24 細川淳矢 5.5
33 福井諒司 5.5
20 今瀬淳也 ５
MF
６ 内田航平 ５
10 佐藤和弘 ５
25 浜崎拓磨 ５（76分OUT）
11 橋本晃司 ５（63分OUT）
30 外山 凌 ５（57分OUT）
FW
８ 林 陵平 ５
38 前田大然 5.5
交代出場
MF
17 湯澤洋介 ６（57分IN）
MF
18 白井永地 5.5（63分IN）
DF
32 パウロン -（76分IN）
監督
西ヶ谷隆之 ５
７月１日／19：03／シティライトスタジアム／8,084人
岡山 ３–０ 水戸
前半 １-０
後半 ２-０
得点者／岡山=赤嶺②（23分、90分＋1）、大竹（82分）水戸＝なし
【採点理由】
身体を張って攻撃をけん引し、２ゴールを奪った赤嶺をMOMに選出。立ち上がりから勇気を持ってボールを動かしてペースを握った岡山は全体的に高めの採点。水戸はプレスが効果的にかからず、全体的にパフォーマンスが低かった。
【チーム採点】
岡山 6.5
水戸 ５
【MAN OF THE MATCH】
赤嶺真吾（岡山）
【岡山｜選手採点】
GK
22 一森 純 ６
DF
19 片山瑛一 6.5
39 篠原弘次郎 6.5
14 喜山康平 6.5
MF
21 加地 亮 ６
16 関戸健二 6.5
27 塚川考輝 ６（71分OUT）
17 パク・ヒョンジン 6.5
FW
８ 石毛秀樹 6.5（78分OUT)
24 赤嶺真吾 ７
30 豊川雄太 ６（72分OUT)
交代出場
DF
２ 澤口雅彦 ６（71分IN）
MF
10 大竹洋平 6.5（72分IN）
DF
３ 久木田紳吾 -（78分IN）
監督
長澤 徹 6.5
【水戸｜選手採点】
GK
21 笠原昂史 5.5
DF
24 細川淳矢 5.5
33 福井諒司 5.5
20 今瀬淳也 ５
MF
６ 内田航平 ５
10 佐藤和弘 ５
25 浜崎拓磨 ５（76分OUT）
11 橋本晃司 ５（63分OUT）
30 外山 凌 ５（57分OUT）
FW
８ 林 陵平 ５
38 前田大然 5.5
交代出場
MF
17 湯澤洋介 ６（57分IN）
MF
18 白井永地 5.5（63分IN）
DF
32 パウロン -（76分IN）
監督
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