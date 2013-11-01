【J２採点】岡山３-０水戸｜岡山が水戸に14試合ぶりの黒星をつける

J２リーグ・21節

７月１日／19：03／シティライトスタジアム／8,084人

岡山 ３–０ 水戸

前半 １-０

後半 ２-０

得点者／岡山=赤嶺②（23分、90分＋1）、大竹（82分）水戸＝なし



【採点理由】

身体を張って攻撃をけん引し、２ゴールを奪った赤嶺をMOMに選出。立ち上がりから勇気を持ってボールを動かしてペースを握った岡山は全体的に高めの採点。水戸はプレスが効果的にかからず、全体的にパフォーマンスが低かった。



【チーム採点】

岡山 6.5

水戸 ５



【MAN OF THE MATCH】

赤嶺真吾（岡山）



【岡山｜選手採点】

GK

22 一森 純 ６



DF

19 片山瑛一 6.5

39 篠原弘次郎 6.5

14 喜山康平 6.5



MF

21 加地 亮 ６

16 関戸健二 6.5

27 塚川考輝 ６（71分OUT）

17 パク・ヒョンジン 6.5



FW

８ 石毛秀樹 6.5（78分OUT)

24 赤嶺真吾 ７

30 豊川雄太 ６（72分OUT)





交代出場

DF

２ 澤口雅彦 ６（71分IN）



MF

10 大竹洋平 6.5（72分IN）



DF

３ 久木田紳吾 -（78分IN）





監督

長澤 徹 6.5



【水戸｜選手採点】

GK

21 笠原昂史 5.5



DF

24 細川淳矢 5.5

33 福井諒司 5.5

20 今瀬淳也 ５



MF

６ 内田航平 ５

10 佐藤和弘 ５

25 浜崎拓磨 ５（76分OUT）

11 橋本晃司 ５（63分OUT）

30 外山 凌 ５（57分OUT）



FW

８ 林 陵平 ５

38 前田大然 5.5



交代出場

MF

17 湯澤洋介 ６（57分IN）



MF

18 白井永地 5.5（63分IN）



DF

32 パウロン -（76分IN）



監督

西ヶ谷隆之 ５

