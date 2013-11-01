【J２採点】町田２-４東京V｜ヴェルディの攻撃陣を軒並み高評価。それでもMOMは３得点に絡んだウイングバック
カテゴリ：Jリーグ
2017年06月28日
安在が圧巻のパフォーマンスを披露。
J２リーグ・20節
６月25日／18：03／町田市立陸上競技場／4,334人
町田 ２-４ 東京V
前半 ０-１
後半 ２-３
得点者／町田＝吉田（64分）、戸高（90分） 東京V＝渡辺（６分）、畠中（51分）、A・ピニェイロ（56分）、安在（77分）
【採点理由】
ダメ押しの４点目となった自身のゴールを含む３得点に絡み、圧巻のパフォーマンスを披露した安在をMOMに選出。そのほか東京Vは攻撃陣が高得点。一方の町田は得点者以外、チームも個人も低調な出来だった。
【チーム採点】
町田 ５
東京V 6.5
【MAN OF THE MATCH】
安在和樹（東京V）
【町田｜選手採点】
GK
21 髙原寿康 ５
DF
35 大谷尚輝 ５
５ 深津康太 ５
24 金 聖基 ５
19 松本怜大 4.5
MF
39 重松健太郎 5.5（71分OUT）
６ 李 漢宰 5.5（62分OUT）
15 井上裕大 5.5
８ 谷澤達也 ５（57分OUT）
FW
７ 吉田眞紀人 ６
30 中島裕希 5.5
交代出場
MF
14 吉濱遼平 5.5（57分IN）
MF
32 戸高弘貴 ６（62分IN）
MF
11 中村祐也 5.5（71分IN）
監督
相馬直樹 ５
【東京V｜選手採点】
GK
１ 柴崎貴広 ６
DF
３ 井林 章 ６
４ 畠中槙之輔 ６
５ 平 智広 ６
MF
２ 安西幸輝 ６
33 渡辺皓太 6.5（51分OUT）
17 内田達也 ６
６ 安在和樹 7.5
FW
７ アラン・ピニェイロ ７（81分OUT）
10 高木善朗 6.5（68分OUT）
９ ドウグラス・ヴィエイラ 6.5
交代出場
MF
20 井上潮音 ６（51分IN）
MF
27 橋本英郎 ６（68分IN）
MF
18 高木大輔 －（81分IN）
監督
ロティーナ ７
取材・文：郡司 聡（フリーライター）
６月25日／18：03／町田市立陸上競技場／4,334人
町田 ２-４ 東京V
前半 ０-１
後半 ２-３
得点者／町田＝吉田（64分）、戸高（90分） 東京V＝渡辺（６分）、畠中（51分）、A・ピニェイロ（56分）、安在（77分）
【採点理由】
ダメ押しの４点目となった自身のゴールを含む３得点に絡み、圧巻のパフォーマンスを披露した安在をMOMに選出。そのほか東京Vは攻撃陣が高得点。一方の町田は得点者以外、チームも個人も低調な出来だった。
【チーム採点】
町田 ５
東京V 6.5
【MAN OF THE MATCH】
安在和樹（東京V）
【町田｜選手採点】
GK
21 髙原寿康 ５
DF
35 大谷尚輝 ５
５ 深津康太 ５
24 金 聖基 ５
19 松本怜大 4.5
MF
39 重松健太郎 5.5（71分OUT）
６ 李 漢宰 5.5（62分OUT）
15 井上裕大 5.5
８ 谷澤達也 ５（57分OUT）
FW
７ 吉田眞紀人 ６
30 中島裕希 5.5
交代出場
MF
14 吉濱遼平 5.5（57分IN）
MF
32 戸高弘貴 ６（62分IN）
MF
11 中村祐也 5.5（71分IN）
監督
相馬直樹 ５
【東京V｜選手採点】
GK
１ 柴崎貴広 ６
DF
３ 井林 章 ６
４ 畠中槙之輔 ６
５ 平 智広 ６
MF
２ 安西幸輝 ６
33 渡辺皓太 6.5（51分OUT）
17 内田達也 ６
６ 安在和樹 7.5
FW
７ アラン・ピニェイロ ７（81分OUT）
10 高木善朗 6.5（68分OUT）
９ ドウグラス・ヴィエイラ 6.5
交代出場
MF
20 井上潮音 ６（51分IN）
MF
27 橋本英郎 ６（68分IN）
MF
18 高木大輔 －（81分IN）
監督
ロティーナ ７
取材・文：郡司 聡（フリーライター）
Facebookでコメント
-
サッカーダイジェスト７月13日号
６月22日発売 2017 J1全18クラブ
「夏の補強＆改善ポイント」
柏レイソル・ダイジェストも！
-
ワールドサッカーダイジェストNo.486
６月15日発売 ［移籍特集］
新戦力候補とのマッチング診断
メガクラブ「夏のベストチョイス」
-
-
高校サッカーダイジェストVol.20
５月12日発売 2017高校サッカー
逸材図鑑３００選
注目の男女・好タレントを一挙公開!!
-