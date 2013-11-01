【J２採点】町田２-４東京V｜ヴェルディの攻撃陣を軒並み高評価。それでもMOMは３得点に絡んだウイングバック

カテゴリ：Jリーグ

郡司 聡

2017年06月28日

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安在が圧巻のパフォーマンスを披露。

J２リーグ・20節
６月25日／18：03／町田市立陸上競技場／4,334人
町田　２-４　東京V
前半 ０-１
後半 ２-３
得点者／町田＝吉田（64分）、戸高（90分）　東京V＝渡辺（６分）、畠中（51分）、A・ピニェイロ（56分）、安在（77分）
 
【採点理由】
ダメ押しの４点目となった自身のゴールを含む３得点に絡み、圧巻のパフォーマンスを披露した安在をMOMに選出。そのほか東京Vは攻撃陣が高得点。一方の町田は得点者以外、チームも個人も低調な出来だった。
 
【チーム採点】
町田　５
東京V　6.5
 
【MAN OF THE MATCH
安在和樹（東京V）
 
【町田｜選手採点】
GK
21　髙原寿康　５
 
DF
35　大谷尚輝　５
５　深津康太　５
24　金　聖基　５
19　松本怜大　4.5
 
MF
39　重松健太郎 5.5（71分OUT）
６　李　漢宰 5.5（62分OUT）
15　井上裕大　5.5
８　谷澤達也　５（57分OUT）
 
FW
７　吉田眞紀人　６
30　中島裕希　5.5
 
交代出場
MF
14　吉濱遼平  5.5（57分IN）
 
MF
32　戸高弘貴　６（62分IN）
 
MF
11　中村祐也　5.5（71分IN）
 
監督
相馬直樹　５
 
 
【東京V｜選手採点】
GK
１　柴崎貴広　６
 
DF
３　井林　章　６
４　畠中槙之輔　６
５　平　智広　６
 
MF
２　安西幸輝　６
33　渡辺皓太　6.5（51分OUT）
17　内田達也　６
６　安在和樹　7.5　
 
FW
７　アラン・ピニェイロ　７（81分OUT）
10　高木善朗　6.5（68分OUT）
９　ドウグラス・ヴィエイラ　6.5
 
交代出場
MF
20　井上潮音　６（51分IN）
 
MF
27　橋本英郎　６（68分IN）
 
MF
18　高木大輔　－（81分IN）
 
監督
ロティーナ　７
 
 
取材・文：郡司 聡（フリーライター）

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東京V
町田

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