【J２採点】町田２-４東京V｜ヴェルディの攻撃陣を軒並み高評価。それでもMOMは３得点に絡んだウイングバック

J２リーグ・20節

６月25日／18：03／町田市立陸上競技場／4,334人

町田 ２-４ 東京V

前半 ０-１

後半 ２-３

得点者／町田＝吉田（64分）、戸高（90分） 東京V＝渡辺（６分）、畠中（51分）、A・ピニェイロ（56分）、安在（77分）



【採点理由】

ダメ押しの４点目となった自身のゴールを含む３得点に絡み、圧巻のパフォーマンスを披露した安在をMOMに選出。そのほか東京Vは攻撃陣が高得点。一方の町田は得点者以外、チームも個人も低調な出来だった。



【チーム採点】

町田 ５

東京V 6.5



【MAN OF THE MATCH】

安在和樹（東京V）



【町田｜選手採点】

GK

21 髙原寿康 ５



DF

35 大谷尚輝 ５

５ 深津康太 ５

24 金 聖基 ５

19 松本怜大 4.5



MF

39 重松健太郎 5.5（71分OUT）

６ 李 漢宰 5.5（62分OUT）

15 井上裕大 5.5

８ 谷澤達也 ５（57分OUT）



FW

７ 吉田眞紀人 ６

30 中島裕希 5.5



交代出場

MF

14 吉濱遼平 5.5（57分IN）



MF

32 戸高弘貴 ６（62分IN）



MF

11 中村祐也 5.5（71分IN）



監督

相馬直樹 ５





【東京V｜選手採点】

GK

１ 柴崎貴広 ６



DF

３ 井林 章 ６

４ 畠中槙之輔 ６

５ 平 智広 ６



MF

２ 安西幸輝 ６

33 渡辺皓太 6.5（51分OUT）

17 内田達也 ６

６ 安在和樹 7.5



FW

７ アラン・ピニェイロ ７（81分OUT）

10 高木善朗 6.5（68分OUT）

９ ドウグラス・ヴィエイラ 6.5



交代出場

MF

20 井上潮音 ６（51分IN）



MF

27 橋本英郎 ６（68分IN）



MF

18 高木大輔 －（81分IN）



監督

ロティーナ ７





取材・文：郡司 聡（フリーライター）