【J２採点】大分２-１讃岐｜やっと…大分６試合ぶりに勝った！
カテゴリ：Jリーグ
2017年06月18日
讃岐の猛攻を凌いで、シュート３本で辛勝を収める。
J２リーグ・19節
６月17日／19：03／大分銀行ドーム／ 6,901人
大分 ２-１ 讃岐
前半 １-０
後半 １-１
得点者／大分＝小手川(13分) 、ＯＧ(71分) 讃岐＝木島徹(69分)
【採点理由】
互いにリスクを冒さず静かな展開が続いたが、決定機で結果を残した大分の選手たちの集中力を評価。讃岐はリードされてあとに攻撃的になったが、怖さが感じられなかった。
【チーム採点】
大分 5.5
讃岐 ６
【MAN OF THE MATCH】
小手川宏基（大分）
【大分｜選手採点】
GK
21 上福元直人 5.5
DF
５ 鈴木義宜 5.5
４ 竹内 彬 ６
35 坂井達弥 5.5
MF
14 岸田翔平 ６
48 川西翔太 5.5
33 鈴木 惇 ６
16 山岸 智 5.5（65分OUT）
FW
９ 後藤優介 5.5
20 小手川宏基 6.5（90分OUT）
27 三平和司 5.5（65分OUT）
交代出場
MF
７ 松本 怜 5.5（65分IN）
FW
18 伊佐耕平5.5（65分IN）
MF
24 姫野宥弥 ―（90分IN）
監督
片野坂知宏 5.5
【讃岐｜選手採点】
GK
24 瀬口拓弥 5.5
DF
23 西 弘則 ６
30 エブソン 5.5
３ 中島大貴 5.5
10 高木和正 5.5
MF
５ 渡邉大剛 5.5（81分OUT）
26 山本翔平 5.5（63分OUT）
７ 永田亮太 5.5
19 仲間隼斗 5.5
FW
11 馬場賢治 5.5（57分OUT）
20 原 一樹 5.5
交代出場
DF
６ 市村篤司 5.5（57分IN）
MF
25 岡村和哉 ―（81分IN）
FW
13 木島徹也 ６（63分IN）
監督
北野 誠 5.5
取材・文：柚野真也（スポーツライター）
６月17日／19：03／大分銀行ドーム／ 6,901人
大分 ２-１ 讃岐
前半 １-０
後半 １-１
得点者／大分＝小手川(13分) 、ＯＧ(71分) 讃岐＝木島徹(69分)
【採点理由】
互いにリスクを冒さず静かな展開が続いたが、決定機で結果を残した大分の選手たちの集中力を評価。讃岐はリードされてあとに攻撃的になったが、怖さが感じられなかった。
【チーム採点】
大分 5.5
讃岐 ６
【MAN OF THE MATCH】
小手川宏基（大分）
【大分｜選手採点】
GK
21 上福元直人 5.5
DF
５ 鈴木義宜 5.5
４ 竹内 彬 ６
35 坂井達弥 5.5
MF
14 岸田翔平 ６
48 川西翔太 5.5
33 鈴木 惇 ６
16 山岸 智 5.5（65分OUT）
FW
９ 後藤優介 5.5
20 小手川宏基 6.5（90分OUT）
27 三平和司 5.5（65分OUT）
交代出場
MF
７ 松本 怜 5.5（65分IN）
FW
18 伊佐耕平5.5（65分IN）
MF
24 姫野宥弥 ―（90分IN）
監督
片野坂知宏 5.5
【讃岐｜選手採点】
GK
24 瀬口拓弥 5.5
DF
23 西 弘則 ６
30 エブソン 5.5
３ 中島大貴 5.5
10 高木和正 5.5
MF
５ 渡邉大剛 5.5（81分OUT）
26 山本翔平 5.5（63分OUT）
７ 永田亮太 5.5
19 仲間隼斗 5.5
FW
11 馬場賢治 5.5（57分OUT）
20 原 一樹 5.5
交代出場
DF
６ 市村篤司 5.5（57分IN）
MF
25 岡村和哉 ―（81分IN）
FW
13 木島徹也 ６（63分IN）
監督
北野 誠 5.5
取材・文：柚野真也（スポーツライター）
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