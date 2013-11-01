【J２採点】大分２-１讃岐｜やっと…大分６試合ぶりに勝った！

J２リーグ・19節

６月17日／19：03／大分銀行ドーム／ 6,901人

大分 ２-１ 讃岐

前半 １-０

後半 １-１

得点者／大分＝小手川(13分) 、ＯＧ(71分) 讃岐＝木島徹(69分)



【採点理由】

互いにリスクを冒さず静かな展開が続いたが、決定機で結果を残した大分の選手たちの集中力を評価。讃岐はリードされてあとに攻撃的になったが、怖さが感じられなかった。



【チーム採点】

大分 5.5

讃岐 ６



【MAN OF THE MATCH】

小手川宏基（大分）



【大分｜選手採点】

GK

21 上福元直人 5.5



DF

５ 鈴木義宜 5.5

４ 竹内 彬 ６

35 坂井達弥 5.5



MF

14 岸田翔平 ６

48 川西翔太 5.5

33 鈴木 惇 ６

16 山岸 智 5.5（65分OUT）



FW

９ 後藤優介 5.5

20 小手川宏基 6.5（90分OUT）

27 三平和司 5.5（65分OUT）



交代出場

MF

７ 松本 怜 5.5（65分IN）



FW

18 伊佐耕平5.5（65分IN）



MF

24 姫野宥弥 ―（90分IN）





監督

片野坂知宏 5.5





【讃岐｜選手採点】

GK

24 瀬口拓弥 5.5



DF

23 西 弘則 ６

30 エブソン 5.5

３ 中島大貴 5.5

10 高木和正 5.5



MF

５ 渡邉大剛 5.5（81分OUT）

26 山本翔平 5.5（63分OUT）

７ 永田亮太 5.5

19 仲間隼斗 5.5



FW

11 馬場賢治 5.5（57分OUT）

20 原 一樹 5.5



交代出場

DF

６ 市村篤司 5.5（57分IN）



MF

25 岡村和哉 ―（81分IN）



FW

13 木島徹也 ６（63分IN）



監督

北野 誠 5.5



取材・文：柚野真也（スポーツライター）

