【J２採点】大分２-１讃岐｜やっと…大分６試合ぶりに勝った！

カテゴリ：Jリーグ

柚野真也

2017年06月18日

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讃岐の猛攻を凌いで、シュート３本で辛勝を収める。

J２リーグ・19節
６月17日／19：03／大分銀行ドーム／ 6,901人
大分　２-１　讃岐
前半 １-０
後半 １-１
得点者／大分＝小手川(13分) 、ＯＧ(71分) 讃岐＝木島徹(69分)
　　　　
【採点理由】
互いにリスクを冒さず静かな展開が続いたが、決定機で結果を残した大分の選手たちの集中力を評価。讃岐はリードされてあとに攻撃的になったが、怖さが感じられなかった。
 
【チーム採点】
大分　5.5
讃岐　６
 
MAN OF THE MATCH】　
小手川宏基（大分）
　
【大分｜選手採点】
GK
21　上福元直人　5.5
 
DF
５　鈴木義宜　5.5
４　竹内　彬　６
35　坂井達弥　5.5
 
MF
14　岸田翔平　６
48　川西翔太　5.5
33　鈴木　惇　６
16　山岸　智　5.5（65分OUT）
 
FW　
９　後藤優介　5.5
20　小手川宏基　6.5（90分OUT）
27　三平和司　5.5（65分OUT）

交代出場
MF
７　松本　怜　5.5（65分IN）
 
FW
18　伊佐耕平5.5（65分IN）
 
MF
24　姫野宥弥　―（90分IN）
 

監督
片野坂知宏　5.5
 
 
【讃岐｜選手採点】
GK   
24　瀬口拓弥 5.5
 
DF     
23　西　弘則 ６
30　エブソン 5.5
３　中島大貴 5.5
10　高木和正 5.5
 
MF     
５　渡邉大剛 5.5（81分OUT）
26　山本翔平 5.5（63分OUT）
７　永田亮太 5.5
19　仲間隼斗 5.5
 
FW
11　馬場賢治 5.5（57分OUT）
20　原　一樹 5.5
 
交代出場
DF
６　市村篤司　5.5（57分IN）
 
MF
25　岡村和哉　―（81分IN）
 
FW
13　木島徹也　６（63分IN）　

監督
北野　誠　5.5
 
取材・文：柚野真也（スポーツライター）
 

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