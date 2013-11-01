【コンフェデ】ポルトガルがC・ロナウドやミラン移籍のA・シウバらを登録！「初出場で戴冠」を狙う！

カテゴリ：ワールド

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年06月15日

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ミラン移籍のA・シウバ、マンC行きのB・シウバも参戦。

コンフェデ初参戦のC・ロナウドは今大会最大のスターだ。（C）Getty Images

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ポルトガルの予想フォーメーション。

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　６月17日から７月２日までロシアで開催されるコンフェデレーションズカップ。EURO2016で優勝し、欧州王者として臨むポルトガルはグループAに組み込まれ、18日にメキシコ、21日にロシア、24日にニュージランドと対戦する。
 
　登録メンバーはエースでキャプテンのFWクリスチアーノ・ロナウドをはじめ、モナコからマンチェスター・Cに引き抜かれたMFベルナルド・シウバ、ポルトからミランへの移籍が決まったFWアンドレ・シウバ、守護神ルイ・パトリシオなど。インテルと不調だったMFジョアン・マリオとバイエルンでベンチを温めたレナト・サンチェス（U-21欧州選手権に参加）を除けば、ほぼベストの陣容だ。初出場だが戴冠しても不思議はない。
 
　ポルトガルの登録メンバー23人は以下の通り。
 
［GK］
１ ルイ・パトリシオ（スポルティング）
12 ジョゼ・サ（ポルト）
22 ベト（スポルティング）
 
［DF］
２ ブルーノ・アウベス（カリアリ＝イタリア）
３ ペペ（レアル・マドリー＝スペイン）
４ ルイス・ネト（ゼニト＝ロシア）
５ ラファエウ・ゲレイロ（ドルトムント＝ドイツ）
６ ジョゼ・フォンテ（ウェストハム＝イングランド）
11 ネウソン・セメド（ベンフィカ）
19 エリゼウ（ベンフィカ）
21 セドリク・ソアレス（サウサンプトン＝イングランド）
 
［MF］
８ ジョアン・モウチーニョ（モナコ＝フランス）
10 ベルナルド・シウバ（モナコ→マンチェスター・C＝イングランド）
13 ダニーロ・ペレイラ（ポルト）
14 ウィリアム・カルバリョ（スポルティング）
15 アンドレ・ゴメス（バルセロナ）
16 ピッツィ（ベンフィカ）
23 アドリエン・シウバ（スポルティング）
 
［FW］
７ クリスチアーノ・ロナウド（レアル・マドリー＝スペイン）
９ アンドレ・シウバ（ポルト→ミラン＝イタリア）
17 ナニ（バレンシア＝スペイン）
18 ジェウソン・マルチンス（スポルティング）
20 リカルド・カレスマ（ベジクタシュ＝トルコ）
 
［監督］
フェルナンド・サントス（ポルトガル国籍）

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