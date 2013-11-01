【コンフェデ】ポルトガルがC・ロナウドやミラン移籍のA・シウバらを登録！「初出場で戴冠」を狙う！

コンフェデ初参戦のC・ロナウドは今大会最大のスターだ。（C）Getty Images 画像を見る 画像を見る

６月17日から７月２日までロシアで開催されるコンフェデレーションズカップ。EURO2016で優勝し、欧州王者として臨むポルトガルはグループAに組み込まれ、18日にメキシコ、21日にロシア、24日にニュージランドと対戦する。



登録メンバーはエースでキャプテンのFWクリスチアーノ・ロナウドをはじめ、モナコからマンチェスター・Cに引き抜かれたMFベルナルド・シウバ、ポルトからミランへの移籍が決まったFWアンドレ・シウバ、守護神ルイ・パトリシオなど。インテルと不調だったMFジョアン・マリオとバイエルンでベンチを温めたレナト・サンチェス（U-21欧州選手権に参加）を除けば、ほぼベストの陣容だ。初出場だが戴冠しても不思議はない。



ポルトガルの登録メンバー23人は以下の通り。



［GK］

１ ルイ・パトリシオ（スポルティング）

12 ジョゼ・サ（ポルト）

22 ベト（スポルティング）



［DF］

２ ブルーノ・アウベス（カリアリ＝イタリア）

３ ペペ（レアル・マドリー＝スペイン）

４ ルイス・ネト（ゼニト＝ロシア）

５ ラファエウ・ゲレイロ（ドルトムント＝ドイツ）

６ ジョゼ・フォンテ（ウェストハム＝イングランド）

11 ネウソン・セメド（ベンフィカ）

19 エリゼウ（ベンフィカ）

21 セドリク・ソアレス（サウサンプトン＝イングランド）



［MF］

８ ジョアン・モウチーニョ（モナコ＝フランス）

10 ベルナルド・シウバ（モナコ→マンチェスター・C＝イングランド）

13 ダニーロ・ペレイラ（ポルト）

14 ウィリアム・カルバリョ（スポルティング）

15 アンドレ・ゴメス（バルセロナ）

16 ピッツィ（ベンフィカ）

23 アドリエン・シウバ（スポルティング）



［FW］

７ クリスチアーノ・ロナウド（レアル・マドリー＝スペイン）

９ アンドレ・シウバ（ポルト→ミラン＝イタリア）

17 ナニ（バレンシア＝スペイン）

18 ジェウソン・マルチンス（スポルティング）

20 リカルド・カレスマ（ベジクタシュ＝トルコ）



［監督］

フェルナンド・サントス（ポルトガル国籍）