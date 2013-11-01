【J２採点】横浜FC×讃岐｜首位返り咲きを導いたのは、あのボランチの芸術ループ
カテゴリ：Jリーグ
2017年05月20日
讃岐は同点弾の馬場、途中出場の仲間が奮闘するも……。
J２リーグ・14節
５月17日／19：33／ニッパツ三ツ沢球技場／2,284人
横浜FC ２-１ 讃岐
前半 １-０
後半 １-１
得点者／横浜FC＝イバ（５分）、佐藤（87分） 讃岐＝馬場（73分）
【採点理由】
後半押され気味の横浜FCは採点が伸び悩んだ。芸術的なループで決勝点の佐藤がMOM。讃岐は敗れはしたが健闘し、交代出場で流れを引き寄せた選手を中心に高めに評価した。
【チーム採点】
横浜FC 6.5
讃岐 ６
【MAN OF THE MATCH】
佐藤健介（横浜FC）
【横浜FC｜選手採点】
GK
１ 高丘陽平 ６
DF
16 新井純平 ６
20 カルフィン・ヨンアピン 5.5
５ 西河翔吾 ６
３ 田所 諒 ６
MF
30 小宮山尊信 ６
10 寺田紳一 ６
８ 佐藤謙介 ７（90＋２分OUT） MAN OF THE MATCH
７ 野村直輝 ６（81分OUT）
FW
19 ジョン・チュングン 5.5（74分OUT）
14 イバ 6.5
交代出場
MF
13 野崎陽介 5.5（74分IN）
FW
39 大久保哲哉 ―（81分IN）
DF
４ 渡邉将基 ―（90＋２分IN）
監督
中田仁司 ６
【讃岐｜選手採点】
GK
１ 清水健太 5.5
DF
22 武田有祐 5.5
17 李 栄直 5.5
27 ユン・ソンホ ５
10 高木和正 5.5
MF
５ 渡邉大剛 5.5（54分OUT）
25 岡村和哉 5.5
７ 永田亮太 5.5
11 馬場賢治 6.5
FW
29 森川裕基 ５（71分OUT）
23 西 弘則 ５（HT OUT）
交代出場
MF
19 仲間隼斗 6.5（HT IN）
FW
13 木島徹也 ６（54分IN）
FW
20 原 一樹 ６（71分IN）
監督
北野 誠 ６
５月17日／19：33／ニッパツ三ツ沢球技場／2,284人
横浜FC ２-１ 讃岐
前半 １-０
後半 １-１
得点者／横浜FC＝イバ（５分）、佐藤（87分） 讃岐＝馬場（73分）
【採点理由】
後半押され気味の横浜FCは採点が伸び悩んだ。芸術的なループで決勝点の佐藤がMOM。讃岐は敗れはしたが健闘し、交代出場で流れを引き寄せた選手を中心に高めに評価した。
【チーム採点】
横浜FC 6.5
讃岐 ６
【MAN OF THE MATCH】
佐藤健介（横浜FC）
【横浜FC｜選手採点】
GK
１ 高丘陽平 ６
DF
16 新井純平 ６
20 カルフィン・ヨンアピン 5.5
５ 西河翔吾 ６
３ 田所 諒 ６
MF
30 小宮山尊信 ６
10 寺田紳一 ６
８ 佐藤謙介 ７（90＋２分OUT） MAN OF THE MATCH
７ 野村直輝 ６（81分OUT）
FW
19 ジョン・チュングン 5.5（74分OUT）
14 イバ 6.5
交代出場
MF
13 野崎陽介 5.5（74分IN）
FW
39 大久保哲哉 ―（81分IN）
DF
４ 渡邉将基 ―（90＋２分IN）
監督
中田仁司 ６
【讃岐｜選手採点】
GK
１ 清水健太 5.5
DF
22 武田有祐 5.5
17 李 栄直 5.5
27 ユン・ソンホ ５
10 高木和正 5.5
MF
５ 渡邉大剛 5.5（54分OUT）
25 岡村和哉 5.5
７ 永田亮太 5.5
11 馬場賢治 6.5
FW
29 森川裕基 ５（71分OUT）
23 西 弘則 ５（HT OUT）
交代出場
MF
19 仲間隼斗 6.5（HT IN）
FW
13 木島徹也 ６（54分IN）
FW
20 原 一樹 ６（71分IN）
監督
北野 誠 ６
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