【J２採点】横浜FC×讃岐｜首位返り咲きを導いたのは、あのボランチの芸術ループ

J2リーグ・14節

5月17日/19:33/ニッパツ三ツ沢球技場/2,284人

横浜FC 2-1 讃岐

前半 1-0

後半 1-1

得点者/横浜FC=イバ(5分)、佐藤(87分) 讃岐=馬場(73分)



【採点理由】

後半押され気味の横浜FCは採点が伸び悩んだ。芸術的なループで決勝点の佐藤がMOM。讃岐は敗れはしたが健闘し、交代出場で流れを引き寄せた選手を中心に高めに評価した。



【チーム採点】

横浜FC 6.5

讃岐 6



【MAN OF THE MATCH】

佐藤健介(横浜FC)



【横浜FC|選手採点】

GK

1 高丘陽平 6



DF

16 新井純平 6

20 カルフィン・ヨンアピン 5.5

5 西河翔吾 6

3 田所 諒 6



MF

30 小宮山尊信 6

10 寺田紳一 6

8 佐藤謙介 7(90+2分OUT) MAN OF THE MATCH

7 野村直輝 6(81分OUT)



FW

19 ジョン・チュングン 5.5(74分OUT)

14 イバ 6.5



交代出場

MF

13 野崎陽介 5.5(74分IN)



FW

39 大久保哲哉 ―(81分IN)



DF

4 渡邉将基 ―(90+2分IN)



監督

中田仁司 6





【讃岐|選手採点】

GK

1 清水健太 5.5



DF

22 武田有祐 5.5

17 李 栄直 5.5

27 ユン・ソンホ 5

10 高木和正 5.5



MF

5 渡邉大剛 5.5(54分OUT)

25 岡村和哉 5.5

7 永田亮太 5.5

11 馬場賢治 6.5



FW

29 森川裕基 5(71分OUT)

23 西 弘則 5(HT OUT)



交代出場

MF

19 仲間隼斗 6.5(HT IN)



FW

13 木島徹也 6(54分IN)



FW

20 原 一樹 6(71分IN)



監督

北野 誠 6