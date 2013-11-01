【J２採点】横浜FC×讃岐｜首位返り咲きを導いたのは、あのボランチの芸術ループ

J２リーグ・14節

５月17日／19：33／ニッパツ三ツ沢球技場／2,284人

横浜FC ２-１ 讃岐

前半 １-０

後半 １-１

得点者／横浜FC＝イバ（５分）、佐藤（87分） 讃岐＝馬場（73分）



【採点理由】

後半押され気味の横浜FCは採点が伸び悩んだ。芸術的なループで決勝点の佐藤がMOM。讃岐は敗れはしたが健闘し、交代出場で流れを引き寄せた選手を中心に高めに評価した。



【チーム採点】

横浜FC 6.5

讃岐 ６



【MAN OF THE MATCH】

佐藤健介（横浜FC）



【横浜FC｜選手採点】

GK

１ 高丘陽平 ６



DF

16 新井純平 ６

20 カルフィン・ヨンアピン 5.5

５ 西河翔吾 ６

３ 田所 諒 ６



MF

30 小宮山尊信 ６

10 寺田紳一 ６

８ 佐藤謙介 ７（90＋２分OUT） MAN OF THE MATCH

７ 野村直輝 ６（81分OUT）



FW

19 ジョン・チュングン 5.5（74分OUT）

14 イバ 6.5



交代出場

MF

13 野崎陽介 5.5（74分IN）



FW

39 大久保哲哉 ―（81分IN）



DF

４ 渡邉将基 ―（90＋２分IN）



監督

中田仁司 ６





【讃岐｜選手採点】

GK

１ 清水健太 5.5



DF

22 武田有祐 5.5

17 李 栄直 5.5

27 ユン・ソンホ ５

10 高木和正 5.5



MF

５ 渡邉大剛 5.5（54分OUT）

25 岡村和哉 5.5

７ 永田亮太 5.5

11 馬場賢治 6.5



FW

29 森川裕基 ５（71分OUT）

23 西 弘則 ５（HT OUT）



交代出場

MF

19 仲間隼斗 6.5（HT IN）



FW

13 木島徹也 ６（54分IN）



FW

20 原 一樹 ６（71分IN）



監督

北野 誠 ６

