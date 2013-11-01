【J２採点】横浜FC×讃岐｜首位返り咲きを導いたのは、あのボランチの芸術ループ

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年05月20日

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讃岐は同点弾の馬場、途中出場の仲間が奮闘するも……。

逆転弾となる芸術ループを決めた佐藤が喜びを露わにする。写真：滝川敏之（サッカーダイジェスト写真部）

J２リーグ・14節
５月17日／19：33／ニッパツ三ツ沢球技場／2,284人
横浜FC　２-１　讃岐
前半　１-０
後半　１-１
得点者／横浜FC＝イバ（５分）、佐藤（87分）　讃岐＝馬場（73分）
 
【採点理由】
　後半押され気味の横浜FCは採点が伸び悩んだ。芸術的なループで決勝点の佐藤がMOM。讃岐は敗れはしたが健闘し、交代出場で流れを引き寄せた選手を中心に高めに評価した。
 
【チーム採点】
横浜FC　6.5
讃岐　６
 
【MAN OF THE MATCH
佐藤健介（横浜FC）
 
【横浜FC｜選手採点】
GK
１　高丘陽平　６
 
DF
16　新井純平　 ６
20　カルフィン・ヨンアピン　5.5
５　西河翔吾　６
３　田所 諒　６
 
MF
30　小宮山尊信　６
10　寺田紳一　６
８　佐藤謙介　７（90＋２分OUT） MAN OF THE MATCH
７　野村直輝　６（81分OUT）
 
FW
19　ジョン・チュングン　5.5（74分OUT）
14　イバ　6.5
 
交代出場
MF
13　野崎陽介　5.5（74分IN）
 
FW
39　大久保哲哉　―（81分IN）
 
DF　
４　渡邉将基　―（90＋２分IN）
 
監督
中田仁司　６
 
 
【讃岐｜選手採点】
GK
１　清水健太　5.5
 
DF
22　武田有祐　5.5
17　李　栄直　5.5
27　ユン・ソンホ　５
10　高木和正　5.5
 
MF
５　渡邉大剛　5.5（54分OUT）
25　岡村和哉　5.5
７　永田亮太　5.5
11　馬場賢治　6.5
 
FW
29　森川裕基　５（71分OUT）
23　西　弘則　５（HT OUT）
 
交代出場
MF
19　仲間隼斗　6.5（HT IN）
 
FW
13　木島徹也　６（54分IN）
 
FW
20　原　一樹　６（71分IN）
 
監督
北野　誠　６
 

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