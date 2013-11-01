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【J２採点】讃岐×愛媛｜讃岐が意地を見せて“四国ダービー”はドロー決着

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年03月14日

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讃岐が後半の交代カードで流れを変える。

J２リーグ・３節
３月12日／14：04／ピカラスタジアム／4,037人
讃岐　２-２　愛媛
前半 １-０
後半 １-２
得点者／讃岐＝木島徹（20分）、李（90＋１分）　愛媛＝近藤（53分）、西田（57分）
  
【採点理由】
中盤がいまひとつ機能しなかった讃岐だが、途中出場の木島良、綱田、仲間が流れを変えた。MOMは後半アディショナルタイムに、綱田の左CKから頭で貴重な同点弾を決めた李。
 
【チーム採点】
讃岐　5.5
愛媛　5.5
 
【MAN OF THE MATCH】
李 栄直（讃岐）
 
【讃岐選手採点】
GK
１　清水健太　６
 
DF
６　市村篤司　5.5
30　エブソン　5.5
17　李 栄直　6.5
23　西 弘則　5.5
 
MF
５　渡邉大剛　5.5（74分OUT）
７　永田亮太　5.5
10　高木和正　5.5（55分OUT）
26　山本翔平　5.5（63分OUT）
 
FW
13　木島徹也　６
11　馬場賢治　5.5
 
交代出場
FW
33　木島良輔　６（74分IN）
 
MF
15　綱田大志　6.5（55分IN）

MF
19　仲間隼斗　６（63分IN）　
 
監督
北野 誠　5.5
 
 
【愛媛選手採点】
GK
31　パク・ソンス　5.5
 
DF
３　玉林睦実　5.5
４　西岡大輝　5.5
２　浦田延尚　５
 
MF
５　藤田息吹　5.5
10　安田晃大　5.5（61分OUT）
41　小池純輝　5.5
７　近藤貴司　６
14　白井康介　5.5（86分OUT)
17　小暮大器　５（HT OUT）
 
FW
18　西田 剛　6.5
 
交代出場
MF
11　神田夢実　6.5（HT IN）
 
MF
８　小島秀仁　６（61分IN）
 
DF
６　三原向平　　−　（86分IN）
 
監督
間瀬秀一　5.5
 
 
取材・文：岡一洋（オフィスひやあつ）
 
関連ワード
J2
愛媛
讃岐

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