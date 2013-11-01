【J２採点】讃岐×愛媛｜讃岐が意地を見せて“四国ダービー”はドロー決着

J２リーグ・３節

３月12日／14：04／ピカラスタジアム／4,037人

讃岐 ２-２ 愛媛

前半 １-０

後半 １-２

得点者／讃岐＝木島徹（20分）、李（90＋１分） 愛媛＝近藤（53分）、西田（57分）



【採点理由】

中盤がいまひとつ機能しなかった讃岐だが、途中出場の木島良、綱田、仲間が流れを変えた。MOMは後半アディショナルタイムに、綱田の左CKから頭で貴重な同点弾を決めた李。



【チーム採点】

讃岐 5.5

愛媛 5.5



【MAN OF THE MATCH】

李 栄直（讃岐）



【讃岐｜選手採点】

GK

１ 清水健太 ６



DF

６ 市村篤司 5.5

30 エブソン 5.5

17 李 栄直 6.5

23 西 弘則 5.5



MF

５ 渡邉大剛 5.5（74分OUT）

７ 永田亮太 5.5

10 高木和正 5.5（55分OUT）

26 山本翔平 5.5（63分OUT）



FW

13 木島徹也 ６

11 馬場賢治 5.5



交代出場

FW

33 木島良輔 ６（74分IN）



MF

15 綱田大志 6.5（55分IN）



MF

19 仲間隼斗 ６（63分IN）



監督

北野 誠 5.5





【愛媛｜選手採点】

GK

31 パク・ソンス 5.5



DF

３ 玉林睦実 5.5

４ 西岡大輝 5.5

２ 浦田延尚 ５



MF

５ 藤田息吹 5.5

10 安田晃大 5.5（61分OUT）

41 小池純輝 5.5

７ 近藤貴司 ６

14 白井康介 5.5（86分OUT)

17 小暮大器 ５（HT OUT）



FW

18 西田 剛 6.5



交代出場

MF

11 神田夢実 6.5（HT IN）



MF

８ 小島秀仁 ６（61分IN）



DF

６ 三原向平 − （86分IN）



監督

間瀬秀一 5.5





取材・文：岡一洋（オフィスひやあつ）

