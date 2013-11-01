【J２採点】讃岐×愛媛｜讃岐が意地を見せて“四国ダービー”はドロー決着
カテゴリ：Jリーグ
2017年03月14日
讃岐が後半の交代カードで流れを変える。
J２リーグ・３節
３月12日／14：04／ピカラスタジアム／4,037人
讃岐 ２-２ 愛媛
前半 １-０
後半 １-２
得点者／讃岐＝木島徹（20分）、李（90＋１分） 愛媛＝近藤（53分）、西田（57分）
【採点理由】
中盤がいまひとつ機能しなかった讃岐だが、途中出場の木島良、綱田、仲間が流れを変えた。MOMは後半アディショナルタイムに、綱田の左CKから頭で貴重な同点弾を決めた李。
【チーム採点】
讃岐 5.5
愛媛 5.5
【MAN OF THE MATCH】
李 栄直（讃岐）
【讃岐｜選手採点】
GK
１ 清水健太 ６
DF
６ 市村篤司 5.5
30 エブソン 5.5
17 李 栄直 6.5
23 西 弘則 5.5
MF
５ 渡邉大剛 5.5（74分OUT）
７ 永田亮太 5.5
10 高木和正 5.5（55分OUT）
26 山本翔平 5.5（63分OUT）
FW
13 木島徹也 ６
11 馬場賢治 5.5
交代出場
FW
33 木島良輔 ６（74分IN）
MF
15 綱田大志 6.5（55分IN）
MF
19 仲間隼斗 ６（63分IN）
監督
北野 誠 5.5
【愛媛｜選手採点】
GK
31 パク・ソンス 5.5
DF
３ 玉林睦実 5.5
４ 西岡大輝 5.5
２ 浦田延尚 ５
MF
５ 藤田息吹 5.5
10 安田晃大 5.5（61分OUT）
41 小池純輝 5.5
７ 近藤貴司 ６
14 白井康介 5.5（86分OUT)
17 小暮大器 ５（HT OUT）
FW
18 西田 剛 6.5
交代出場
MF
11 神田夢実 6.5（HT IN）
MF
８ 小島秀仁 ６（61分IN）
DF
６ 三原向平 − （86分IN）
監督
間瀬秀一 5.5
取材・文：岡一洋（オフィスひやあつ）
３月12日／14：04／ピカラスタジアム／4,037人
讃岐 ２-２ 愛媛
前半 １-０
後半 １-２
得点者／讃岐＝木島徹（20分）、李（90＋１分） 愛媛＝近藤（53分）、西田（57分）
【採点理由】
中盤がいまひとつ機能しなかった讃岐だが、途中出場の木島良、綱田、仲間が流れを変えた。MOMは後半アディショナルタイムに、綱田の左CKから頭で貴重な同点弾を決めた李。
【チーム採点】
讃岐 5.5
愛媛 5.5
【MAN OF THE MATCH】
李 栄直（讃岐）
【讃岐｜選手採点】
GK
１ 清水健太 ６
DF
６ 市村篤司 5.5
30 エブソン 5.5
17 李 栄直 6.5
23 西 弘則 5.5
MF
５ 渡邉大剛 5.5（74分OUT）
７ 永田亮太 5.5
10 高木和正 5.5（55分OUT）
26 山本翔平 5.5（63分OUT）
FW
13 木島徹也 ６
11 馬場賢治 5.5
交代出場
FW
33 木島良輔 ６（74分IN）
MF
15 綱田大志 6.5（55分IN）
MF
19 仲間隼斗 ６（63分IN）
監督
北野 誠 5.5
【愛媛｜選手採点】
GK
31 パク・ソンス 5.5
DF
３ 玉林睦実 5.5
４ 西岡大輝 5.5
２ 浦田延尚 ５
MF
５ 藤田息吹 5.5
10 安田晃大 5.5（61分OUT）
41 小池純輝 5.5
７ 近藤貴司 ６
14 白井康介 5.5（86分OUT)
17 小暮大器 ５（HT OUT）
FW
18 西田 剛 6.5
交代出場
MF
11 神田夢実 6.5（HT IN）
MF
８ 小島秀仁 ６（61分IN）
DF
６ 三原向平 − （86分IN）
監督
間瀬秀一 5.5
取材・文：岡一洋（オフィスひやあつ）