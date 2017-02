【J２採点】愛媛×金沢｜河原、白井が圧巻のパフォーマンス！間瀬新監督の初陣を白星で飾る

J2リーグ・1節

2月26日/15:00/ニンジニアスタジアム/5,715人

愛媛 1-0 金沢

前半 1-0

後半 0-0

得点者/愛媛=河原(23分) 金沢=なし



【採点理由】

90分を通して愛媛が優位に試合を進めた。なかでも河原、白井の出来は秀逸だった。新加入の神田、Jリーグ初出場のパク・ソンスらも安定したプレーを披露し、間瀬新監督に白星をプレゼント。一方、金沢はほとんど決定機を作ることができず元気がなかった。



【チーム採点】

愛媛 6.5

金沢 4.5



【MAN OF THE MATCH】

河原和寿(愛媛)



【愛媛|選手採点】

GK

31 パク・ソンス 6



DF

16 田中裕人 6

23 林堂 眞 6

2 浦田延尚 6



MF

8 小島秀仁 6(38分OUT)

11 神田夢実 6

41 小池純輝 6

14 白井康介 6.5

7 近藤貴司 6 (87分OUT)

20 河原和寿 6.5 MAN OF THE MATCH



FW

18 西田 剛 6 (80分OUT)



交代出場

MF

5 藤田息吹 6(38分 IN)

17 小暮大器 -(87分IN)



FW

9 有田光希 5.5(80分IN)



監督

間瀬秀一 6.5





【金沢|選手採点】

GK

23 白井裕人 4.5



DF

28 石田崚真 5.5

5 太田康介 5

27 廣井友信 5

18 野田紘史 5.5



MF

4 小柳達司 4.5

8 山藤健太 5(73分OUT)

11 杉浦恭平 5.5

6 大橋尚志 4.5



FW

9 佐藤洸一 4.5

24 大槻優平 5.5(64分OUT)



交代出場

MF

17 富田康仁 5 (73分 IN)



FW

19 垣田裕暉 5(64分IN)



監督

柳下正明 5



取材・文:江刺伯洋(南海放送アナウンサー)