【J２採点】岐阜×山口｜ともに譲らぬ展開。ホームの岐阜が２点を追い付いてドロー

J2リーグ・1節

2月26日/14:05/岐阜メモリアルセンター長良川競技場/6,587人

岐阜 2-2 山口

前半 1-2

後半 1-0

得点者/岐阜=青木(39分)、永島(59分) 山口=岸田②(3、37分)



【採点理由】

山口はカウンターとライン裏へのロングボールでチャンスを作り、対する岐阜も保持率を上げて決定機を創出。両クラブとも意図した攻撃が見られた。MOMは2ゴールを決めた山口の岸田で文句なし。



【チーム採点】

岐阜 6

山口 6.5



【MAN OF THE MATCH】

岸田和人(山口)



【岐阜|選手採点】

GK

25 ビクトル 6



DF

15 田森大己 5.5(25分OUT)

27 ヘニキ 6

5 青木 翼 5.5

16 福村貴幸 6



MF

10 庄司悦大 6

28 永島悠史 6.5

6 シシーニョ 6.5



FW

11 古橋亨梧 6(74分OUT)

14 風間宏矢 6

17 大本祐槻 6



交代出場

MF

7 田中パウロ淳一 6(25分IN)

22 山田晃平 5.5(74分IN)



監督

大木 武 6





【山口|選手採点】

GK

33 山田元気 6



DF

6 前 貴之 6

3 渡辺広大 5.5

18 香川勇気 6

4 福元洋平 5.5



MF

29 三幸秀稔 5.5

40 小塚和季 5.5

20 清永丈瑠 6.5(56分OUT)

14 髙柳一誠 6(65分OUT)

8 小野瀬康介 6



FW

9 岸田和人 6.5(77分OUT) MAN OF THE MATCH



交代出場

MF

11 鳥養祐矢 5.5(56分IN)

15 池上丈二 5.5(65分IN)



FW

13 米澤令衣 5.5(77分IN)



監督

上野展裕 6.5



取材・文:小崎仁久(スポーツライター)