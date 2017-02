【J２採点】福岡×大分｜九州ダービーはJ２復帰の大分が劇的勝利を飾る！

J2リーグ・1節

2月26日/13:03/レベルファイブスタジアム/15,042人

福岡 1-2 大分

前半 1-1

後半 0-1

得点者/福岡=駒野(45+3分) 大分=松本(26分)、鈴木義(90+3分)



【採点理由】

前半は福岡が迫力ある攻撃で主導権を握ったが、後半は中盤の攻防で上回った大分のペース。福岡ではゴールマウスを守り切れなかったGK杉山が最低評価に。対する大分は途中でピッチを退いた姫野以外が及第点を以上となった。



【チーム採点】

福岡 5.5

大分 6



【MAN OF THE MATCH】

鈴木義宜(大分)



【福岡|選手採点】

GK

1 杉山力裕 4.5



DF

3 駒野友一 6(69分OUT)

5 實藤友紀 5.5

36 岩下敬輔 6

18 亀川諒史 5.5



MF

14 冨安健洋 5.5

7 三門雄大 5.5

33 山瀬功治 6(69分OUT)



FW

8 松田 力 5.5(79分OUT)

16 石津大介 6

17 ウェリントン 5.5



交代出場

FW

10 城後 寿 5(69分IN)

27 邦本宣裕 5(69分IN)

11 坂田大輔 ―(79分IN)



監督

井原正巳 5





【大分|選手採点】

GK

31 高木 駿 6.5



DF

4 竹内 彬 6

5 鈴木義宜 6.5 MAN OF THE MATCH

6 福森直也 6



MF

7 松本 怜 6.5

20 小手川宏基 6

24 姫野宥弥 5.5(67分OUT)

29 岩田智輝 6(85分OUT)



FW

9 後藤優介 6

11 林 陽平 6(77分OUT)

27 三平和司 6



交代出場

MF

32 前田凌佑 6(67分IN)

15 清本拓己 6(85分IN)



FW

18 伊佐耕平 6(77分IN)



監督

片野坂知宏 6.5



取材・文:中倉一志(フリーライター)