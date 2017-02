第1節

3月11日(土)

YS横浜 13:00 福島(ニッパツ)

鹿児島 14:00 藤枝(鴨池)

3月12日(日)

栃木 13:00 琉球(栃木グ)

相模原 13:00 長野(ギオンス)

北九州 14:00 秋田(ミクスタ)

FC東京U-23 14:00 富山(夢の島)

G大阪U-23 14:00 鳥取(吹田S)

C大阪U-23 14:00 盛岡(金鳥スタ)



第2節

3月18日(土)

富山 13:00 鹿児島(富山)

藤枝 13:00 FC東京U-23(藤枝サ)

沼津 13:00 福島(愛鷹)

琉球 17:30 盛岡(沖縄県陸)

3月19日(日)

長野 13:00 YS横浜(長野U)

鳥取 13:00 栃木(とりスタ)

C大阪U-23 14:00 秋田(金鳥スタ)

3月20日(月)

G大阪U-23 14:00 相模原(吹田S)



第3節

3月25日(土)

栃木 13:00 YS横浜(栃木グ)

沼津 13:00 藤枝(愛鷹)

鹿児島 14:00 G大阪U-23(鴨池)

FC東京U-23 14:00 相模原(味フィ西)

3月26日(日)

盛岡 13:00 富山(いわスタ)

福島 13:00 琉球(とうスタ)

鳥取 13:00 長野(とりスタ)

北九州 15:00 C大阪U-23(ミクスタ)



第4節

4月1日(土)

YS横浜 13:00 C大阪U-23(ニッパツ)

相模原 13:00 北九州(ギオンス)

琉球 18:00 G大阪U-23(沖縄県陸)

4月2日(日)

秋田 13:00 盛岡(A-スタ)

長野 13:00 福島(長野U)

富山 13:00 沼津(富山)

藤枝 13:00 栃木(藤枝サ)

FC東京U-23 14:00 鹿児島(夢の島)



第5節

4月15日(土)

G大阪U-23 14:00 長野(吹田S)

C大阪U-23 14:00 FC東京U-23(ヤンマー)

4月16日(日)

盛岡 13:00 藤枝(いわスタ)

秋田 13:00 鳥取(A-スタ)

福島 13:00 相模原(とうスタ)

栃木 13:00 沼津(栃木グ)

富山 13:00 琉球(富山)

鹿児島 14:00 北九州(鴨池)



第6節

4月29日(土)

藤枝 13:00 富山(藤枝サ)

C大阪U-23 14:00 栃木(ヤンマー)

4月30日(日)

福島 13:00 G大阪U-23(とうスタ)

長野 13:00 FC東京U-23(長野U)

沼津 13:00 鹿児島(愛鷹)

鳥取 13:00 盛岡(とりスタ)

北九州 15:00 YS横浜(ミクスタ)

琉球 17:00 秋田(沖縄県陸)



第7節

5月6日(土)

FC東京U-23 14:00 琉球(味フィ西)

鹿児島 18:00 C大阪U-23(鴨池)

5月7日(日)

盛岡 13:00 長野(いわスタ)

秋田 13:00 藤枝(秋田陸)

栃木 13:00 北九州(栃木グ)

YS横浜 13:00 鳥取(ニッパツ)

相模原 13:00 沼津(ギオンス)

富山 13:00 福島(富山)



第8節

5月13日(土)

長野 13:00 鹿児島(長野U)

FC東京U-23 14:00 栃木(味フィ西)

C大阪U-23 14:00 富山(金鳥スタ)

琉球 18:00 沼津(沖縄県陸)

5月14日(日)

福島 13:00 秋田(とうスタ)

相模原 13:00 盛岡(ギオンス)

G大阪U-23 14:00 YS横浜(吹田S)

北九州 15:00 鳥取(ミクスタ)



第9節

5月20日(土)

富山 13:00 YS横浜(富山)

琉球 19:00 相模原(沖縄県陸)

5月21日(日)

盛岡 13:00 FC東京U-23(いわスタ)

秋田 13:00 長野(A-スタ)

栃木 13:00 福島(栃木グ)

藤枝 13:00 北九州(藤枝サ)

沼津 13:00 G大阪U-23(愛鷹)

鳥取 13:00 C大阪U-23(とりスタ)



第10節

5月28日(日)

秋田 13:00 鹿児島(秋田陸)

YS横浜 13:00 沼津(ニッパツ)

相模原 13:00 栃木(ギオンス)

藤枝 13:00 琉球(藤枝サ)

鳥取 13:00 福島(チュスタ)

長野 14:00 富山(長野U)

G大阪U-23 14:00 C大阪U-23(吹田S)

北九州 15:00 FC東京U-23(ミクスタ)



第11節

6月3日(土)

盛岡 13:00 YS横浜(いわスタ)

富山 13:00 相模原(富山)

FC東京U-23 14:00 G大阪U-23(味フィ西)

C大阪U-23 14:00 琉球(金鳥スタ)

6月4日(日)

福島 13:00 藤枝(とうスタ)

栃木 13:00 秋田(栃木グ)

沼津 13:00 北九州(愛鷹)

鹿児島 18:00 鳥取(鴨池)



第12節

6月10日(土)

YS横浜 13:00 相模原(ニッパツ)

藤枝 13:00 鳥取(藤枝サ)

C大阪U-23 14:00 沼津(金鳥スタ)

北九州 18:00 G大阪U-23(ミクスタ)

鹿児島 18:00 福島(鴨池)

琉球 19:00 長野(沖縄県陸)

6月11日(日)

盛岡 13:00 栃木(いわスタ)

秋田 15:00 富山(A-スタ)



第13節

6月17日(土)

栃木 13:00 鹿児島(栃木グ)

6月18日(日)

鳥取 13:00 富山(とりスタ)

YS横浜 14:00 FC東京U-23(ニッパツ)

福島 15:00 北九州(とうスタ)

相模原 15:00 藤枝(ギオンス)

沼津 15:00 秋田(愛鷹)

長野 17:00 C大阪U-23(長野U)

G大阪U-23 18:00 盛岡(万博)



第14節

6月25日(日)

盛岡 13:00 福島(いわスタ)

藤枝 13:00 C大阪U-23(エコパ)

秋田 14:00 相模原(A-スタ)

富山 14:00 G大阪U-23(富山)

北九州 14:00 長野(ミクスタ)

鹿児島 14:00 YS横浜(鴨池)

琉球 14:00 鳥取(沖縄県陸)

FC東京U-23 14:00 沼津(夢の島)



第15節

7月1日(土)

YS横浜 17:00 琉球(ニッパツ)

FC東京U-23 17:00 秋田(味フィ西)

富山 18:00 北九州(富山)

C大阪U-23 19:00 相模原(金鳥スタ)

7月2日(日)

盛岡 15:00 鹿児島(いわスタ)

鳥取 15:00 沼津(とりスタ)

長野 17:00 藤枝(長野U)

G大阪U-23 18:00 栃木(吹田S)



第16節

7月8日(土)

福島 15:00 FC東京U-23(とうスタ)

栃木 18:00 富山(栃木グ)

北九州 18:00 盛岡(ミクスタ)

鹿児島 18:00 琉球(鴨池)

7月9日(日)

秋田 15:00 YS横浜(A-スタ)

相模原 15:00 鳥取(ギオンス)

沼津 15:00 長野(愛鷹)

藤枝 17:00 G大阪U-23(藤枝サ)



第17節

7月15日(土)

長野 17:00 栃木(長野U)

鳥取 18:00 FC東京U-23(とりスタ)

G大阪U-23 18:00 秋田(万博)

琉球 19:00 北九州(沖縄県陸)

7月16日(日)

福島 15:00 C大阪U-23(あいづ)

相模原 15:00 鹿児島(ギオンス)

沼津 15:00 盛岡(愛鷹)

YS横浜 17:00 藤枝(ニッパツ)



第18節

7月22日(土)

藤枝 17:00 福島(藤枝サ)

FC東京U-23 17:00 北九州(味フィ西)

栃木 18:00 相模原(栃木グ)

G大阪U-23 18:00 富山(吹田S)

7月23日(日)

盛岡 15:00 鳥取(いわスタ)

秋田 15:00 沼津(A-スタ)

長野 17:00 琉球(長野U)

C大阪U-23 19:00 鹿児島(ヤンマー)



第19節

8月19日(土) or 20日(日)

盛岡 vs G大阪U-23(いわスタ)

YS横浜 vs 栃木(ニッパツ)

相模原 vs C大阪U-23(ギオンス)

富山 vs FC東京U-23(富山)

沼津 vs 鳥取(愛鷹)

北九州 vs 藤枝(ミクスタ)

鹿児島 vs 長野(鴨池)

琉球 vs 福島(未定)



第20節

8月26日(土) or 27日(日)

秋田 vs G大阪U-23(A-スタ)

福島 vs 沼津(とうスタ)

栃木 vs 盛岡(栃木グ)

鳥取 vs 相模原(とりスタ)

北九州 vs 琉球(ミクスタ)

鹿児島 vs 富山(鴨池)

FC東京U-23 vs YS横浜(味フィ西)

C大阪U-23 vs 長野(未定)



第21節

9月2日(土) or 3日(日)

盛岡 vs 北九州(いわスタ)

秋田 vs 栃木(A-スタ)

YS横浜 vs 富山(ニッパツ)

相模原 vs 福島(ギオンス)

長野 vs 鳥取(長野U)

藤枝 vs 鹿児島(藤枝サ)

沼津 vs FC東京U-23(愛鷹)

未定

G大阪U-23 vs 琉球(未定)



第22節

9月9日(土) or 10日(日)

盛岡 vs 秋田(いわスタ)

長野 vs 相模原(長野U)

富山 vs C大阪U-23(富山)

鳥取 vs YS横浜(チュスタ)

北九州 vs 福島(ミクスタ)

鹿児島 vs 栃木(鴨池)

琉球 vs 藤枝(沖縄県陸)

G大阪U-23 vs 沼津(吹田S)



第23節

9月16日(土) or 17日(日)

福島 vs 鳥取(とうスタ)

栃木 vs G大阪U-23(栃木グ)

YS横浜 vs 秋田(ニッパツ)

藤枝 vs 盛岡(藤枝サ)

沼津 vs 富山(愛鷹)

琉球 vs 鹿児島(沖縄県陸)

FC東京U-23 vs 長野(夢の島)

C大阪U-23 vs 北九州(未定)



第24節

9月23日(土) or 24日(日)

盛岡 vs 沼津(いわスタ)

秋田 vs 琉球(A-スタ)

栃木 vs FC東京U-23(栃木グ)

相模原 vs YS横浜(ギオンス)

長野 vs G大阪U-23(長野U)

鳥取 vs 藤枝(とりスタ)

北九州 vs 富山(ミクスタ)

C大阪U-23 vs 福島(未定)



第25節

9月30日(土) or 10月1日(日)

福島 vs 長野(とうスタ)

富山 vs 栃木(富山)

沼津 vs YS横浜(愛鷹)

北九州 vs 相模原(ミクスタ)

鹿児島 vs 秋田(鴨池)

琉球 vs C大阪U-23(沖縄県陸)

G大阪U-23 vs 藤枝(万博)

未定

FC東京U-23 vs 盛岡(未定)



第26節

10月7日(土) or 8日(日)

秋田 vs FC東京U-23(A-スタ)

福島 vs 富山(BMWス)

YS横浜 vs 北九州(ニッパツ)

相模原 vs 琉球(ギオンス)

長野 vs 盛岡(長野U)

藤枝 vs 沼津(藤枝サ)

鳥取 vs 鹿児島(とりスタ)

C大阪U-23 vs G大阪U-23(未定)



第27節

10月14日(土) or 15日(日)

盛岡 vs 琉球(いわスタ)

栃木 vs C大阪U-23(栃木グ)

YS横浜 vs 長野(ニッパツ)

相模原 vs 秋田(ギオンス)

富山 vs 藤枝(富山)

北九州 vs 鹿児島(ミクスタ)

G大阪U-23 vs 福島(吹田S)

未定

FC東京U-23 vs 鳥取(未定)



第28節

10月21日(土) or 22日(日)

秋田 vs 北九州(秋田陸)

福島 vs 栃木(とうスタ)

富山 vs 盛岡(富山)

藤枝 vs 相模原(エコパ)

鳥取 vs G大阪U-23(チュスタ)

鹿児島 vs 沼津(鴨池)

琉球 vs FC東京U-23(沖縄県陸)

C大阪U-23 vs YS横浜(未定)



第29節

10月28日(土) or 29日(日)

栃木 vs 藤枝(栃木グ)

YS横浜 vs 鹿児島(ニッパツ)

相模原 vs 富山(ギオンス)

長野 vs 秋田(長野U)

沼津 vs C大阪U-23(愛鷹)

鳥取 vs 琉球(未定)

FC東京U-23 vs 福島(味フィ西)

未定

G大阪U-23 vs 北九州(吹田S)



第30節

11月5日(日)

富山 vs 秋田(富山)

藤枝 vs 長野(藤枝サ)

沼津 vs 相模原(愛鷹)

北九州 vs 栃木(ミクスタ)

鹿児島 vs 盛岡(鴨池)

琉球 vs YS横浜(未定)

G大阪U-23 vs FC東京U-23(吹田S)

C大阪U-23 vs 鳥取(未定)



第31節

11月11日(土) or 12日(日)

盛岡 vs 相模原(いわスタ)

秋田 vs C大阪U-23(A-スタ)

福島 vs 鹿児島(とうスタ)

YS横浜 vs G大阪U-23(ニッパツ)

長野 vs 沼津(長野U)

鳥取 vs 北九州(未定)

琉球 vs 栃木(沖縄県陸)

FC東京U-23 vs 藤枝(夢の島)



第32節

11月19日(日)

秋田 vs 福島(A-スタ)

栃木 vs 鳥取(栃木グ)

YS横浜 vs 盛岡(三ツ沢陸)

相模原 vs FC東京U-23(ギオンス)

富山 vs 長野(富山)

沼津 vs 琉球(愛鷹)

G大阪U-23 vs 鹿児島(吹田S)

C大阪U-23 vs 藤枝(未定)



第33節

11月26日(日)

盛岡 vs C大阪U-23(いわスタ)

福島 vs YS横浜(とうスタ)

栃木 vs 長野(栃木グ)

相模原 vs G大阪U-23(ギオンス)

富山 vs 鳥取(富山)

藤枝 vs 秋田(藤枝サ)

北九州 vs 沼津(ミクスタ)

鹿児島 vs FC東京U-23(鴨池)



第34節

12月3日(日)

福島 vs 盛岡(とうスタ)

長野 vs 北九州(長野U)

藤枝 vs YS横浜(藤枝サ)

沼津 vs 栃木(愛鷹)

鳥取 vs 秋田(とりスタ)

鹿児島 vs 相模原(鴨池)

琉球 vs 富山(沖縄県陸)

FC東京U-23 vs C大阪U-23(未定)