第1節

2月26日(日)

福岡 13:00 大分(レベスタ)

長崎 13:00 群馬(トラスタ)

熊本 13:00 讃岐(えがおS)

水戸 14:00 湘南(Ksスタ)

町田 14:00 千葉(町田)

横浜FC 14:00 松本(ニッパツ)

名古屋 14:00 岡山(パロ瑞穂)

岐阜 14:00 山口(長良川)

京都 14:00 山形(西京極)

徳島 14:00 東京V(鳴門大塚)

愛媛 15:00 金沢(ニンスタ)



第2節

3月4日(土)

水戸 14:00 金沢(Ksスタ)

千葉 14:00 山形(フクアリ)

名古屋 14:00 岐阜(豊田ス)

京都 15:00 徳島(西京極)

湘南 16:00 群馬(BMWス)

3月5日(日)

讃岐 13:00 町田(ピカスタ)

長崎 13:00 横浜FC(トラスタ)

岡山 14:00 熊本(Cスタ)

東京V 15:00 大分(味スタ)

山口 15:00 福岡(維新公園)

愛媛 15:00 松本(ニンスタ)



第3節

3月11日(土)

千葉 14:00 名古屋(フクアリ)

東京V 15:00 水戸(味スタ)

3月12日(日)

金沢 13:00 湘南(石川西部)

熊本 13:00 山形(えがおS)

大分 13:00 山口(大銀ド)

町田 14:00 岡山(町田)

岐阜 14:00 松本(長良川)

讃岐 14:00 愛媛(ピカスタ)

徳島 14:00 長崎(鳴門大塚)

福岡 14:00 京都(レベスタ)

横浜FC 15:00 群馬(ニッパツ)



第4節

3月18日(土)

名古屋 14:00 水戸(パロ瑞穂)

大分 14:00 徳島(大銀ド)

長崎 19:00 金沢(トラスタ)

3月19日(日)

岡山 13:00 京都(Cスタ)

山形 14:00 讃岐(NDスタ)

群馬 14:00 町田(正田スタ)

松本 14:00 千葉(松本)

岐阜 14:00 横浜FC(長良川)

山口 14:00 東京V(維新公園)

福岡 14:00 熊本(レベスタ)

愛媛 15:00 湘南(ニンスタ)



第5節

3月25日(土)

水戸 14:00 愛媛(Ksスタ)

東京V 15:00 岐阜(味スタ)

京都 15:00 長崎(西京極)

湘南 16:00 千葉(BMWス)

横浜FC 17:00 徳島(ニッパツ)

3月26日(日)

金沢 13:00 町田(石川西部)

山口 13:00 讃岐(維新公園)

熊本 13:00 大分(えがおS)

山形 14:00 福岡(NDスタ)

群馬 14:00 岡山(正田スタ)

松本 14:00 名古屋(松本)



第6節

4月1日(土)

水戸 13:00 山口(Ksスタ)

千葉 14:00 京都(フクアリ)

町田 14:00 岐阜(町田)

徳島 14:00 松本(鳴門大塚)

大分 14:00 愛媛(大銀ド)

名古屋 17:00 熊本(豊田ス)

4月2日(日)

金沢 13:00 群馬(石川西部)

長崎 13:00 山形(トラスタ)

岡山 14:00 東京V(Cスタ)

讃岐 14:00 湘南(ピカスタ)

福岡 14:00 横浜FC(レベスタ)



第7節

4月8日(土)

山口 13:00 徳島(維新公園)

松本 14:00 長崎(松本)

名古屋 14:00 讃岐(パロ瑞穂)

岐阜 14:00 水戸(長良川)

千葉 15:00 群馬(フクアリ)

横浜FC 17:00 京都(ニッパツ)

福岡 18:00 町田(レベスタ)

岡山 19:00 金沢(Cスタ)

4月9日(日)

東京V 14:00 湘南(駒沢)

愛媛 15:00 熊本(ニンスタ)

山形 17:00 大分(NDスタ)



第8節

4月15日(土)

山形 14:00 東京V(NDスタ)

山口 14:00 千葉(維新公園)

徳島 14:00 名古屋(鳴門大塚)

大分 14:00 金沢(大銀ド)

群馬 15:00 水戸(正田スタ)

町田 15:00 横浜FC(町田)

京都 15:00 愛媛(西京極)

湘南 16:00 岐阜(BMWス)

長崎 19:00 福岡(トラスタ)

4月16日(日)

讃岐 13:00 岡山(ピカスタ)

熊本 18:00 松本(えがおS)



第9節

4月22日(土)

水戸 13:00 福岡(Ksスタ)

名古屋 14:00 山口(パロ瑞穂)

東京V 15:00 群馬(味スタ)

町田 15:00 徳島(町田)

京都 15:00 松本(西京極)

愛媛 15:00 長崎(ニンスタ)

湘南 16:00 大分(BMWス)

横浜FC 18:00 千葉(ニッパツ)

4月23日(日)

岡山 14:00 山形(Cスタ)

讃岐 14:00 岐阜(ピカスタ)

金沢 17:00 熊本(石川西部)



第10節

4月29日(土)

岡山 13:00 湘南(Cスタ)

山口 13:00 長崎(維新公園)

愛媛 13:00 山形(ニンスタ)

水戸 14:00 町田(Ksスタ)

福岡 14:00 東京V(レベスタ)

大分 14:00 京都(大銀ド)

千葉 15:00 徳島(フクアリ)

熊本 15:00 横浜FC(えがおS)

松本 18:00 讃岐(松本)

岐阜 18:00 金沢(長良川)

群馬 19:00 名古屋(正田スタ)



第11節

5月3日(水)

長崎 13:00 岡山(トラスタ)

山形 14:00 水戸(NDスタ)

讃岐 14:00 千葉(ピカスタ)

大分 14:00 松本(大銀ド)

群馬 15:00 岐阜(正田スタ)

東京V 15:00 金沢(味フィ西)

町田 15:00 熊本(町田)

名古屋 15:00 京都(豊田ス)

湘南 16:00 山口(BMWス)

徳島 16:00 福岡(鳴門大塚)

横浜FC 18:00 愛媛(ニッパツ)



第12節

5月7日(日)

松本 13:00 福岡(松本)

金沢 13:00 千葉(石川西部)

長崎 13:00 水戸(トラスタ)

山形 14:00 名古屋(NDスタ)

岡山 14:00 徳島(Cスタ)

東京V 16:00 横浜FC(味スタ)

町田 16:00 湘南(町田)

岐阜 16:00 大分(長良川)

京都 16:00 讃岐(西京極)

愛媛 16:00 山口(ニンスタ)

熊本 16:00 群馬(えがおS)



第13節

5月13日(土)

山口 13:00 京都(維新公園)

水戸 14:00 横浜FC(Ksスタ)

群馬 14:00 愛媛(正田スタ)

松本 14:00 町田(松本)

讃岐 14:00 東京V(ピカスタ)

福岡 14:00 岡山(レベスタ)

大分 14:00 名古屋(大銀ド)

千葉 15:00 長崎(フクアリ)

金沢 16:00 山形(石川西部)

徳島 16:00 岐阜(鳴門大塚)

熊本 16:00 湘南(えがおS)



第14節

5月17日(水)

山形 19:00 松本(NDスタ)

群馬 19:00 山口(正田スタ)

湘南 19:00 福岡(BMWス)

名古屋 19:00 町田(パロ瑞穂)

岐阜 19:00 熊本(長良川)

京都 19:00 水戸(西京極)

徳島 19:00 金沢(鳴門大塚)

愛媛 19:00 岡山(ニンスタ)

長崎 19:00 大分(トラスタ)

東京V 19:30 千葉(味スタ)

横浜FC 19:30 讃岐(ニッパツ)



第15節

5月21日(日)

松本 13:00 湘南(松本)

金沢 13:00 福岡(石川西部)

岡山 13:00 横浜FC(Cスタ)

山形 14:00 山口(NDスタ)

水戸 14:00 徳島(Ksスタ)

讃岐 14:00 群馬(ピカスタ)

東京V 15:00 京都(味スタ)

町田 16:00 大分(町田)

愛媛 16:00 名古屋(ニンスタ)

千葉 17:00 熊本(フクアリ)

岐阜 19:00 長崎(長良川)



第16節

5月27日(土)

山口 13:00 町田(下関)

千葉 15:00 愛媛(フクアリ)

京都 15:00 岐阜(西京極)

湘南 16:00 山形(BMWス)

徳島 16:00 讃岐(鳴門大塚)

横浜FC 18:00 名古屋(ニッパツ)

長崎 19:00 東京V(トラスタ)

5月28日(日)

福岡 13:00 群馬(レベスタ)

熊本 13:00 水戸(えがおS)

大分 14:00 岡山(大銀ド)

金沢 19:00 松本(石川西部)



第17節

6月3日(土)

水戸 13:00 大分(Ksスタ)

福岡 13:00 讃岐(レベスタ)

名古屋 14:00 金沢(豊田ス)

湘南 16:00 長崎(BMWス)

横浜FC 18:00 山口(ニッパツ)

岐阜 18:00 山形(長良川)

群馬 19:00 徳島(正田スタ)

岡山 19:00 千葉(Cスタ)

6月4日(日)

松本 13:00 東京V(松本)

町田 16:00 愛媛(町田)

6月5日(月)

熊本 19:00 京都(えがおS)



第18節

6月10日(土)

千葉 13:00 福岡(フクアリ)

大分 14:00 横浜FC(大銀ド)

東京V 15:00 名古屋(味スタ)

徳島 16:00 湘南(鳴門大塚)

6月11日(日)

山形 14:00 群馬(NDスタ)

松本 14:00 水戸(松本)

讃岐 14:00 金沢(ピカスタ)

京都 15:00 町田(西京極)

山口 18:00 岡山(維新公園)

愛媛 19:00 岐阜(ニンスタ)

長崎 19:00 熊本(トラスタ)



第19節

6月17日(土)

福岡 14:00 名古屋(レベスタ)

水戸 18:00 千葉(Ksスタ)

横浜FC 18:00 山形(ニッパツ)

東京V 18:30 愛媛(味スタ)

湘南 19:00 京都(BMWス)

金沢 19:00 山口(石川西部)

岡山 19:00 岐阜(Cスタ)

徳島 19:00 熊本(鳴門大塚)

長崎 19:00 町田(トラスタ)

大分 19:00 讃岐(大銀ド)

6月18日(日)

群馬 19:00 松本(正田スタ)



第20節

6月25日(日)

山形 18:00 徳島(NDスタ)

水戸 18:00 讃岐(Ksスタ)

町田 18:00 東京V(町田)

横浜FC 18:00 湘南(ニッパツ)

松本 18:00 岡山(松本)

岐阜 18:00 千葉(長良川)

京都 18:00 金沢(西京極)

愛媛 18:00 福岡(ニンスタ)

名古屋 18:30 長崎(パロ瑞穂)

熊本 19:00 山口(えがおS)

群馬 19:30 大分(正田スタ)



第21節

7月1日(土)

山形 18:00 町田(NDスタ)

千葉 18:00 大分(フクアリ)

京都 18:00 群馬(西京極)

山口 18:00 松本(維新公園)

福岡 18:00 岐阜(レベスタ)

湘南 19:00 名古屋(BMWス)

金沢 19:00 横浜FC(石川西部)

岡山 19:00 水戸(Cスタ)

讃岐 19:00 長崎(ピカスタ)

徳島 19:00 愛媛(鳴門大塚)

熊本 19:00 東京V(えがおS)



第22節

7月8日(土)

水戸 18:00 熊本(Ksスタ)

千葉 18:00 讃岐(フクアリ)

町田 18:00 群馬(町田)

松本 18:00 横浜FC(松本)

名古屋 18:00 徳島(豊田ス)

福岡 18:00 金沢(レベスタ)

大分 19:00 湘南(大銀ド)

7月9日(日)

岐阜 18:00 京都(長良川)

山口 18:00 山形(維新公園)

東京V 18:30 岡山(味スタ)

長崎 19:00 愛媛(トラスタ)



第23節

7月15日(土)

讃岐 18:00 山口(ピカスタ)

横浜FC 18:30 岐阜(ニッパツ)

金沢 19:00 岡山(石川西部)

長崎 19:00 松本(トラスタ)

7月16日(日)

町田 18:00 水戸(町田)

名古屋 18:00 山形(パロ瑞穂)

愛媛 18:00 大分(ニンスタ)

徳島 18:30 京都(鳴門大塚)

群馬 19:00 福岡(正田スタ)

湘南 19:00 東京V(BMWス)

熊本 19:00 千葉(えがおS)



第24節

7月22日(土)

山形 18:00 湘南(NDスタ)

千葉 18:00 金沢(フクアリ)

松本 18:00 愛媛(松本)

岐阜 18:00 町田(長良川)

京都 18:00 名古屋(西京極)

東京V 18:30 讃岐(味スタ)

横浜FC 18:30 長崎(ニッパツ)

群馬 19:00 熊本(正田スタ)

大分 19:00 水戸(大銀ド)

7月23日(日)

岡山 18:00 山口(Cスタ)

福岡 18:00 徳島(レベスタ)



第25節

7月29日(土)

水戸 18:00 東京V(Ksスタ)

松本 18:00 金沢(松本)

讃岐 18:00 大分(ピカスタ)

福岡 18:00 山形(レベスタ)

町田 19:00 京都(町田)

湘南 19:00 徳島(BMWス)

山口 19:00 横浜FC(維新公園)

愛媛 19:00 千葉(ニンスタ)

7月30日(日)

岐阜 18:00 群馬(長良川)

岡山 18:00 長崎(Cスタ)

熊本 19:00 名古屋(えがおS)



第26節

8月5日(土)

群馬 18:00 山形(正田スタ)

京都 18:00 岡山(西京極)

横浜FC 18:30 大分(ニッパツ)

町田 19:00 福岡(町田)

湘南 19:00 松本(BMWス)

金沢 19:00 東京V(石川西部)

山口 19:00 熊本(維新公園)

讃岐 19:00 水戸(ピカスタ)

徳島 19:00 千葉(鳴門大塚)

長崎 19:00 岐阜(トラスタ)

8月6日(日)

名古屋 18:30 愛媛(パロ瑞穂)



第27節

8月11日(金)

山形 18:00 金沢(NDスタ)

群馬 18:00 讃岐(正田スタ)

千葉 18:00 山口(フクアリ)

岐阜 18:00 岡山(長良川)

京都 18:00 福岡(西京極)

愛媛 18:00 水戸(ニンスタ)

東京V 18:30 熊本(味スタ)

徳島 19:00 横浜FC(鳴門大塚)

長崎 19:00 湘南(トラスタ)

大分 19:00 町田(大銀ド)

8月12日(土)

名古屋 18:00 松本(豊田ス)



第28節

8月16日(水)

水戸 19:00 京都(Ksスタ)

千葉 19:00 湘南(フクアリ)

町田 19:00 名古屋(町田)

松本 19:00 山形(松本)

金沢 19:00 徳島(石川西部)

岡山 19:00 愛媛(Cスタ)

山口 19:00 群馬(維新公園)

讃岐 19:00 横浜FC(ピカスタ)

福岡 19:00 長崎(レベスタ)

熊本 19:00 岐阜(えがおS)

大分 19:00 東京V(大銀ド)



第29節

8月20日(日)

山形 vs 千葉(NDスタ)

群馬 vs 金沢(正田スタ)

東京V vs 長崎(味スタ)

横浜FC vs 水戸(ニッパツ)

湘南 vs 熊本(BMWス)

名古屋 vs 福岡(パロ瑞穂)

岐阜 vs 讃岐(長良川)

京都 vs 大分(西京極)

岡山 vs 松本(Cスタ)

徳島 vs 山口(鳴門大塚)

愛媛 vs 町田(ニンスタ)



第30節

8月26日(土) or 8月27日(日)

群馬 vs 湘南(正田スタ)

千葉 vs 岐阜(フクアリ)

町田 vs 松本(町田)

金沢 vs 讃岐(石川西部)

名古屋 vs 横浜FC(豊田ス)

山口 vs 大分(維新公園)

徳島 vs 山形(鳴門大塚)

愛媛 vs 東京V(ニンスタ)

福岡 vs 水戸(レベスタ)

長崎 vs 京都(トラスタ)

熊本 vs 岡山(えがおS)



第31節

9月2日(土) or 9月3日(日)

山形 vs 岡山(NDスタ)

水戸 vs 名古屋(Ksスタ)

千葉 vs 東京V(フクアリ)

湘南 vs 横浜FC(BMWス)

松本 vs 徳島(松本)

金沢 vs 長崎(石川西部)

岐阜 vs 愛媛(長良川)

京都 vs 山口(西京極)

讃岐 vs 福岡(ピカスタ)

熊本 vs 町田(えがおS)

大分 vs 群馬(大銀ド)



第32節

9月9日(土) or 9月10日(日)

山形 vs 京都(NDスタ)

水戸 vs 岐阜(Ksスタ)

群馬 vs 千葉(正田スタ)

東京V vs 松本(味スタ)

横浜FC vs 金沢(ニッパツ)

名古屋 vs 大分(パロ瑞穂)

岡山 vs 町田(Cスタ)

山口 vs 湘南(維新公園)

讃岐 vs 熊本(ピカスタ)

福岡 vs 愛媛(レベスタ)

長崎 vs 徳島(トラスタ)



第33節

9月16日(土) or 9月17日(日)

千葉 vs 水戸(フクアリ)

町田 vs 山形(町田)

横浜FC vs 東京V(ニッパツ)

湘南 vs 讃岐(BMWス)

松本 vs 群馬(松本)

金沢 vs 名古屋(石川西部)

山口 vs 岐阜(維新公園)

徳島 vs 岡山(鳴門大塚)

愛媛 vs 京都(ニンスタ)

熊本 vs 福岡(えがおS)

大分 vs 長崎(大銀ド)



第34節

9月23日(土) or 9月24日(日)

山形 vs 熊本(NDスタ)

水戸 vs 群馬(Ksスタ)

松本 vs 山口(松本)

金沢 vs 大分(石川西部)

名古屋 vs 東京V(パロ瑞穂)

岐阜 vs 福岡(長良川)

京都 vs 湘南(西京極)

岡山 vs 讃岐(Cスタ)

徳島 vs 町田(鳴門大塚)

愛媛 vs 横浜FC(ニンスタ)

長崎 vs 千葉(トラスタ)



第35節

9月30日(土) or 10月1日(日)

山形 vs 長崎(NDスタ)

水戸 vs 松本(Ksスタ)

群馬 vs 横浜FC(正田スタ)

東京V vs 町田(味スタ)

湘南 vs 金沢(BMWス)

岐阜 vs 名古屋(長良川)

京都 vs 千葉(西京極)

岡山 vs 大分(Cスタ)

讃岐 vs 徳島(ピカスタ)

福岡 vs 山口(レベスタ)

熊本 vs 愛媛(えがおS)



第36節

10月7日(土) or 10月8日(日)

千葉 vs 岡山(フクアリ)

東京V vs 山形(味スタ)

町田 vs 長崎(町田)

横浜FC vs 福岡(ニッパツ)

湘南 vs 水戸(BMWス)

松本 vs 熊本(松本)

金沢 vs 愛媛(石川西部)

山口 vs 名古屋(維新公園)

讃岐 vs 京都(ピカスタ)

徳島 vs 群馬(鳴門大塚)

大分 vs 岐阜(大銀ド)



第37節

10月14日(土) or 10月15日(日)

山形 vs 横浜FC(NDスタ)

水戸 vs 岡山(Ksスタ)

群馬 vs 東京V(正田スタ)

千葉 vs 松本(フクアリ)

町田 vs 金沢(町田)

名古屋 vs 湘南(パロ瑞穂)

岐阜 vs 徳島(長良川)

京都 vs 熊本(西京極)

愛媛 vs 讃岐(ニンスタ)

長崎 vs 山口(トラスタ)

大分 vs 福岡(大銀ド)



第38節

10月21日(土) or 10月22日(日)

横浜FC vs 町田(未定)

湘南 vs 愛媛(BMWス)

松本 vs 大分(松本)

金沢 vs 京都(石川西部)

岐阜 vs 東京V(長良川)

岡山 vs 群馬(Cスタ)

山口 vs 水戸(下関)

讃岐 vs 山形(ピカスタ)

福岡 vs 千葉(レベスタ)

長崎 vs 名古屋(トラスタ)

熊本 vs 徳島(えがおS)



第39節

10月28日(土) or 10月29日(日)

山形 vs 愛媛(NDスタ)

東京V vs 福岡(味スタ)

町田 vs 讃岐(町田)

湘南 vs 岡山(BMWス)

松本 vs 岐阜(松本)

名古屋 vs 群馬(パロ瑞穂)

京都 vs 横浜FC(西京極)

山口 vs 金沢(維新公園)

徳島 vs 水戸(鳴門大塚)

熊本 vs 長崎(えがおS)

大分 vs 千葉(大銀ド)



第40節

11月5日(日)

水戸 vs 長崎(Ksスタ)

群馬 vs 京都(正田スタ)

千葉 vs 町田(フクアリ)

東京V vs 山口(味スタ)

横浜FC vs 熊本(ニッパツ)

金沢 vs 岐阜(石川西部)

岡山 vs 名古屋(Cスタ)

讃岐 vs 松本(ピカスタ)

愛媛 vs 徳島(ニンスタ)

福岡 vs 湘南(レベスタ)

大分 vs 山形(大銀ド)



第41節

11月11日(土) or 11月12日(日)

水戸 vs 山形(Ksスタ)

町田 vs 山口(町田)

横浜FC vs 岡山(ニッパツ)

名古屋 vs 千葉(豊田ス)

岐阜 vs 湘南(長良川)

京都 vs 東京V(西京極)

徳島 vs 大分(鳴門大塚)

愛媛 vs 群馬(ニンスタ)

福岡 vs 松本(レベスタ)

長崎 vs 讃岐(トラスタ)

熊本 vs 金沢(えがおS)



第42節

11月19日(日)

山形 vs 岐阜(NDスタ)

群馬 vs 長崎(正田スタ)

千葉 vs 横浜FC(フクアリ)

東京V vs 徳島(味スタ)

湘南 vs 町田(BMWス)

松本 vs 京都(松本)

金沢 vs 水戸(石川西部)

岡山 vs 福岡(Cスタ)

山口 vs 愛媛(維新公園)

讃岐 vs 名古屋(ピカスタ)

大分 vs 熊本(大銀ド)