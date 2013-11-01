【ハイライト動画】大迫、酒井高、長谷部はフル出場。武藤対宇佐美の日本人対決が実現｜欧州日本人・ブンデスリーガ20節
カテゴリ：海外日本人
2017年02月13日
【ブンデスリーガ｜20節】フライブルク ２-１ ケルン 得点者／フ＝グリフォ（32分）、フィリップ（77分） ケ＝モデスト（39分）
今節のハイライト動画は以下
【ブンデスリーガ｜20節】マインツ ２-０ アウクスブルク｜武藤は70分、宇佐美は90分から途中出場。日本人対決が実現も見せ場は作れず
【ブンデスリーガ｜20節】ライプツィヒ ０-３ ハンブルク｜２位の難敵に３発快勝!!キャプテン酒井高はフル出場
【ブンデスリーガ｜20節】レバークーゼン ３-０ フランクフルト｜長谷部はフル出場も、元マンUのエルナンデスに２発を叩き込まれる
【ブンデスリーガ｜20節】ダルムシュタット ２-１ ドルトムント｜香川は62分から途中出場。チームは最下位相手にまさかの敗戦
【ブンデスリーガ｜20節】シャルケ ２-０ ヘルタ・ベルリン｜原口は２戦連続の先発出場。しかし、決定的な仕事はできず82分に交代
【ブンデスリーガ｜20節】フライブルク ２-１ ケルン｜大迫はフル出場。試合途中からはボランチでプレーし、チャンスを演出
【ブンデスリーガ｜20節】マインツ ２-０ アウクスブルク｜武藤は70分、宇佐美は90分から途中出場。日本人対決が実現も見せ場は作れず
【ブンデスリーガ｜20節】ライプツィヒ ０-３ ハンブルク｜２位の難敵に３発快勝!!キャプテン酒井高はフル出場
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【ブンデスリーガ｜20節】ダルムシュタット ２-１ ドルトムント｜香川は62分から途中出場。チームは最下位相手にまさかの敗戦
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【ブンデスリーガ｜20節】フライブルク ２-１ ケルン｜大迫はフル出場。試合途中からはボランチでプレーし、チャンスを演出