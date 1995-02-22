【Ｕ－23なでしこ】妹分もメンバー22名を発表！ 猶本、杉田らがスペインへ遠征

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2017年02月09日

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同世代のアメリカ、ノルウェー、スウェーデンと腕試し。

チームの中軸を担いそうなのがこの猶本。浦和レディースから彼女を含めて４選手が招集された。(C)J.LEAGUE PHOTOS

　日本サッカー協会は２月９日、スペイン遠征に参加するＵ－23日本女子代表の22名を発表。なでしこジャパン（Ａ代表）がポルトガルのアルガルベカップに臨むのと同じタイミングで、妹分は「Ｕ－23ラマンガ国際大会」を戦う。
 
　Ａ代表経験済みのMF猶本光をはじめ、昨秋のＵ－20女子Ｗ杯で大会ＭＶＰに輝いたMF杉田妃和も名を連ねた。監督は元浦和レッズDFの池田太氏が務める。

　チームは２月27日から現地でトレーニングを開始し、３月２日にＵ－23アメリカ女子代表戦、同４日にＵ－23ノルウェー女子代表戦、同６日にＵ－23スウェーデン女子代表戦を迎える。
 
　招集メンバーは以下のとおり。
 
【Ｕ－23日本女子代表・スペイン遠征メンバー】
GK
１　林﨑萌維（長野L）／1994.08.17（22）／168・62
18　松本真未子（浦和L）／1997.10.09（19）／168・63
DF
22　葛馬史奈（ASハリマ）／1994.03.08（22） ／161・53
４　須永愛海（仙台大→INAC神戸）／1994.04.12（22）／ 164・50
２　山守杏奈（筑波大→浦和L）／1994.06.08(22)／ 161・54
13　松原有沙（早稲田大）／1995.05.01(21) ／167・65
21　石井咲希（バニーズ京都）／1995.07.03(21)／ 164・52
３　羽座妃粋（日体大 FIELDS横浜）／1996.03.16(20)／ 167・55
12　清水梨紗（ベレーザ）／1996.06.15(20) ／160・45
５　市瀬菜々（仙台L）／1997.08.04(19) ／160・55
MF
８　猶本 光（浦和L）／1994.03.03(22) ／158・53
15　三橋眞奈（大阪体育大→仙台L）／1994.09.13(22)／ 173・66
17　成宮 唯（千葉L）／1995.02.22(21) ／153・45
16　中村みづき（早稲田大）／1995.08.15(21)／ 167・58
11　伊藤美紀（INAC神戸）／1995.09.10(21) ／150・44
６　隅田 凜（ベレーザ）／1996.01.12(21) ／159・50
７　杉田妃和（INAC神戸）／1997.01.31(20)／ 161・53
14　三浦成美（ベレーザ）／1997.07.03(19) ／154・44
FW
10　道上彩花（INAC神戸）／1994.07.27(22) ／170・63
19　大矢 歩（愛媛L）／1994.11.08(22) ／160・57
９　上野真実（愛媛L）／1996.09.27(20) ／166・58
20　白木 星（浦和L）／1996.11.04(20) ／170・60
 
 
 
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