【Ｕ－23なでしこ】妹分もメンバー22名を発表！ 猶本、杉田らがスペインへ遠征
カテゴリ：高校・ユース・その他
2017年02月09日
同世代のアメリカ、ノルウェー、スウェーデンと腕試し。
日本サッカー協会は２月９日、スペイン遠征に参加するＵ－23日本女子代表の22名を発表。なでしこジャパン（Ａ代表）がポルトガルのアルガルベカップに臨むのと同じタイミングで、妹分は「Ｕ－23ラマンガ国際大会」を戦う。
Ａ代表経験済みのMF猶本光をはじめ、昨秋のＵ－20女子Ｗ杯で大会ＭＶＰに輝いたMF杉田妃和も名を連ねた。監督は元浦和レッズDFの池田太氏が務める。
チームは２月27日から現地でトレーニングを開始し、３月２日にＵ－23アメリカ女子代表戦、同４日にＵ－23ノルウェー女子代表戦、同６日にＵ－23スウェーデン女子代表戦を迎える。
招集メンバーは以下のとおり。
【Ｕ－23日本女子代表・スペイン遠征メンバー】
GK
１ 林﨑萌維（長野L）／1994.08.17（22）／168・62
18 松本真未子（浦和L）／1997.10.09（19）／168・63
DF
22 葛馬史奈（ASハリマ）／1994.03.08（22） ／161・53
４ 須永愛海（仙台大→INAC神戸）／1994.04.12（22）／ 164・50
２ 山守杏奈（筑波大→浦和L）／1994.06.08(22)／ 161・54
13 松原有沙（早稲田大）／1995.05.01(21) ／167・65
21 石井咲希（バニーズ京都）／1995.07.03(21)／ 164・52
３ 羽座妃粋（日体大 FIELDS横浜）／1996.03.16(20)／ 167・55
12 清水梨紗（ベレーザ）／1996.06.15(20) ／160・45
５ 市瀬菜々（仙台L）／1997.08.04(19) ／160・55
MF
８ 猶本 光（浦和L）／1994.03.03(22) ／158・53
15 三橋眞奈（大阪体育大→仙台L）／1994.09.13(22)／ 173・66
17 成宮 唯（千葉L）／1995.02.22(21) ／153・45
16 中村みづき（早稲田大）／1995.08.15(21)／ 167・58
11 伊藤美紀（INAC神戸）／1995.09.10(21) ／150・44
６ 隅田 凜（ベレーザ）／1996.01.12(21) ／159・50
７ 杉田妃和（INAC神戸）／1997.01.31(20)／ 161・53
14 三浦成美（ベレーザ）／1997.07.03(19) ／154・44
FW
10 道上彩花（INAC神戸）／1994.07.27(22) ／170・63
19 大矢 歩（愛媛L）／1994.11.08(22) ／160・57
９ 上野真実（愛媛L）／1996.09.27(20) ／166・58
20 白木 星（浦和L）／1996.11.04(20) ／170・60
Ａ代表経験済みのMF猶本光をはじめ、昨秋のＵ－20女子Ｗ杯で大会ＭＶＰに輝いたMF杉田妃和も名を連ねた。監督は元浦和レッズDFの池田太氏が務める。
チームは２月27日から現地でトレーニングを開始し、３月２日にＵ－23アメリカ女子代表戦、同４日にＵ－23ノルウェー女子代表戦、同６日にＵ－23スウェーデン女子代表戦を迎える。
招集メンバーは以下のとおり。
【Ｕ－23日本女子代表・スペイン遠征メンバー】
GK
１ 林﨑萌維（長野L）／1994.08.17（22）／168・62
18 松本真未子（浦和L）／1997.10.09（19）／168・63
DF
22 葛馬史奈（ASハリマ）／1994.03.08（22） ／161・53
４ 須永愛海（仙台大→INAC神戸）／1994.04.12（22）／ 164・50
２ 山守杏奈（筑波大→浦和L）／1994.06.08(22)／ 161・54
13 松原有沙（早稲田大）／1995.05.01(21) ／167・65
21 石井咲希（バニーズ京都）／1995.07.03(21)／ 164・52
３ 羽座妃粋（日体大 FIELDS横浜）／1996.03.16(20)／ 167・55
12 清水梨紗（ベレーザ）／1996.06.15(20) ／160・45
５ 市瀬菜々（仙台L）／1997.08.04(19) ／160・55
MF
８ 猶本 光（浦和L）／1994.03.03(22) ／158・53
15 三橋眞奈（大阪体育大→仙台L）／1994.09.13(22)／ 173・66
17 成宮 唯（千葉L）／1995.02.22(21) ／153・45
16 中村みづき（早稲田大）／1995.08.15(21)／ 167・58
11 伊藤美紀（INAC神戸）／1995.09.10(21) ／150・44
６ 隅田 凜（ベレーザ）／1996.01.12(21) ／159・50
７ 杉田妃和（INAC神戸）／1997.01.31(20)／ 161・53
14 三浦成美（ベレーザ）／1997.07.03(19) ／154・44
FW
10 道上彩花（INAC神戸）／1994.07.27(22) ／170・63
19 大矢 歩（愛媛L）／1994.11.08(22) ／160・57
９ 上野真実（愛媛L）／1996.09.27(20) ／166・58
20 白木 星（浦和L）／1996.11.04(20) ／170・60