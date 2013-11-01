【天皇杯決勝PHOTO】川崎１－０G大阪｜三笘薫の決勝弾で川崎、念願の天皇杯初優勝！！国内三大タイトル制覇！！中村憲剛の引退に華を添える！

2021年01月01日

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【天皇杯準決勝PHOTO】川崎１－０Ｇ大阪｜リーグとの２冠を達成！｜写真代表撮影：JMPA・ベースボール・マガジン社

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