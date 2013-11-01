【PHOTO】父親にそっくり!?　ジダン、フリット、マルディーニ、シメオネ、ネビルら歴史的名手の“若き二世たち”を一挙に紹介！

2020年12月16日

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マキシム・フリット（AZ／19歳）。父はルート・フリット。(C)Getty Images

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