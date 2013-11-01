【J２第28節PHOTO】町田０－０福岡｜首位福岡が13位の町田とスコアレスドロー。連勝は12で止まるも首位の座を守る

2020年10月21日

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【J２第28節PHOTO】町田０－０福岡｜町田、福岡、両チームの入場。写真：滝川敏之

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