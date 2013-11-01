【代表PHOTO】日本０－０カメルーン｜南野・久保ら決定機を迎えるも…海外組のみで挑んだ約１年ぶりの日本代表戦はスコアレスドロー！

2020年10月09日

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オランダでのカメルーン戦。リバプールで活躍する南野拓実は10番を背負い先発出場｜写真：龍フェルケル

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