【J２第９節PHOTO】松本１－２北九州｜絶好調ディサロ燦シルヴァーノの３戦連発で北九州が破竹の３連勝！

2020年08月02日

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【PHOTO】後半14分、こぼれ球に反応し押し込むディサロ燦シルヴァーノ｜写真：山崎賢人（サッカーダイジェスト写真部）

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