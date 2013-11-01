【柏 ３-０ 鹿児島 PHOTO】復帰したクリスティアーノが躍動！！３発快勝で柏がＪ１昇格王手！

2019年11月09日

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【柏 ３-０ 鹿児島】ゴールを決めたヒシャルジソンを出迎えるネルシーニョ監督ら柏の選手、スタッフたち。写真：山崎賢人（サッカーダイジェスト写真部）

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