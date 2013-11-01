【天野純 PHOTO】横浜に虹をかけてJ１通算１００試合出場！ベルギーのロケレンへの移籍が決まった天野の厳選PHOTO！

2019年07月06日

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【天野純 PHOTO】サポーターから手渡された「あまじゅんメーター」を手に笑顔｜写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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