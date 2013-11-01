【毎節恒例】「突撃ＳＤカメラマン」今節のＪリーグを盛り上げたサポーター特集！～J1第11節編～

エリコさん(好きな選手：仲川輝人)「ハマの新幹線に釘付けです！」／さつきさん(好きな選手：松原健)「２点目期待してます！」／はるさん(好きな選手：李忠成)「リーグ戦初ゴール待ってます！」|写真：茂木あきら(サッカーダイジェスト写真部)