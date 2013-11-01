【川崎フロンターレPHOTO】４連勝を達成！笑顔溢れる等々力劇場！

2019年05月03日

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【川崎フロンターレPHOTO】サポーターと喜ぶ選手たち｜写真：金子拓弥(サッカーダイジェスト写真部)

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