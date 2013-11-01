【総体予選】大阪４強決戦は大阪桐蔭と阪南大高が制す！ 香川と愛媛でも新たに代表校が決まる！
カテゴリ：高校・ユース・その他
2021年06月12日
36の代表校が確定。残るは16枠に
６月12日、令和３年度・全国高校総体（インターハイ）の男子サッカー予選が全国各地で開催され、新たに４つの代表校が確定した。
【PHOTO】2021年の高校サッカー界を彩る主な注目株を写真でチェック！～関西編
ヤンマーフィールド長居で行なわれたのが、出場２枠を争う大阪の準決勝２試合だ。第１試合は前半で２点のリードを奪った阪南大高が近大附の反撃を１点に食い止めて、２－１の逃げ切り勝ちを収めた。続く第２試合では大阪桐蔭と興国が対戦し、前者に軍配。前半31分に裏へ抜け出した高垣のゴールが決勝点となり、拮抗したゲームを１－０でモノにした。
愛媛は開始10分で２ゴールとラッシュを決め込んだ新田が、そのまま２－０で今治東を振り切って出場権を獲得。香川では尽誠学園が四国学院大香川西の夏連覇を２－０で阻止し、17大会ぶりの本大会行きを決めている。
【PHOTO】2021年の高校サッカー界を彩る主な注目株を写真でチェック！～関西編
ヤンマーフィールド長居で行なわれたのが、出場２枠を争う大阪の準決勝２試合だ。第１試合は前半で２点のリードを奪った阪南大高が近大附の反撃を１点に食い止めて、２－１の逃げ切り勝ちを収めた。続く第２試合では大阪桐蔭と興国が対戦し、前者に軍配。前半31分に裏へ抜け出した高垣のゴールが決勝点となり、拮抗したゲームを１－０でモノにした。
愛媛は開始10分で２ゴールとラッシュを決め込んだ新田が、そのまま２－０で今治東を振り切って出場権を獲得。香川では尽誠学園が四国学院大香川西の夏連覇を２－０で阻止し、17大会ぶりの本大会行きを決めている。
インターハイはこれまでに36の代表校が決まり、６月23日までに全出場52校が出揃う予定だ。２年ぶりの本大会開催となるインターハイ・サッカー競技は、８月14～22日まで福井県各地で行なわれる。６月12日時点での出場決定校は以下の通りだ。
【青森】青森山田（21年連続24回目）
【岩手】専大北上（２大会連続２回目）
【秋田】西目（２大会ぶり８回目）
【山形】東海大山形（22大会ぶり３回目）
【宮城】仙台育英（２大会ぶり20回目）
【福島】尚志（11大会連続13回目）
【新潟】開志学園JSC（６大会ぶり３回目）
【富山】高岡一（４大会ぶり４回目）
【石川】星稜（９大会連続29回目）
【福井①】丸岡（２大会連続32回目）
【福井②】福井商（２大会ぶり３回目）
【長野】都市大塩尻（９大会ぶり５回目）
【静岡】静岡学園（３大会ぶり７回目）
【愛知】中京大中京（３大会ぶり21回目）
【岐阜】中京（２大会ぶり４回目）
【三重】三重（２大会ぶり６回目）
【滋賀】比叡山（初出場）
【京都】東山（２大会ぶり３回目）
【大阪】阪南大高（４大会連続５回目）
【大阪】大阪桐蔭（５大会ぶり８回目）
【兵庫】関西学院（53大会ぶり２回目）
【奈良】山辺（初出場）
【鳥取】米子北（13大会連続16回目）
【島根】立正大淞南（２大会ぶり14回目）
【徳島】徳島市立（７大会連続19回目）
【香川】尽誠学園（17大会ぶり２回目）
【愛媛】新田（２大会ぶり８回目）
【高知】高知中央（２大会ぶり３回目）
【福岡】飯塚（初出場）
【佐賀】佐賀東（２大会ぶり15回目）
【長崎】長崎総科大附（３大会ぶり４回目）
【熊本】大津（３大会連続21回目）
【大分】大分（３大会連続13回目）
【宮崎】日章学園（５大会連続16回目）
【鹿児島】神村学園（４大会連続７回目）
【沖縄】那覇（５大会ぶり６回目）
構成●高校サッカーダイジェスト編集部
【PHOTO】2021年の高校サッカー界を彩る主な注目株を写真でチェック！～中国・四国編
【青森】青森山田（21年連続24回目）
【岩手】専大北上（２大会連続２回目）
【秋田】西目（２大会ぶり８回目）
【山形】東海大山形（22大会ぶり３回目）
【宮城】仙台育英（２大会ぶり20回目）
【福島】尚志（11大会連続13回目）
【新潟】開志学園JSC（６大会ぶり３回目）
【富山】高岡一（４大会ぶり４回目）
【石川】星稜（９大会連続29回目）
【福井①】丸岡（２大会連続32回目）
【福井②】福井商（２大会ぶり３回目）
【長野】都市大塩尻（９大会ぶり５回目）
【静岡】静岡学園（３大会ぶり７回目）
【愛知】中京大中京（３大会ぶり21回目）
【岐阜】中京（２大会ぶり４回目）
【三重】三重（２大会ぶり６回目）
【滋賀】比叡山（初出場）
【京都】東山（２大会ぶり３回目）
【大阪】阪南大高（４大会連続５回目）
【大阪】大阪桐蔭（５大会ぶり８回目）
【兵庫】関西学院（53大会ぶり２回目）
【奈良】山辺（初出場）
【鳥取】米子北（13大会連続16回目）
【島根】立正大淞南（２大会ぶり14回目）
【徳島】徳島市立（７大会連続19回目）
【香川】尽誠学園（17大会ぶり２回目）
【愛媛】新田（２大会ぶり８回目）
【高知】高知中央（２大会ぶり３回目）
【福岡】飯塚（初出場）
【佐賀】佐賀東（２大会ぶり15回目）
【長崎】長崎総科大附（３大会ぶり４回目）
【熊本】大津（３大会連続21回目）
【大分】大分（３大会連続13回目）
【宮崎】日章学園（５大会連続16回目）
【鹿児島】神村学園（４大会連続７回目）
【沖縄】那覇（５大会ぶり６回目）
構成●高校サッカーダイジェスト編集部
【PHOTO】2021年の高校サッカー界を彩る主な注目株を写真でチェック！～中国・四国編