【総体予選】大阪４強決戦は大阪桐蔭と阪南大高が制す！ 香川と愛媛でも新たに代表校が決まる！

大阪桐蔭（右）と興国（左）の一戦は白熱の攻防戦に。後者が虎の子の１点を守り抜き、勝利を収めた。(C)TAMURA PHOTO

６月12日、令和３年度・全国高校総体（インターハイ）の男子サッカー予選が全国各地で開催され、新たに４つの代表校が確定した。ヤンマーフィールド長居で行なわれたのが、出場２枠を争う大阪の準決勝２試合だ。第１試合は前半で２点のリードを奪った阪南大高が近大附の反撃を１点に食い止めて、２－１の逃げ切り勝ちを収めた。続く第２試合では大阪桐蔭と興国が対戦し、前者に軍配。前半31分に裏へ抜け出した高垣のゴールが決勝点となり、拮抗したゲームを１－０でモノにした。愛媛は開始10分で２ゴールとラッシュを決め込んだ新田が、そのまま２－０で今治東を振り切って出場権を獲得。香川では尽誠学園が四国学院大香川西の夏連覇を２－０で阻止し、17大会ぶりの本大会行きを決めている。