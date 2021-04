いよいよ４月29日から「DAZN RIVAL WEEKS」がスタート！ Jリーグのライバル対決19試合に注目

Jリーグを配信中のDAZNでは、2021年4月29日~5月16日を「DAZN RIVAL WEEKS」と題し、J1、J2、J3の各リーグにおける「ダービーマッチ」や「オリジナル10対決」など様々なライバル関係にあるチーム同士の試合をフィーチャー。



DAZNでの試合中継のLIVE配信はもちろん、ソーシャルメディアや4月15日にスタートしたヤマハ株式会社とのコラボレーションプロジェクト「For The Fans Project」のオンラインイベントなど様々な企画を実施する。



対象となるのは以下の19試合だ。



明治安田生命J1リーグ

4月29日(祝)

15:00KO 名古屋グランパス vs 川崎フロンターレ “2021覇権争い”

5月2日(日)

15:00KO セレッソ大阪 vs ガンバ大阪 “大阪ダービー“

5月4日(祝)

15:00KO 川崎フロンターレ vs 名古屋グランパス “2021覇権争い”

5月8日(土)

14:00KO ガンバ大阪 vs 川崎フロンターレ “2020 TOP2対決“

5月12日(水)

19:00KO ガンバ大阪 vs サンフレッチェ広島 “オリジナル10対決”

19:00KO 名古屋グランパス vs 鹿島アントラーズ “オリジナル10対決“

5月15日(土)

14:00KO 清水エスパルス vs 名古屋グランパス “オリジナル10対決“

15:00KO 鹿島アントラーズ vs 横浜F・マリノス “オリジナル10対決“

16:00KO サンフレッチェ広島 vs 徳島ヴォルティス “中四国決戦”

16:00KO 大分トリニータ vs サガン鳥栖 “バトル・オブ・九州”

17:00KO 横浜FC vs 湘南ベルマーレ “神奈川ダービー”

19:00KO ヴィッセル神戸 vs セレッソ大阪 “神阪ダービー”

5月16日(日)

17:00KO ガンバ大阪 vs 浦和レッズ “オリジナル10対決”



明治安田生命J2リーグ

5月9日(日)

13:00KO SC相模原 vs 町田ゼルビア “武相決戦”

14:00KO 水戸ホーリーホック vs 栃木SC “北関東ダービー”

14:00KO アルビレックス新潟 vs 松本山雅 “信州ダービー”

16:00KO ギラヴァンツ北九州 vs Vファーレン長崎 “バトル・オブ・九州”



明治安田生命J3リーグ

5月16日(日)

13:00KO FC今治 vs カマタマーレ讃岐 “四国ダービー”

14:00KO 福島ユナイテッド vs ヴァンラーレ八戸 “東北ダービー”