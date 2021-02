チャンピオンズリーグ&ヨーロッパリーグ決勝トーナメント開催直前！フェルナンド・トーレスがWOWOW YouTube生配信にて両大会での自身の激闘を振り返る！

現地2月16日(火)、欧州最強クラブを決める戦い、UEFAチャンピオンズ・リーグの決勝トーナメントが幕を開ける。激戦必至となる全29試合を独占生中継 &ライブ配信でお届けするWOWOWでは14日(日)、MCに西岡明彦氏、解説に北澤豪氏、安永聡太郎氏を迎え、『F・トーレス出演!チャンピオンズリーグ深掘りSP!』をYouTube WOWOWオフィシャルチャンネルで生配信を行なった。スペシャルゲストとしてリモート出演した元スペイン代表のレジェンド、フェルナンド・トーレス氏と過去の名シーンを振り返ったり、視聴者からの質問に真摯に答えながら、チャンピオンズ・リーグへの期待を語った。現役時代《神の子》の愛称で親しまれ、サガン鳥栖でプレーした2019シーズンを最後に惜しまれながらも現役を退いたフェルナンド・トーレス氏。現在はアトレティコ・マドリーの下部組織で指導者としてのキャリアを歩み始めている。「今は子どもたちの指導を通じて自分自身も学んでいるし、楽しんでいます。長い間、選手としてプレーしてきたので、将来的には偉大な指導者として活躍したいと思っています。引退後は指導者としての道に進んでいるシャビ・アロンソや自分が一緒にプレーした選手との対戦は楽しみですね」と自身の今後についてコメント。今大会16強に名を連ねるリバプール、チェルシー、アトレティコ・マドリーの3クラブでプレー経験を持ち、チェルシーに所属した2011-12シーズンでは、バイエルン・ミュンヘンを決勝でPK戦の末に破り優勝。準決勝のバルセロナ戦で決めたアディショナルタイム弾は、今でもセンセーショナルな記憶として多くのサッカーファンに刻まれている。「当時、世界一強いと言われていたバルセロナを相手に、しかもカンプ・ノウという特別な場所で戦った試合。この時は2nd Legの前半25分まで負けていて、しかも自分たちは一人退場していました。そこから逆転することが出来たのですが、サッカーの面白いところはそうした苦しい中でもチャンスを見つけて歴史的な試合をやってのけることができること。自分がベンチスタートであっても、自分にとって最高のキャリアを得られるということです」と当時を振り返った。また、スティーブン・ジェラードやシャビ・アロンソといったパスの名手との連携で数々のゴールを決めたリバプール時代を振り返り「自分は非常にチームメイトに恵まれていました。あの当時、自分自身もフィジカル的に最高のレベルにありましたし、ジェラードやシャビ・アロンソの正確無比なパスに対して、スペースをどこに求めるのか、または動きの速さなど、自分がどういった動きをしなければいけないのかを非常に意識していました。そうしたことは、偉大なクラブの偉大なチームメイトによってのみもたらされるものであると思っています」と回顧。現在は、やや低調気味のリバプールだが「この数ヶ月はあまり勝つことができていませんが、こうした状況はどこのチームも体験することです。偉大な監督と偉大な選手がいるチームですので、必ず立ち上がってリアクションを見せてくれるはずです」と期待を述べた。そして、F・トーレス氏にとって真に心のクラブであり、故郷でもあるアトレティコ・マドリーについては「優勝候補の一角になってほしいですし、可能性はあると思っています。今シーズンは負傷者やコロナウイルスにより確かに難しい局面がありましたが、リーグにおいては非常に有利な位置につけていると思っていますし、チャンピオンズ・リーグはアトレティコにとって非常に重要な試合だと思っているので、ぜひ頑張ってほしい」とリーグ戦だけでなくチャンピオンズ・リーグでの戦いにもエールを送った。決勝トーナメント ベスト16では、かつて所属したアトレティコ・マドリーとチェルシーの両チームが早くも激突。最大の注目カードと言って差し支えない。その他、バルセロナ対パリ・サンジェルマンや、セビージャ対ドルトムントなど、目が離せない好カードが目白押しだ。解説を務めた北澤氏はいよいよ始まる決勝トーナメントを前に「ベスト16では数多くの試合が見られるので、身になることも多いと思います。決勝戦ももちろんすばらしいのですが、ベスト16という早い段階から数多くの試合を観てほしいですね」と期待した。同じく解説を務める安永氏は「各チームが勝ちに行く手段をどう持って、そのために守備をどうつくってきているのかというところ。そして試合が始まって相手の出方を見て、流れでまた戦術を変えるというところも含めて楽しみにしてほしいですし、そこを解説できるように頑張りたいです」と中継で解説を担当するにあたり抱負を述べた。なお、今回生配信した『F・トーレス出演!チャンピオンズリーグ深掘りSP!』は、YouTube WOWOWオフィシャルチャンネルでアーカイブ配信される。WOWOWでは、UEFAチャンピオンズ・リーグの決勝トーナメントを独占生中継&ライブ配信するだけでなく、WOWOWオンデマンドでグループステージ全96試合を配信している他、マンチェスター・ユナイテッドやミランも参戦するヨーロッパリーグの注目試合も放送する。【番組情報】「UEFAチャンピオンズリーグ」決勝トーナメント全29試合を独占生中継・ライブ配信!現地時間2/16(火)~決勝トーナメント開幕!■決勝トーナメント ベスト16 1stLeg「バルセロナ vs パリ・サンジェルマン」2/17(水)午前4:30~[WOWOWプライム]※無料放送「ライプツィヒ vs リバプール」2/17(水)午前4:30~[WOWOWライブ]※無料放送「ポルト vs ユベントス」2/18(木)午前4:45~[WOWOWプライム]※無料放送「セビージャ vs ドルトムント」2/18(木)午前4:45~[WOWOWライブ]※無料放送※その他の放送カードは番組オフィシャルサイトへ!「UEFAヨーロッパリーグ」注目試合を独占生中継・ライブ配信!現地時間2/18(木)~決勝トーナメント開幕!■決勝トーナメント ベスト32 1stLeg「レアル・ソシエダ vs マンチェスター・ユナイテッド」2/18(木)深夜2:40~[WOWOWライブ]※無料放送「ベンフィカ vs アーセナル」2/19(金)午前4:58~[WOWOWライブ]※無料放送※その他の放送・配信カードは番組オフィシャルサイトへ!「チャンピオンズリーグダイジェスト! 」試合開催週の金曜日に放送予定!MC:薮宏太さん/解説:風間八宏氏、戸田和幸氏、安永聡太郎氏「チャンピオンズリーグダイジェスト!ベスト16 1st Leg Part1」2/19(金)深夜0時00分~[WOWOWライブ]※無料放送ゲスト:中村憲剛氏(元日本代表/川崎フロンターレFRO)【お問合せ】WOWOW番組オフィシャルサイト