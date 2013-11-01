【J２採点】町田２-１福岡｜逆転劇の立役者は平戸！ “相馬采配”も光る
カテゴリ：Jリーグ
2018年11月07日
福岡は少ないチャンスをモノにしたが…。
J２リーグ・40節
11月４日／14：03／町田市立陸上競技場／6,216人
町田 ２-１ 福岡
前半 ０-０
後半 ２-１
得点者／町田＝中島（74分）、D・バブンスキー（80分） 福岡＝城後（70分）
【採点理由】
攻守で活躍した選手に高い評価を与え、なかでも２アシストの平戸をMOMに選出した。福岡は少ないチャンスをモノにしたが、相馬監督の采配と平戸の正確なクロスボールを前に惜敗を喫した。
【チーム採点】
町田 6.5
福岡 5.5
【MAN OF THE MATCH】
平戸太貴（町田）
【町田｜選手採点】
GK
１ 福井光輝 ６
DF
35 大谷尚輝 ６
23 酒井隆介 6.5
５ 深津康太 6.5
２ 奥山政幸 6.5
MF
14 吉濱遼平 5.5（73分 OUT）
15 井上裕大 ６
８ 平戸太貴 ７
19 土居柊太 5.5（73分OUT）
FW
18 山内寛史 ６（90＋４分OUT）
30 中島裕希 6.5
交代出場
MF
24 ロメロ・フランク 6.5（73分IN）
FW
20 ドリアン・バブンスキー 6.5（73分IN）
FW
９ 鈴木孝司 ―（90＋４分IN）
監督
相馬直樹 ７
【福岡｜選手採点】
GK
21 圍謙太朗 5.5
DF
５ 實藤友紀 5.5
26 古賀太陽 5.5
39 篠原弘次郎 5.5
MF
３ 駒野友一 ５（78分OUT）
８ 鈴木 惇 5.5
14 枝村匠馬 5.5（81分OUT）
17 松田 力 5.5（67分OUT）
22 輪湖直樹 ６
FW
10 城後 寿 ６
18 ドゥドゥ 5.5
交代出場
MF
33 山瀬功治 5.5（67分IN）
FW
７ ユ・インス ―（78分IN）
FW
35 レオミネイロ ―（81分IN）
監督
井原正巳 5.5
取材・文●郡司 聡（フリーライター）
11月４日／14：03／町田市立陸上競技場／6,216人
町田 ２-１ 福岡
前半 ０-０
後半 ２-１
得点者／町田＝中島（74分）、D・バブンスキー（80分） 福岡＝城後（70分）
【採点理由】
攻守で活躍した選手に高い評価を与え、なかでも２アシストの平戸をMOMに選出した。福岡は少ないチャンスをモノにしたが、相馬監督の采配と平戸の正確なクロスボールを前に惜敗を喫した。
【チーム採点】
町田 6.5
福岡 5.5
【MAN OF THE MATCH】
平戸太貴（町田）
【町田｜選手採点】
GK
１ 福井光輝 ６
DF
35 大谷尚輝 ６
23 酒井隆介 6.5
５ 深津康太 6.5
２ 奥山政幸 6.5
MF
14 吉濱遼平 5.5（73分 OUT）
15 井上裕大 ６
８ 平戸太貴 ７
19 土居柊太 5.5（73分OUT）
FW
18 山内寛史 ６（90＋４分OUT）
30 中島裕希 6.5
交代出場
MF
24 ロメロ・フランク 6.5（73分IN）
FW
20 ドリアン・バブンスキー 6.5（73分IN）
FW
９ 鈴木孝司 ―（90＋４分IN）
監督
相馬直樹 ７
【福岡｜選手採点】
GK
21 圍謙太朗 5.5
DF
５ 實藤友紀 5.5
26 古賀太陽 5.5
39 篠原弘次郎 5.5
MF
３ 駒野友一 ５（78分OUT）
８ 鈴木 惇 5.5
14 枝村匠馬 5.5（81分OUT）
17 松田 力 5.5（67分OUT）
22 輪湖直樹 ６
FW
10 城後 寿 ６
18 ドゥドゥ 5.5
交代出場
MF
33 山瀬功治 5.5（67分IN）
FW
７ ユ・インス ―（78分IN）
FW
35 レオミネイロ ―（81分IN）
監督
井原正巳 5.5
取材・文●郡司 聡（フリーライター）