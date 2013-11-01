【J２採点】町田２-１福岡｜逆転劇の立役者は平戸！ “相馬采配”も光る

カテゴリ：Jリーグ

郡司 聡

2018年11月07日

福岡は少ないチャンスをモノにしたが…。

J２リーグ・40節
11月４日／14：03／町田市立陸上競技場／6,216人
町田　２-１　福岡
前半 ０-０
後半 ２-１
得点者／町田＝中島（74分）、D・バブンスキー（80分）　福岡＝城後（70分）
 
【採点理由】
攻守で活躍した選手に高い評価を与え、なかでも２アシストの平戸をMOMに選出した。福岡は少ないチャンスをモノにしたが、相馬監督の采配と平戸の正確なクロスボールを前に惜敗を喫した。
 
【チーム採点】
町田　6.5
福岡　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
平戸太貴（町田）
 
【町田｜選手採点】
GK
１　福井光輝　６
 
DF
35　大谷尚輝　６
23  酒井隆介　6.5
５　深津康太　6.5
２　奥山政幸　6.5
 
MF
14　吉濱遼平　5.5（73分 OUT）
15　井上裕大　６
８  平戸太貴　７
19　土居柊太　5.5（73分OUT）
 
FW
18　山内寛史　６（90＋４分OUT）
30　中島裕希　6.5
 
交代出場
MF
24　ロメロ・フランク　6.5（73分IN）
 
FW
20　ドリアン・バブンスキー　6.5（73分IN）
 
FW
９  鈴木孝司　―（90＋４分IN）
 
監督
相馬直樹　７
 
 
【福岡｜選手採点】
GK
21　圍謙太朗　5.5
 
DF
５　實藤友紀　5.5
26　古賀太陽　5.5
39　篠原弘次郎　5.5
 
MF
３  駒野友一　５（78分OUT）
８  鈴木　惇　5.5
14　枝村匠馬　5.5（81分OUT）
17　松田 力　5.5（67分OUT）
22　輪湖直樹　６
 
FW
10　城後 寿　６
18　ドゥドゥ　5.5
 
交代出場
MF
33　山瀬功治　5.5（67分IN）
 
FW
７  ユ・インス　―（78分IN）
 
FW
35　レオミネイロ　―（81分IN）

監督
井原正巳　5.5
 
 
取材・文●郡司 聡（フリーライター）
 
関連ワード
J2
町田
福岡

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