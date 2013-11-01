【J２採点】町田２-１福岡｜逆転劇の立役者は平戸！ “相馬采配”も光る

J２リーグ・40節

11月４日／14：03／町田市立陸上競技場／6,216人

町田 ２-１ 福岡

前半 ０-０

後半 ２-１

得点者／町田＝中島（74分）、D・バブンスキー（80分） 福岡＝城後（70分）



【採点理由】

攻守で活躍した選手に高い評価を与え、なかでも２アシストの平戸をMOMに選出した。福岡は少ないチャンスをモノにしたが、相馬監督の采配と平戸の正確なクロスボールを前に惜敗を喫した。



【チーム採点】

町田 6.5

福岡 5.5



【MAN OF THE MATCH】

平戸太貴（町田）



【町田｜選手採点】

GK

１ 福井光輝 ６



DF

35 大谷尚輝 ６

23 酒井隆介 6.5

５ 深津康太 6.5

２ 奥山政幸 6.5



MF

14 吉濱遼平 5.5（73分 OUT）

15 井上裕大 ６

８ 平戸太貴 ７

19 土居柊太 5.5（73分OUT）



FW

18 山内寛史 ６（90＋４分OUT）

30 中島裕希 6.5



交代出場

MF

24 ロメロ・フランク 6.5（73分IN）



FW

20 ドリアン・バブンスキー 6.5（73分IN）



FW

９ 鈴木孝司 ―（90＋４分IN）



監督

相馬直樹 ７





【福岡｜選手採点】

GK

21 圍謙太朗 5.5



DF

５ 實藤友紀 5.5

26 古賀太陽 5.5

39 篠原弘次郎 5.5



MF

３ 駒野友一 ５（78分OUT）

８ 鈴木 惇 5.5

14 枝村匠馬 5.5（81分OUT）

17 松田 力 5.5（67分OUT）

22 輪湖直樹 ６



FW

10 城後 寿 ６

18 ドゥドゥ 5.5



交代出場

MF

33 山瀬功治 5.5（67分IN）



FW

７ ユ・インス ―（78分IN）



FW

35 レオミネイロ ―（81分IN）



監督

井原正巳 5.5





取材・文●郡司 聡（フリーライター）

