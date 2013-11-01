【J２採点】岡山０-１山口｜オナイウの決勝弾で山口が肉弾戦を制する！

J２リーグ・40節

11月４日／19：03／シティライトスタジアム／8,467人

岡山 ０-１ 山口

前半 ０-０

後半 ０-１

得点者／岡山=なし 山口＝オナイウ（65分）



【採点理由】

決勝点を挙げたオナイウをMOMに選出。３試合連続で無失点に抑え切った山口の守備陣も高く評価した。岡山は全体的に低評価。中でもゴールをこじ開けられなかった２トップの赤嶺と仲間は低い評価となった。



【チーム採点】

岡山 5.5

山口 6.5



【MAN OF THE MATCH】

オナイウ阿道（山口）



【岡山｜選手採点】

GK

13 金山隼樹 5.5



DF

33 阿部海大 ５

５ 増田繁人 5.5

６ 喜山康平 ５



MF

31 下口稚葉 5.5（80分OUT）

８ 塚川孝輝 5.5（60分OUT）

14 上田康太 5.5

25 武田将平 5.5（72分OUT）



FW

19 仲間隼斗 ５

24 赤嶺真吾 ５

11 三村 真 5.5



交代出場

MF

17 関戸健二 5.5（60分IN）



FW

37 ジョン・チュングン 5.5（72分IN）



FW

16 リカルド・サントス ―（80分IN）



監督

長澤 徹 5.5





【山口｜選手採点】

GK

17 吉満大介 6.5



DF

６ 前 貴之 6.5

２ 坪井慶介 6.5

35 ワシントン ６

21 廣木雄磨 ６（80分OUT）



MF

18 高木大輔 6.5

29 三幸秀稔 ６

５ 佐藤健太郎 ６（62分OUT）

16 瀬川和樹 ６



FW

19 オナイウ阿道 6.5

24 山下敬大 ６（69分OUT）



交代出場

MF

７ 大﨑淳矢 6.5（62分IN）



FW

９ 岸田和人 ６（69分IN）



DF

３ 渡辺広大 ―（80分IN）



監督

霜田正浩 6.5

