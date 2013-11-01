【J２採点】岡山０-１山口｜オナイウの決勝弾で山口が肉弾戦を制する！

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年11月07日

山口は８位、岡山は13位に。

J２リーグ・40節
11月４日／19：03／シティライトスタジアム／8,467人
岡山　０-１　山口
前半 ０-０
後半 ０-１
得点者／岡山=なし　山口＝オナイウ（65分）
 
【採点理由】
決勝点を挙げたオナイウをMOMに選出。３試合連続で無失点に抑え切った山口の守備陣も高く評価した。岡山は全体的に低評価。中でもゴールをこじ開けられなかった２トップの赤嶺と仲間は低い評価となった。
 
【チーム採点】
岡山　5.5
山口　6.5
 
【MAN OF THE MATCH
オナイウ阿道（山口）

【岡山｜選手採点】 
GK
13　金山隼樹　5.5
 
DF
33　阿部海大　５
５　増田繁人　5.5
６　喜山康平　５

MF
31　下口稚葉　5.5（80分OUT）
８　塚川孝輝　5.5（60分OUT）
14　上田康太　5.5
25　武田将平　5.5（72分OUT）
 
FW
19　仲間隼斗　５
24　赤嶺真吾　５
11　三村　真　5.5

交代出場
MF
17　関戸健二　5.5（60分IN）
 
FW
37　ジョン・チュングン　5.5（72分IN）
 
FW
16　リカルド・サントス　―（80分IN）

監督
長澤　徹　5.5


【山口｜選手採点】
GK
17　吉満大介　6.5
 
DF
６　前　貴之　6.5
２　坪井慶介　6.5
35　ワシントン　６
21　廣木雄磨　６（80分OUT）
 
MF
18　高木大輔　6.5
29　三幸秀稔　６
５　佐藤健太郎　６（62分OUT）
16　瀬川和樹　６
 
FW
19　オナイウ阿道　6.5
24　山下敬大　６（69分OUT）
 
交代出場
MF
７　大﨑淳矢　6.5（62分IN）
 
FW
９　岸田和人　６（69分IN）
 
DF
３　渡辺広大　―（80分IN）
 
監督
霜田正浩　6.5
 
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J2
山口
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