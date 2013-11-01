【J２採点】岡山０-１山口｜オナイウの決勝弾で山口が肉弾戦を制する！
カテゴリ：Jリーグ
2018年11月07日
山口は８位、岡山は13位に。
J２リーグ・40節
11月４日／19：03／シティライトスタジアム／8,467人
岡山 ０-１ 山口
前半 ０-０
後半 ０-１
得点者／岡山=なし 山口＝オナイウ（65分）
【採点理由】
決勝点を挙げたオナイウをMOMに選出。３試合連続で無失点に抑え切った山口の守備陣も高く評価した。岡山は全体的に低評価。中でもゴールをこじ開けられなかった２トップの赤嶺と仲間は低い評価となった。
【チーム採点】
岡山 5.5
山口 6.5
【MAN OF THE MATCH】
オナイウ阿道（山口）
【岡山｜選手採点】
GK
13 金山隼樹 5.5
DF
33 阿部海大 ５
５ 増田繁人 5.5
６ 喜山康平 ５
MF
31 下口稚葉 5.5（80分OUT）
８ 塚川孝輝 5.5（60分OUT）
14 上田康太 5.5
25 武田将平 5.5（72分OUT）
FW
19 仲間隼斗 ５
24 赤嶺真吾 ５
11 三村 真 5.5
交代出場
MF
17 関戸健二 5.5（60分IN）
FW
37 ジョン・チュングン 5.5（72分IN）
FW
16 リカルド・サントス ―（80分IN）
監督
長澤 徹 5.5
【山口｜選手採点】
GK
17 吉満大介 6.5
DF
６ 前 貴之 6.5
２ 坪井慶介 6.5
35 ワシントン ６
21 廣木雄磨 ６（80分OUT）
MF
18 高木大輔 6.5
29 三幸秀稔 ６
５ 佐藤健太郎 ６（62分OUT）
16 瀬川和樹 ６
FW
19 オナイウ阿道 6.5
24 山下敬大 ６（69分OUT）
交代出場
MF
７ 大﨑淳矢 6.5（62分IN）
FW
９ 岸田和人 ６（69分IN）
DF
３ 渡辺広大 ―（80分IN）
監督
霜田正浩 6.5
11月４日／19：03／シティライトスタジアム／8,467人
岡山 ０-１ 山口
前半 ０-０
後半 ０-１
得点者／岡山=なし 山口＝オナイウ（65分）
【採点理由】
決勝点を挙げたオナイウをMOMに選出。３試合連続で無失点に抑え切った山口の守備陣も高く評価した。岡山は全体的に低評価。中でもゴールをこじ開けられなかった２トップの赤嶺と仲間は低い評価となった。
【チーム採点】
岡山 5.5
山口 6.5
【MAN OF THE MATCH】
オナイウ阿道（山口）
【岡山｜選手採点】
GK
13 金山隼樹 5.5
DF
33 阿部海大 ５
５ 増田繁人 5.5
６ 喜山康平 ５
MF
31 下口稚葉 5.5（80分OUT）
８ 塚川孝輝 5.5（60分OUT）
14 上田康太 5.5
25 武田将平 5.5（72分OUT）
FW
19 仲間隼斗 ５
24 赤嶺真吾 ５
11 三村 真 5.5
交代出場
MF
17 関戸健二 5.5（60分IN）
FW
37 ジョン・チュングン 5.5（72分IN）
FW
16 リカルド・サントス ―（80分IN）
監督
長澤 徹 5.5
【山口｜選手採点】
GK
17 吉満大介 6.5
DF
６ 前 貴之 6.5
２ 坪井慶介 6.5
35 ワシントン ６
21 廣木雄磨 ６（80分OUT）
MF
18 高木大輔 6.5
29 三幸秀稔 ６
５ 佐藤健太郎 ６（62分OUT）
16 瀬川和樹 ６
FW
19 オナイウ阿道 6.5
24 山下敬大 ６（69分OUT）
交代出場
MF
７ 大﨑淳矢 6.5（62分IN）
FW
９ 岸田和人 ６（69分IN）
DF
３ 渡辺広大 ―（80分IN）
監督
霜田正浩 6.5