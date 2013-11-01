【J２採点】京都０-１愛媛｜好セーブ連発の愛媛の岡本が文句なしのMOM！　前線で奮闘した有田も高評価

J２リーグ・40節

11月４日／15：03／京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場／9,036人

京都 ０-１ 愛媛

前半 ０-１

後半 ０-０

得点者／京都＝なし 愛媛＝有田（９分）



【採点理由】

再三のピンチで好セーブ連発の岡本が文句なしのMOM。愛媛は古巣相手に決勝点をあげるなど、前線で奮闘した有田も高評価だ。京都は24本のシュートを放ちながら無得点。決定機を逃し続けたカイオ、失点時に競り負けた染谷らを低評価とした。



【チーム採点】

京都 5.5

愛媛 ６



【MAN OF THE MATCH】

岡本昌弘（愛媛）



【京都｜選手採点】

GK

21 清水圭介 ６



DF

15 染谷悠太 ５

17 牟田雄祐 ６

30 石櫃洋祐 5.5

39 黒木恭平 5.5（80分OUT）



MF

14 仙頭啓矢 5.5（75分OUT）

41 金久保順 5.5

44 庄司悦大 ６



FW

９ レンゾ･ロペス ５

13 岩崎悠人 5.5

20 カイオ ４



交代出場

MF

31 ジュニーニョ 5.5（75分IN）



FW

22 小屋松知哉 ―（80分IN）



監督

ジュロヴスキー ５





【愛媛｜選手採点】

GK

１ 岡本昌弘 7.5



DF

８ 安藤 淳 ６

４ 西岡大輝 5.5

５ 前野貴徳 ６



MF

14 小池純輝 ６

16 田中裕人 6.5

７ 近藤貴司 ６

６ 野澤英之 ６

10 神谷優太 6.5（90+２分OUT）



FW

９ 有田光希 6.5（75分OUT）

28 吉田眞紀人 ６（67分OUT）



交代出場

DF

23 林堂 眞 ６（67分IN）



FW

15 丹羽詩温 ６（75分IN）



FW

18 西田 剛 ―（90+２分IN）



監督

川井健太 6.5

