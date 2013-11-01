【J２採点】京都０-１愛媛｜好セーブ連発の愛媛の岡本が文句なしのMOM！ 前線で奮闘した有田も高評価
カテゴリ：Jリーグ
2018年11月07日
京都は19位、愛媛は18位。
J２リーグ・40節
11月４日／15：03／京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場／9,036人
京都 ０-１ 愛媛
前半 ０-１
後半 ０-０
得点者／京都＝なし 愛媛＝有田（９分）
【採点理由】
再三のピンチで好セーブ連発の岡本が文句なしのMOM。愛媛は古巣相手に決勝点をあげるなど、前線で奮闘した有田も高評価だ。京都は24本のシュートを放ちながら無得点。決定機を逃し続けたカイオ、失点時に競り負けた染谷らを低評価とした。
【チーム採点】
京都 5.5
愛媛 ６
【MAN OF THE MATCH】
岡本昌弘（愛媛）
【京都｜選手採点】
GK
21 清水圭介 ６
DF
15 染谷悠太 ５
17 牟田雄祐 ６
30 石櫃洋祐 5.5
39 黒木恭平 5.5（80分OUT）
MF
14 仙頭啓矢 5.5（75分OUT）
41 金久保順 5.5
44 庄司悦大 ６
FW
９ レンゾ･ロペス ５
13 岩崎悠人 5.5
20 カイオ ４
交代出場
MF
31 ジュニーニョ 5.5（75分IN）
FW
22 小屋松知哉 ―（80分IN）
監督
ジュロヴスキー ５
【愛媛｜選手採点】
GK
１ 岡本昌弘 7.5
DF
８ 安藤 淳 ６
４ 西岡大輝 5.5
５ 前野貴徳 ６
MF
14 小池純輝 ６
16 田中裕人 6.5
７ 近藤貴司 ６
６ 野澤英之 ６
10 神谷優太 6.5（90+２分OUT）
FW
９ 有田光希 6.5（75分OUT）
28 吉田眞紀人 ６（67分OUT）
交代出場
DF
23 林堂 眞 ６（67分IN）
FW
15 丹羽詩温 ６（75分IN）
FW
18 西田 剛 ―（90+２分IN）
監督
川井健太 6.5
11月４日／15：03／京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場／9,036人
京都 ０-１ 愛媛
前半 ０-１
後半 ０-０
得点者／京都＝なし 愛媛＝有田（９分）
【採点理由】
再三のピンチで好セーブ連発の岡本が文句なしのMOM。愛媛は古巣相手に決勝点をあげるなど、前線で奮闘した有田も高評価だ。京都は24本のシュートを放ちながら無得点。決定機を逃し続けたカイオ、失点時に競り負けた染谷らを低評価とした。
【チーム採点】
京都 5.5
愛媛 ６
【MAN OF THE MATCH】
岡本昌弘（愛媛）
【京都｜選手採点】
GK
21 清水圭介 ６
DF
15 染谷悠太 ５
17 牟田雄祐 ６
30 石櫃洋祐 5.5
39 黒木恭平 5.5（80分OUT）
MF
14 仙頭啓矢 5.5（75分OUT）
41 金久保順 5.5
44 庄司悦大 ６
FW
９ レンゾ･ロペス ５
13 岩崎悠人 5.5
20 カイオ ４
交代出場
MF
31 ジュニーニョ 5.5（75分IN）
FW
22 小屋松知哉 ―（80分IN）
監督
ジュロヴスキー ５
【愛媛｜選手採点】
GK
１ 岡本昌弘 7.5
DF
８ 安藤 淳 ６
４ 西岡大輝 5.5
５ 前野貴徳 ６
MF
14 小池純輝 ６
16 田中裕人 6.5
７ 近藤貴司 ６
６ 野澤英之 ６
10 神谷優太 6.5（90+２分OUT）
FW
９ 有田光希 6.5（75分OUT）
28 吉田眞紀人 ６（67分OUT）
交代出場
DF
23 林堂 眞 ６（67分IN）
FW
15 丹羽詩温 ６（75分IN）
FW
18 西田 剛 ―（90+２分IN）
監督
川井健太 6.5