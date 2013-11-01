【J２採点】京都０-１愛媛｜好セーブ連発の愛媛の岡本が文句なしのMOM！　前線で奮闘した有田も高評価

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年11月07日

京都は19位、愛媛は18位。

J２リーグ・40節
11月４日／15：03／京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場／9,036人
京都　０-１　愛媛
前半 ０-１
後半 ０-０
得点者／京都＝なし　愛媛＝有田（９分）
 
【採点理由】
再三のピンチで好セーブ連発の岡本が文句なしのMOM。愛媛は古巣相手に決勝点をあげるなど、前線で奮闘した有田も高評価だ。京都は24本のシュートを放ちながら無得点。決定機を逃し続けたカイオ、失点時に競り負けた染谷らを低評価とした。
 
【チーム採点】
京都　5.5
愛媛　６
 
【MAN OF THE MATCH
岡本昌弘（愛媛）
 
【京都｜選手採点】
GK
21　清水圭介　６
 
DF
15　染谷悠太　５
17　牟田雄祐　６
30　石櫃洋祐　5.5
39　黒木恭平　5.5（80分OUT）
 
MF
14　仙頭啓矢　5.5（75分OUT）
41　金久保順　5.5
44　庄司悦大　６
 
FW
９　レンゾ･ロペス　５
13　岩崎悠人　5.5
20　カイオ　４
 
交代出場
MF
31　ジュニーニョ　5.5（75分IN）
 
FW
22　小屋松知哉　―（80分IN）
 
監督
ジュロヴスキー　５
 
 
【愛媛｜選手採点】
GK
１　岡本昌弘　7.5
 
DF
８　安藤　淳　６
４　西岡大輝　5.5
５　前野貴徳　６
 
MF
14　小池純輝　６
16　田中裕人　6.5
７　近藤貴司　６
６　野澤英之　６
10　神谷優太　6.5（90+２分OUT）
 
FW
９　有田光希　6.5（75分OUT）
28　吉田眞紀人　６（67分OUT）
 
交代出場
DF
23　林堂　眞　６（67分IN）
 
FW
15　丹羽詩温  ６（75分IN）
 
FW
18　西田　剛  ―（90+２分IN）
 
監督
川井健太 6.5
 
関連ワード
J2
京都
愛媛

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