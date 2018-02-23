世界初！ディバラ直筆サイン特製フレーム入りコレクションが発売！

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サッカーダイジェストWeb編集部

2018年03月20日

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名門ユベントスの次世代スター、ディバラ選手の直筆サイン・コレクションが登場！

ユニフォームには背番号の上にブラックペンで直筆サインが書かれた。

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　株式会社モーメント(本社：奈良県生駒市、代表取締役：伊藤 大也)が、セリエＡのユベントスに所属するパウロ・ディバラ選手と、2018年2月21日にトリノでサイニングセッションを実施し、同選手の直筆サイン入りコレクションを発売した。
 
　同選手のメモラビリアコレクションとしては、世界初展開となる豪華版特製フレームに入った直筆サイン入りユニフォームを始め、直筆サイン入りのユベントス公式カードなどのラインナップする。
 
　“La Joya=宝石”の愛称で親しまれるディバラ選手は、23歳で名門ユベントスの10番を託された次世代スター。2012年にアルゼンチンのインスティトゥートからイタリア・セリエＡのパレルモに移籍し、2014-2015シーズンには13ゴール10アシストを記録。数々のビッグクラブから注目を集め、2015年に当時21歳の選手としては破格の3200万ユーロでユベントスに移籍。入団以降、チームの連覇に貢献してきた。進化し続ける24歳は、今シーズンは開幕からハイペースでゴールを量産。今夏のロシアワールドカップでの活躍も期待される。

 
【サイン入りグッズ内容】201803191806_1.jpg
①ディバラ直筆サイン入りユベントス17/18ホームユニフォーム
●サイズ：M～XL(指定不可) ●素材：ユニフォーム＝ポリエステル ●付属品：THE DUGOUT 証明書、証明写真(L判)、化粧箱 ●希望小売価格：75,000 円(税別) 
●商品ページはこちら
 
201803191806_2.jpg
②ディバラ直筆サイン入りユベントス17/18ホームユニフォーム 特製フレーム入り
●サイズ：約タテ87xヨコ63cm ●素材：ユニフォーム＝ポリエステル ●付属品：THE DUGOUT 証明書、証明写真(L判)、壁掛け金具 ●希望小売価格：134,400 円(税別)
 
201803191806_3.jpg
③ディバラ直筆サイン入りユベントス17/18オフィシャルカード
●サイズ：15x10.5cm ●付属品：THE DUGOUT 証明書、証明写真(L判) ●希望小売価格：17,000 円(税別)
④ディバラ直筆サイン入りユベントス17/18オフィシャルカード特製フレーム入り
●サイズ：約21x26.5cm ●付属品：THE DUGOUT 証明書、証明写真(L判)、壁掛け金具 ●希望小売価格：37,000 円(税別)

　
　株式会社モーメントは、創業14 年目を迎えた日本で最初のサッカー直筆サイン入りメモラビリア専門ブランド。世界で活躍するサッカー選手を身近に感じることができる、上質なコレクションとサービスをお届けする。
　
【直営店舗】
店舗名：ザ・ダグアウト青山店
（常時100点を超える直筆サイン入りメモラビリアを展示・販売）
所在地：〒107-0062 東京都港区南青山5-3-10 FROM-1st Gフロア
TEL：03-6452-6877
アクセス：地下鉄「表参道駅」A5出口から徒歩5分
定休日：火・水・毎月第2土曜日
営業時間：11:00～19:00
●店舗の詳細についてはこちら
　
【会社概要】
会社名：株式会社モーメント
商号：ザ・ダグアウト
所在地：〒630-0123 奈良県生駒市真弓南2-6-18
代表者：伊藤 大也
事業内容：スポーツメモラビリアの企画販売・輸出入、代理店業、マーケティング事業
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