世界限定30枚！ メモラビリア専門ブランド「ザ・ダグアウト」がC・ロナウドの直筆サイン入りアートを発売

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サッカーダイジェストWeb編集部

2018年01月10日

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2017年の世界最高の選手となった、C・ロナウドの貴重なコレクションが販売開始。

クリスチアーノ・ロナウド本人が執筆したオートグラフのコレクションは全６種類。

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　この度、サッカー直筆サイン入りメモラビリアグッズを展開する株式会社モーメント(本社：奈良県生駒市市、代表取締役：伊藤大也)が、レアル・マドリーに所属するクリスチアーノ・ロナウドの直筆サイン入りコレクションの販売を開始した。
 
　今回のコレクションの中でも、同社オリジナルのアートポスターは、世界で30枚限定(シリアルナンバー入り)で制作されたという超貴重アイテムとなっている。その他にも、コレクションにはファン必見のアイテムが、全６種類ラインナップしている。レアル・マドリーの各種ユニフォームやチャンピオンズリーグ公式球、そしてスパイクなどに、C・ロナウド本人が直筆サインを執筆した。
 
　C・ロナウドは、2016年にポルトガル代表で史上初となる欧州選手権優勝を果たし、翌年にはクラブを５年ぶりのリーグ優勝とCL史上初の連覇に導いた。また、個人でも史上初となる５年連続CL得点王の獲得や、通算５度目のバロンドール受賞、さらにFIFA年間最優秀選手賞も連覇するなど、前人未踏の大偉業を達成している。
 
　数々の栄光を手にしてもなお、あくなきハングリー精神で挑戦し続ける同選手のインスピレーションに触れることができるメモラビリア・アイテムだ。
 
＜各種サイン入りグッズの内容＞
①[世界限定30 枚] ロナウド直筆サイン入りクォートアート "The Faith"
201801091925_1.jpg
●サイズ：約45x55cm (額縁) ●材質：額縁＝南洋材、前面UV カットアクリル張り ●付属品：THE DUGOUT 証明書、証明写真(L 判)、化粧箱、壁掛け金具 ●希望小売価格：150,000 円(税別)
 
②ロナウド直筆サイン入りレアルマドリード16/17 ホームユニフォーム
201801091925_2.jpg
●サイズ：S～XL(指定不可) ●素材：ユニフォーム＝ポリエステル ●付属品：THE DUGOUT 証明書、証明写真(L 判)、化粧箱 ●希望小売価格：87,000 円(税別)
 
③ロナウド直筆サイン入りレアルマドリード17/18ホームユニフォーム特製フレーム
201801091925_3.jpg
●サイズ：約ﾀﾃ87xﾖｺ63cm ●材質：額縁＝南洋材、前面UVカットアクリル張り、プレート＝真鍮 ●付属品： THE DUGOUT証明書、証明写真(L判)、化粧箱、壁掛け金具 ●希望小売価格：133,800 円(税別) 
 
④ロナウド直筆サイン入りレアルマドリードCWC2016ホームユニフォーム特製フレーム
201801091925_4.jpg
●サイズ：約ﾀﾃ92xﾖｺ80cm ●材質：額縁＝南洋材、前面UVカットアクリル張り、プレート＝ステン ●付属品： THE DUGOUT証明書、証明写真(L判)、化粧箱、壁掛け金具 ●希望小売価格：174,050円(税別) 
 
⑤ロナウド直筆サイン入りCL決勝2017サッカーボール
201801091925_5.jpg
●サイズ：5号球 ●素材：人工皮革 ●付属品：THE DUGOUT証明書、証明写真(L判) ●希望小売価格：70,000円(税別) 
 
⑥ロナウド直筆サイン入り17/18スパイク(ナイキ マーキュリアルXI CR7)
201801091925_6.jpg
●サイズ：24～30cm (指定不可) *両足同一 ●素材：人工皮革、合成樹脂 ●付属品：THE DUGOUT証明書、証明写真(L判) ●希望小売価格：125,000円(税別)
商品ページはこちら

直営店舗では常時100点を超える直筆サイン入りメモラビリアを展示・販売している。

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　同社は創業13年目を迎えた日本で最初のサッカー直筆サイン入りメモラビリア専門ブランド。世界で活躍するサッカー選手を身近に感じることができる上質なコレクションを提供している。
 
■直営店舗
ザ・ダグアウト青山店
所在地：〒107-0062 東京都港区南青山5-3-10 FROM-1st Gフロア
TEL：03-6452-6877
アクセス：地下鉄「表参道駅」A5出口から徒歩5分
定休日：火・水・毎月第2土曜日
営業時間：11:00～19:00
 
■会社概要
株式会社モーメント
商号：ザ・ダグアウト
所在地：〒630-0123 奈良県生駒市真弓南2-6-18
代表者：伊藤 大也
事業内容：スポーツ関連商品の輸出入、企画、販売、代理店業、及びオークション運営
 
●ザ・ダグアウト http://www.the-dugout.jp/
●コーポレートサイト http://www.moment-ltd.com

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