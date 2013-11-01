世界限定30枚！ メモラビリア専門ブランド「ザ・ダグアウト」がC・ロナウドの直筆サイン入りアートを発売

この度、サッカー直筆サイン入りメモラビリアグッズを展開する株式会社モーメント(本社：奈良県生駒市市、代表取締役：伊藤大也)が、レアル・マドリーに所属するクリスチアーノ・ロナウドの直筆サイン入りコレクションの販売を開始した。

今回のコレクションの中でも、同社オリジナルのアートポスターは、世界で30枚限定(シリアルナンバー入り)で制作されたという超貴重アイテムとなっている。その他にも、コレクションにはファン必見のアイテムが、全６種類ラインナップしている。レアル・マドリーの各種ユニフォームやチャンピオンズリーグ公式球、そしてスパイクなどに、C・ロナウド本人が直筆サインを執筆した。

C・ロナウドは、2016年にポルトガル代表で史上初となる欧州選手権優勝を果たし、翌年にはクラブを５年ぶりのリーグ優勝とCL史上初の連覇に導いた。また、個人でも史上初となる５年連続CL得点王の獲得や、通算５度目のバロンドール受賞、さらにFIFA年間最優秀選手賞も連覇するなど、前人未踏の大偉業を達成している。

数々の栄光を手にしてもなお、あくなきハングリー精神で挑戦し続ける同選手のインスピレーションに触れることができるメモラビリア・アイテムだ。