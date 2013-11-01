世界限定30枚！ メモラビリア専門ブランド「ザ・ダグアウト」がC・ロナウドの直筆サイン入りアートを発売

この度、サッカー直筆サイン入りメモラビリアグッズを展開する株式会社モーメント(本社：奈良県生駒市市、代表取締役：伊藤大也)が、レアル・マドリーに所属するクリスチアーノ・ロナウドの直筆サイン入りコレクションの販売を開始した。
今回のコレクションの中でも、同社オリジナルのアートポスターは、世界で30枚限定(シリアルナンバー入り)で制作されたという超貴重アイテムとなっている。その他にも、コレクションにはファン必見のアイテムが、全６種類ラインナップしている。レアル・マドリーの各種ユニフォームやチャンピオンズリーグ公式球、そしてスパイクなどに、C・ロナウド本人が直筆サインを執筆した。
C・ロナウドは、2016年にポルトガル代表で史上初となる欧州選手権優勝を果たし、翌年にはクラブを５年ぶりのリーグ優勝とCL史上初の連覇に導いた。また、個人でも史上初となる５年連続CL得点王の獲得や、通算５度目のバロンドール受賞、さらにFIFA年間最優秀選手賞も連覇するなど、前人未踏の大偉業を達成している。
数々の栄光を手にしてもなお、あくなきハングリー精神で挑戦し続ける同選手のインスピレーションに触れることができるメモラビリア・アイテムだ。
＜各種サイン入りグッズの内容＞
①[世界限定30 枚] ロナウド直筆サイン入りクォートアート "The Faith"
●サイズ：約45x55cm (額縁) ●材質：額縁＝南洋材、前面UV カットアクリル張り ●付属品：THE DUGOUT 証明書、証明写真(L 判)、化粧箱、壁掛け金具 ●希望小売価格：150,000 円(税別)
②ロナウド直筆サイン入りレアルマドリード16/17 ホームユニフォーム
●サイズ：S～XL(指定不可) ●素材：ユニフォーム＝ポリエステル ●付属品：THE DUGOUT 証明書、証明写真(L 判)、化粧箱 ●希望小売価格：87,000 円(税別)
③ロナウド直筆サイン入りレアルマドリード17/18ホームユニフォーム特製フレーム
●サイズ：約ﾀﾃ87xﾖｺ63cm ●材質：額縁＝南洋材、前面UVカットアクリル張り、プレート＝真鍮 ●付属品： THE DUGOUT証明書、証明写真(L判)、化粧箱、壁掛け金具 ●希望小売価格：133,800 円(税別)
④ロナウド直筆サイン入りレアルマドリードCWC2016ホームユニフォーム特製フレーム
●サイズ：約ﾀﾃ92xﾖｺ80cm ●材質：額縁＝南洋材、前面UVカットアクリル張り、プレート＝ステン ●付属品： THE DUGOUT証明書、証明写真(L判)、化粧箱、壁掛け金具 ●希望小売価格：174,050円(税別)
⑤ロナウド直筆サイン入りCL決勝2017サッカーボール
●サイズ：5号球 ●素材：人工皮革 ●付属品：THE DUGOUT証明書、証明写真(L判) ●希望小売価格：70,000円(税別)
⑥ロナウド直筆サイン入り17/18スパイク(ナイキ マーキュリアルXI CR7)
●サイズ：24～30cm (指定不可) *両足同一 ●素材：人工皮革、合成樹脂 ●付属品：THE DUGOUT証明書、証明写真(L判) ●希望小売価格：125,000円(税別)
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