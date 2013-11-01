【プレミアリーグの補強費ランク】開幕時点で各クラブの投資額は？

現地時間８月11日、2017-18シーズンのプレミアリーグがついに開幕する。テレビ放映権マネーなどで潤い今や“金満リーグ”となっただけあって、各クラブは今夏も補強に奔走。すでに投資額はリーグ全体で10億ユーロ（約1280億円）を超えており、もちろんこれは世界一の金額だ。



開幕時点での補強費ランキングは以下の通り。



１位：マンチェスター・C

投資額：２億4050万€（約307億8400万円）

主な獲得選手：DFバンジャマン・メンディ（←モナコ／5750万€）、DFカイル・ウォーカー（←トッテナム／5100万€）、MFベルナルド・シウバ（←モナコ／5000万€）、GKエデルソン（←ベンフィカ／4000万€）、DFダニーロ（←R・マドリー／3000万€）



２位：マンチェスター・U

投資額：１億6440万€（約210億4300万円）

主な獲得選手：FWロメル・ルカク（←エバートン／8700万€）、MFネマニャ・マティッチ（←チェルシー／4470万€）、DFヴィクトル・リンデロフ（←ベンフィカ／3500万€）



３位：チェルシー

投資額：１億4000万€（約179億2000万円）

主な獲得選手：FWアルバロ・モラタ（←R・マドリー／6500万€）、MFティエムエ・バカヨコ（←モナコ／4000万€）、DFアントニオ・リュディガー（←ローマ／3500万€）



４位：エバートン

投資額：9800万€（約125億4400万円）

主な獲得選手：GKジョーダン・ピックフォード（←サンダーランド／2850万€）、DFマイケル・キーン（←バーンリー／2850万€）、MFダフィ・クラーセン（←アヤックス／2700万€）、FWサンドロ・ラミレス（←マラガ／600万€）、FWウェイン・ルーニー（←マンチェスター・U／移籍金ゼロ）



５位：レスター

投資額：5870万€（約75億1400万円）

主な獲得選手：FWケレチ・イヘアナチョ（←マンチェスター・C／2770万€）、MFビセンテ・イボーラ（←セビージャ／1500万€）、DFハリー・マグワイア（←ハル／1370万€）、GKエルディン・ヤクポビッチ（←ハル／230万€）



６位：ワトフォード

投資額：5750万€（約73億6000万円）

主な獲得選手：FWアンドレ・グレイ（←バーンリー／2040万€）、FWリシャルリソン（←フルミネンセ／1240万€）、MFトム・クレバリー（←エバートン／930万€）、MFウィル・ヒューズ（←ダービー／移籍金910万€）、MFナサニエル・チャロバー（←チェルシー／移籍金630万€）、GKダニエル・ベヒマン（←ストーク←バリー／移籍金ゼロ）、DFキコ・フェメニア（←アラベス／移籍金ゼロ）



７位：アーセナル

投資額：5300万€（約67億8400万円）

主な獲得選手：FWアレクサンドル・ラカゼット（←リヨン／5300万€）、DFセアド・コラシナツ（←シャルケ／移籍金ゼロ）



８位：リバプール

投資額：5100万€（約65億2800万円）

主な獲得選手：MFモハメド・サラー（←ローマ／4200万€）、DFアンドリュー・ロバートソン（←ハル／900万€）、FWドミニク・ソランキ（←チェルシー／移籍金ゼロ）



９位：ウェストハム

投資額：4540万€（約58億1100万円）

主な獲得選手：FWマルコ・アルナウトビッチ（←ストーク／2230万€）、FWハビエル・エルナンデス（←レバークーゼン／1780万€）、GKジョー・ハート（←マンチェスター・C←トリノ／レンタル料230万€）、DFパブロ・サバレタ（←マンチェスター・C／移籍金ゼロ）



10位：ハダースフィールド

投資額：4310万€（約55億1680万円）

主な獲得選手：FWステーブ・ムニエ（←モンペリエ／1300万€）、MFアーロン・ムーイ（←マンチェスター・C／910万€）、MFトム・インス（←ダービー／910万€）、FWロラン・ドゥポワトル（←ポルト／400万€）、DFマティアス・ヨルゲンセン（←コペハーゲン／270万€）



11位：ニューカッスル

投資額：3680万€（約47億1040万円）

主な獲得選手：MFジェイコブ・マーフィー（←ノーリッジ／金1130万€）、DFフロリアン・ルジューヌ（←エイバル／1000万€）、MFハビエル・マンキージョ（←サンダーランド／500万€）、MFミケル・メリーノ（←ドルトムント／レンタル料300万€）