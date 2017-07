ネイマールの「伝説のゴール６選」を“星”で描いた新スパイクが登場！

ナイキは7月26日、ネイマールのシグネチャースパイク『マーキュリアル ヴェイパー XI NJR』を発表した。ネイマールが愛用する『マーキュリアル ヴェイパー』では初のシグネチャーモデルとなる新スパイクのテーマは、ずばり「Written in The Stars(星に刻まれた運命)」。カラーはブラジル国旗を参考により鮮やかなブルー・オービットとボルトで表現し、南十字星をグラフィックに盛り込んでいる。しかもこのグラフィックには、ネイマールがこれまで挙げてきた6つの「伝説のゴール」をデザインしている。2010年8月のアメリカ戦で決めたセレソン初ゴール、2012年2月の20歳の誕生日に挙げたキャリア100得点目、2013年9月のレアル・ソシエダ戦におけるバルセロナ初得点、13年10月のレアル・マドリー戦のクラシコ初ゴール、2015年チャンピオンズ・リーグ決勝の3点目、2015年11月8日のビジャレアル戦でのシャペウからのゴール。スパイク上の星座が、それぞれのゴールに至るまでのボールの動きを描いているのだ。さらに、シューレースの先端に“Ousadia(勇敢)”と”Alegria(楽しさ)”という本人を象徴する言葉、自分と妹ラファエラと愛息子デイビッド・ルッカの誕生日、自身の最高速度(34.7km)、そしてブラジルのワールドカップ優勝5回を表わす5つの星も刻まれている。この特別スパイクについてネイマールはこう語っている。「小さい頃からマーキュリアルを履いて育ったので、私のストーリーがこのスパイクに描かれるのは夢のようなことです。これは私だけに限らず、家族やピッチで一緒に時を過ごした素晴らしいチームメイトにとっても大きな意味があります。ブラジルで育った私にとっては、フットボールが全てです。その母国を私は誇りに思っていますし、同時に母国の人々が私を誇りに思ってくれたら嬉しいです」このの“Written in the Stars”マーキュリアル ヴェイパーは、7月28日にナイキ マイアミでローンチされ、7月29日のクラシコでネイマールが着用予定。8月5日に nike.com で、8月8日から一部専門店で発売開始となる。