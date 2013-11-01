【高校サッカー選手権１回戦PHOTO】日大山形１（３PK５）１近江｜近江がPK戦で日大山形を破り、大会初出場初勝利！

2020年12月31日

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【高校サッカー選手権１回戦PHOTO】日大山形１（３PK５）１近江｜ヘディングで競り合う佐藤秀吏（９番）と前山拓海（４番）｜写真：滝川敏之

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