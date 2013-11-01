【選手権群馬予選PHOTO】共愛学園 １－２ 前橋商業｜強豪校が破れる波乱の大会を制したのは前橋商業。最終盤に２得点を挙げる劇的な逆転勝利で全国切符をゲット

2020年11月08日

1/20

【選手権群馬予選PHOTO】共愛学園 １－２ 前橋商業｜鮮やかな逆転劇で16年ぶりに全国大会出場を果たした前橋商業。写真：徳原隆元

サッカーダイジェストの最新号

  • 定価：1300円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト
    10月16日発売     今年も決定版が完成！
    2020-21
    EUROPE SOCCER TODAY
    シーズン開幕号     詳細はこちら

  • 定価：650円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト 11月12日号
    10月22日発売     ヤット、内田、憲剛、俊輔…
    名選手の名言
    から読み解く
    フットボールの真髄     詳細はこちら

  • 定価：790円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト
    11月5日発売     2020-2021シーズン
    プレミアリーグ
    BIG6 完全格付け
    リアル戦闘力を導き出す     詳細はこちら

  • 定価：980円（税込）

    高校サッカーダイジェスト 高校サッカーダイジェストVol.30
    1月17日発売     完全保存版！
    第98回高校選手権
    決戦速報号
    静岡学園が24年ぶりＶ     詳細はこちら

ページトップへ