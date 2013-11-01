【J１第22節PHOTO】神戸1－1大分｜スタメン11人変更の神戸、先制するもオウンゴールで大分とドロー

2020年10月14日

1/27

【J１第22節PHOTO】神戸1－1大分｜前半６分、藤本（９番）が技ありヘッドで古巣の大分から先制点を挙げる。写真：滝川敏之

【関連記事】
【PHOTO】私服姿のポスタービジュアル解禁！ヴィッセル神戸、”ホンキ”のイケメン総選挙
【PHOTO】SDカメラマンは捉えた！笑顔で“ピース＆サムズアップ”するJリーガー特集！
【PHOTO】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押し！Jリーグコレオグラフィー特集！
【PHOTO】編集部が厳選！ ゲームを彩るJクラブ”美女チアリーダー”を一挙紹介！

Facebookでコメント

サッカーダイジェストの最新号

  • 定価：980円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト 永久保存版
    9月7日発売     内田篤人
    引退特集号
    14年半のプロキャリアを
    完全プレーバック！     詳細はこちら

  • 定価：1300円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト
    8月27日発売     充実の決定版が完成！
    2019-20
    EUROPE SOCCER TODAY
    完結編     詳細はこちら

  • 定価：650円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト 10月22日号
    10月8日発売     J1&J2&J3
    ネクストブレイク
    BEST 100
    必見の若手有望株を一挙公開！     詳細はこちら

  • 定価：790円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト
    10月15日発売     海外番記者の
    こだわりランク大公開！
    クラブ別で見る
    最強ストライカー番付     詳細はこちら

  • 定価：980円（税込）

    高校サッカーダイジェスト 高校サッカーダイジェストVol.30
    1月17日発売     完全保存版！
    第98回高校選手権
    決戦速報号
    静岡学園が24年ぶりＶ     詳細はこちら

ページトップへ