【日本代表PHOTO】カメルーン、コートジボワール戦に臨む招集メンバー25人

2020年10月01日
川島永嗣（GK）｜ストラスブール（フランス）｜83/３/20｜185・82 (C) SOCCER DIGEST
11月、茨城県古河で釜本邦茂氏がサッカー教室を開催。参加してくれる小学生を募集中！
『サッカーダイジェストWeb』が編集スタッフを募集中！
クレカ登録不要、コンビニなどで手に入るプリペイドカードで「DAZN」をより身近に楽しもう！
【公式SNS】取材現場から直ポスト。ツイッターに『サカダイ中の人』アカウント新設！ インスタでは未公開写真もアップしています
永久保存版
9月7日発売
内田篤人
引退特集号
14年半のプロキャリアを
完全プレーバック！
ワールドサッカーダイジェスト
8月27日発売
充実の決定版が完成！
2019-20
EUROPE SOCCER TODAY
完結編
9月24日号
9月24日発売
総勢40名が選ぶ！
Ｊ１前半戦
MVP&ベストイレブン
「司令塔」特集も必読！
ワールドサッカーダイジェスト
9月17日発売
2020-21欧州各国リーグ
開幕ガイド
メガ15クラブの
選手名鑑付き！
高校サッカーダイジェストVol.30
1月17日発売
完全保存版！
第98回高校選手権
決戦速報号
静岡学園が24年ぶりＶ
>>広告掲載のお問合せ
日本スポーツ企画出版社Copyright（c）Nippon Sports Kikaku Publishing inc. All rights reserved.