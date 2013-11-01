【PHOTO】ビッグディールが続々成立！2020年夏に新天地を求めた名手たち（２）

2020年10月05日

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ガレス・ベイル（ウェールズ代表FW）／R・マドリー→トッテナム｜(C) Getty Images

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