【J２第６節PHOTO】京都2－1愛媛｜P・ウタカの２発で京都が愛媛に逆転勝利！再開後５戦無敗でチームは３位に浮上！

2020年07月19日

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【J２第６節PHOTO】京都2－1愛媛｜ピッチに登場し挨拶する京都の選手たち。写真：滝川敏之

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