【PHOTO】爽やかすぎるデヨング＆デリフト。キュートすぎる恋人たちとのショットを一挙公開！

2019年05月08日

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KNVBカップを持って記念撮影。左からミッキーさん、デヨング、デリフト、アンキーさん（写真はインスタグラムより）。

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