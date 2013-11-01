【ロシアW杯2018 登録選手名鑑】オーストラリア（グループC）

2018年06月07日
オーストラリア(４大会連続５回目)｜連盟設立：1961年｜FIFA加盟：1963年｜FIFAランク：40位｜AFCランク：２位｜最高成績：ベスト16 (2006)｜愛称：サッカルーズ（サッカーとカンガルーの合成語）(C)Getty Images
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