【NEXT GENERATION MATCH】U-18 Jリーグ選抜 １-３ 日本高校サッカー選抜。前半に２点を奪取した高校選抜が勝利

2018年02月10日

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【Ｊリーグ選抜 １－２ 高校選抜】Ｊリーグ選抜メンバー。写真：徳原隆元

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