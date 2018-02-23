１G１Aの宇佐美貴史を独紙絶賛！

カテゴリ：トップニュース
天王山のメッシ強烈弾に世界が熱狂！
続きを読む
驚異の17歳！Ｇ大阪の中村敬斗が鹿島相手に圧...
「歓喜のゴールを決めた」乾貴士が“汚名返上弾...
「最後の囲み」に臨んだ平山相太が久保建英に向...
C大阪vs札幌は壮絶な撃ち合い、３-３のドロ...
ネイマールも感嘆！ナイキが『マーキュリアル』最新作をド派手に発表！
「ポケサカ」５周年スペシャルコラボを展開！ 日本サッカー界のレジェンド中村俊輔選手が登場！
購入金額の一部をクラブに還元！強化に貢献できる「DAZN年間視聴パス」が発売中
【スポーツバー特集】 「気軽にサッカーを語り合える場所になれれば」～BAR Blueオーナー 大嶋高明さん
サッカー界のレジェンド、釜本邦茂氏が東京、八王子市でサッカー教室を開催。参加してくれる小学生を募集中！
ユース世代のサッカーの祭典『サニックス杯国際ユースサッカー大会2018』が３月15日から開催！
サッカーダイジェスト責任編集
2月7日発売
全54クラブを網羅した決定版
2018 Ｊリーグ名鑑
特製クリアファイル付き
ハンディ版も同時発売！
サッカーダイジェスト3月8日号
2月22日発売
2018年シーズン
J1&J2リーグ 開幕ガイド
豪華解説陣が徹底順位予想
中村憲剛×小林悠対談も！
ワールドサッカーダイジェスト
3月1日発売
NEYMAR大特集
燻ぶるスペイン復帰説
レアル・マドリー移籍のXデー
冬の即戦力ランキングも！
高校サッカーダイジェスト Vol.23
1月12日発売
第96回高校選手権
決戦速報号
前橋育英が初優勝！
全47試合を完全網羅
>>広告掲載のお問合せ
日本スポーツ企画出版社Copyright（c）Nippon Sports Kikaku Publishing inc. All rights reserved.