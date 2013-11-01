Ｊ１最新版「推定市場価格ランキング・トップ30」を公開！ １位は名古屋にやってきたあの…

カテゴリ：トップニュース
【磐田】格下相手に敗戦…名波監督の強化プラン...
続きを読む
【セルジオ越後】Jリーグは大会方式を頻繁に変...
Jリーグ開幕カードの会場＆時間が決定!! 金曜...
右膝完治を宣言！ 内田篤人は鹿島復帰後、初の実...
横浜FCに名手・松井大輔が加入。記者会見で語...
孤高の名ドリブラー、松井大輔とsoccer junkyの幸せな関係
ロナウドはなぜ「フェノーメノ」だったのか？ 現代でも通用するか？
大人気サッカーシミュレーションゲーム「ポケサカ」に“最高のキャプテン”ジェラードが再登場！
購入金額の一部をクラブに還元！強化に貢献できる「DAZN年間視聴パス」が発売中
世界限定30枚！ メモラビリア専門ブランド「ザ・ダグアウト」がC・ロナウドの直筆サイン入りアートを発売
【リーガ】柴崎＆乾の最新レポや次節の見どころをチェック！WOWOWが「次の主役は、誰だ。」をテーマにお届け！★動画あり
サッカーダイジェスト2月8日号
1月25日発売
2018 J1&J2リーグ
戦力充実度ランキング
鹿島復帰の内田篤人が
インタビュー＆ポスターに登場！
ワールドサッカーダイジェスト
1月18日発売
創刊500号記念
MESSIとRONALDOの10年
最高峰に君臨しつづける
２大クラックのライバル史
高校サッカーダイジェスト Vol.23
1月12日発売
第96回高校選手権
決戦速報号
前橋育英が初優勝！
全47試合を完全網羅
>>広告掲載のお問合せ
日本スポーツ企画出版社Copyright（c）Nippon Sports Kikaku Publishing inc. All rights reserved.