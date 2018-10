「次回対戦する時は…」と吉田麻也が決意！ 日本人対決は実現せずも“盟友”との豪華２ショット公開！

ファンが期待した初対決は実現しなかったものの、試合後のロッカールームで再会を果たした両雄。吉田は「Hope next time we meet on the pitch!! 次回対戦する時は試合に出れるように頑張る!」と綴り、武藤と並んで満面の笑みで写真に収まった。次回の対戦(第35節/2019年4月20日)ではぜひとも揃い踏みを果たしてほしいものだ。



吉田はここまでリーグ戦での出場が1試合のみだが、カラバオカップには2試合出場している。火曜日にはそのカラバオカップ4回戦が開催され、レスター・シティが対戦相手。同じく今シーズンの出場機会が限定的な岡崎慎司との日本人対決が実現しそうだ。