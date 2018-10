【ルヴァン杯決勝｜採点＆寸評】湘南１－０横浜｜初優勝をもたらした杉岡が文句なしのMOM！横浜はCBコンビが…

20 坂 圭祐 7.5

H・ヴィエイラとのマッチアップでほとんど後手に回らず、途中交代の伊藤にも素早くチェックをかけて相手の得点源を封殺。圧巻のパフォーマンスで完封勝利の立役者となった。



MF

10 秋野央樹 6(71分OUT)

1分、5分と立て続けにミドルシュートを放ち、強い意気込みを感じさせた。持ち前のロングパスを見せる場面は限られたものの、ボールロストはほとんどなかった。



29 杉岡大暉 7.5

MAN OF THE MATCH

36分の強烈なミドルシュートは、まさにキャノン砲。度肝を抜くスーパーショットで先制点をもたらし、チームを勢いづけた。



34 金子大毅 6.5

ピッチを所狭しと走り回る、豊富な運動量が光った。とりわけ最前線までボールを追い回し、最終ラインに圧力をかけていたのは好印象。