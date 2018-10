【選手権予選】土曜日の結果を速報！ 鳥取、山形、秋田で新たに代表校が決定！

これまでに決まった出場校と都府県別の決勝日程は以下の通り。



【北海道・東北】

★北海道:旭川実(3年連続7回目の出場)

★青 森:11月17日(土)

★岩 手:11月4日(日)/花巻東 vs 遠野

★宮 城:11月3日(土)

★秋 田:秋田商(4年連続44回目の出場)

★山 形:羽黒(2年連続7回目の出場)

★福 島:11月3日(土)/尚志 vs 学法石川



【関東】

★茨 城:11月18日(日)

★栃 木:11月10日(土)

★群 馬:11月18日(日)

★千 葉:11月18日(日)

★埼 玉:11月18日(日)

★東京A:11月17日(土)

★東京B:11月17日(土)

★神奈川:11月11日(日)

★山 梨:11月10日(土)



【北信越】

★新 潟:11月11日(日)

★富 山:11月10日(土)

★石 川:11月4日(日)/星稜 vs 金沢学院

★福 井:11月11日(日)

★長 野:11月3日(土)/都市大塩尻 vs 上田西



【東海】

★岐 阜:11月10日(土)

★静 岡:11月17日(土)

★愛 知:11月17日(土)

★三 重:11月10日(土)



【関西】

★滋 賀:11月17日(土)

★京 都:11月18日(土)

★大 阪:11月17日(土)

★兵 庫:11月11日(日)

★奈 良:11月17日(土)

★和歌山:11月18日(日)



【中国】

★鳥 取:米子北(9年連続13回目の出場)

★島 根:11月10日(土)

★岡 山:11月4日(日)

★広 島:11月18日(日)

★山 口:11月18日(日)



【四国】

★香 川:11月10日(土)

★徳 島:11月10日(土)

★愛 媛:11月10日(土)

★高 知:11月17日(土)



【九州】

★福 岡:11月10日(土)

★佐 賀:11月17日(土)

★長 崎:11月11日(日)

★熊 本:11月17日(土)

★大 分:11月18日(日)

★宮 崎:11月4日(日)/日章学園 vs 宮崎日大

★鹿児島:11月11日(日)

★沖 縄:11月10日(土)

※日程は変更になる場合があります